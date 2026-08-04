A tartós hőség és az esetleges áramellátási zavarok komoly veszélyt jelenthetnek a hűtőben tárolt élelmiszerekre. A hatóság arra figyelmeztet: nem szabad kóstolással eldönteni, hogy egy étel biztonságosan fogyasztható-e, kétség esetén inkább dobjuk ki.

Figyelmeztetett a hatóság: ezeket az ételeket azonnal dobja ki áramszünet után / Fotó: Shutterstock

A rendkívüli meleg jelentősen megterheli a villamosenergia-rendszert, ezért a kormány önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérte a lakosságot. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiatakarékosság, illetve egy esetleges átmeneti áramszünet idején az élelmiszerek biztonságáról sem szabad megfeledkezni.

A nyári hőség önmagában is növeli az élelmiszer-eredetű megbetegedések veszélyét, mivel a nem megfelelően hűtött termékekben gyorsabban szaporodhatnak a kórokozók. Különösen veszélyeztetettek:

a nyers húsok és húskészítmények;

a halak és haltermékek;

a tejtermékek;

a tojásos fogások;

a fogyasztásra kész ételek;

a magas víz- és fehérjetartalmú készételek.

Nem csak az áramszünet hossza számít

A hatóság szerint élelmiszer-biztonsági szempontból nem önmagában az áramszünet ténye a meghatározó. A döntő kérdés az, hogy az adott élelmiszer mennyi ideig és milyen hőmérsékleten volt megfelelő hűtés nélkül.

A hűtőszekrényben lehetőleg legfeljebb plusz 5 Celsius-fokot kell tartani. A készüléket nem érdemes túlzsúfolni, mert ez akadályozhatja a hideg levegő áramlását, és egyes élelmiszerek a kívánatosnál magasabb hőmérsékleten maradhatnak.

Érdemes úgy elrendezni a hűtő tartalmát, hogy a gyakran használt termékek gyorsan elérhetők legyenek. Így rövidebb ideig marad nyitva az ajtó, és kevésbé melegszik fel a belső tér. Hasznos lehet hűtőtáskát, hűtőakkut vagy fagyasztott vízzel töltött palackokat is előkészíteni.

Ezt kell tenni, ha elmegy az áram

Áramszünet esetén a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha feltétlenül szükséges. Minden ajtónyitással meleg levegő kerül a készülékbe, ami gyorsítja az élelmiszerek felmelegedését.

Az áramellátás helyreállása után ellenőrizni kell, hogy a hűtő megfelelően működik-e, és fel kell mérni, mennyi ideig lehettek az élelmiszerek nem megfelelő hőmérsékleten. Figyelembe kell venni az adott termék jellegét és romlékonyságát is.