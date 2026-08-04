Figyelmeztetett a hatóság: ezeket az ételeket azonnal dobja ki áramszünet után
A tartós hőség és az esetleges áramellátási zavarok komoly veszélyt jelenthetnek a hűtőben tárolt élelmiszerekre. A hatóság arra figyelmeztet: nem szabad kóstolással eldönteni, hogy egy étel biztonságosan fogyasztható-e, kétség esetén inkább dobjuk ki.
A rendkívüli meleg jelentősen megterheli a villamosenergia-rendszert, ezért a kormány önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérte a lakosságot. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiatakarékosság, illetve egy esetleges átmeneti áramszünet idején az élelmiszerek biztonságáról sem szabad megfeledkezni.
A nyári hőség önmagában is növeli az élelmiszer-eredetű megbetegedések veszélyét, mivel a nem megfelelően hűtött termékekben gyorsabban szaporodhatnak a kórokozók. Különösen veszélyeztetettek:
- a nyers húsok és húskészítmények;
- a halak és haltermékek;
- a tejtermékek;
- a tojásos fogások;
- a fogyasztásra kész ételek;
- a magas víz- és fehérjetartalmú készételek.
Nem csak az áramszünet hossza számít
A hatóság szerint élelmiszer-biztonsági szempontból nem önmagában az áramszünet ténye a meghatározó. A döntő kérdés az, hogy az adott élelmiszer mennyi ideig és milyen hőmérsékleten volt megfelelő hűtés nélkül.
A hűtőszekrényben lehetőleg legfeljebb plusz 5 Celsius-fokot kell tartani. A készüléket nem érdemes túlzsúfolni, mert ez akadályozhatja a hideg levegő áramlását, és egyes élelmiszerek a kívánatosnál magasabb hőmérsékleten maradhatnak.
Érdemes úgy elrendezni a hűtő tartalmát, hogy a gyakran használt termékek gyorsan elérhetők legyenek. Így rövidebb ideig marad nyitva az ajtó, és kevésbé melegszik fel a belső tér. Hasznos lehet hűtőtáskát, hűtőakkut vagy fagyasztott vízzel töltött palackokat is előkészíteni.
Ezt kell tenni, ha elmegy az áram
Áramszünet esetén a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha feltétlenül szükséges. Minden ajtónyitással meleg levegő kerül a készülékbe, ami gyorsítja az élelmiszerek felmelegedését.
Az áramellátás helyreállása után ellenőrizni kell, hogy a hűtő megfelelően működik-e, és fel kell mérni, mennyi ideig lehettek az élelmiszerek nem megfelelő hőmérsékleten. Figyelembe kell venni az adott termék jellegét és romlékonyságát is.
Veszélyes lehet kóstolással ellenőrizni
A hatóság hangsúlyozta: egy élelmiszer illata, íze vagy külleme alapján nem mindig állapítható meg, hogy biztonságosan fogyasztható-e. A szalmonella, a Listeria monocytogenes vagy az E. coli jelenléte ugyanis sok esetben nem okoz érzékelhető elváltozást.
Nem szabad felhasználni az élelmiszert, ha:
- nem tudjuk, mennyi ideig maradt megfelelő hűtés nélkül;
- megváltozott a szaga, az állaga vagy a külseje;
- megsérült vagy felpúposodott a csomagolása;
- bármilyen kétség merül fel a biztonságosságával kapcsolatban.
A hatóság szerint ilyen esetekben a legfontosabb szabály egyszerű: ha kétség merül fel, az élelmiszert inkább ne fogyasszuk el.
Magyar Péter korábbi rendkívüli bejelentésében tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az energia-krízishelyzet miatt akár az úgynevezett rotációs kikapcsolási rend (RKR) is életbe léphet.
Erre kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.