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Raiffeisen
NAV
ukrán aranykonvoj

Ukrán aranykonvoj: itt a vége, nincs tovább, a NAV megszüntette a pénzszállítók elleni nyomozást – ezzel indokolta a döntését az adóhatóság

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Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az eljárás során megállapították, hogy a lefoglalt arany és készpénz eredetét az Oscsadbank és a Raiffaisen Bank hitelt érdemlően tudta igazolni, így az aranykonvojként elhíresült ügyet a NAV lezárta.
VG
2026.08.19, 13:20

Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, közölte szerdán Dr. Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán Oscsadbank jogi képviseletét látja el – írja a Telex. Az eljárás során megállapították, hogy az úgynevezett aranykonvoj-ügyben lefoglalt arany és készpénz eredetét az Oscsadbank és a Raiffaisen Bank hitelt érdemlően tudta igazolni.

pénzszállító, ukrán aranykonvoj
Pont került az aranykonvoj-ügyben a pénzszállítók elleni NAV-nyomozás: nem találtak bűncselekmény elkövetésére utaló jelet. / Fotó: Oschadbank / Facebook

A Raiffeisen Bank igazolta, törvényes ügylet része az arany és a készpénz, amit az aranykonvojban találtak

A NAV arról tájékoztatott: a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során talált bankjegyek és arany eredete és szállításával kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár Oscsadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta.

A büntetőeljárásban megerősítették, hogy a bankjegyek, illetve az arany nem bűncselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával kapcsolatban kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel, közölte Dr. Horváth Lóránt.

Egy kiugrott ukrán ügynök vallott a fekete pénzekről

A NAV még júliusban függesztette fel a nyomozást, ekkor az eljárás teljes megszüntetéséről még nem döntöttek, de közölték, hogy az addigi információk szerint a pénzszállítók nem követtek el bűncselekményt.

Korábban megírtuk az ügy kapcsán, hogy egy magát volt ukrán titkos ügynöknek valló férfi egy interjúban arról beszélt, hogy éveken keresztül a rendszer részeként dolgozott, így közvetlen rálátása volt azokra a pénzmozgásokra, amelyek szerinte nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.

A férfi az interjú elején úgy fogalmazott: „Nekik dolgoztam, mondhatjuk, egy kiugrott ügynök vagyok”, majd részletesen beszélt arról, amit „fekete pénznek” nevezett. Állítása szerint ez az ukrán hadsereghez köthető, nem hivatalos forrás, amely felett Volodimir Zelenszkij elnök rendelkezik.

A beszámoló szerint ezeknek az összegeknek nincs hivatalos nyoma, ugyanakkor széles körben használják különböző célokra. 

A megszólaló szerint ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek.

Hozzátette: ezek az összegek szerinte rugalmasan felhasználhatók, és „az elnöknek ami fontos, azt így intézik”.

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