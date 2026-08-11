Halálra ítélték a politikust, akiről hamisan terjesztették, hogy Magyarországra menekült

Halálra ítélte a Damaszkuszi Büntetőbíróság a volt szíriai elnököt a 2011-ben, Deraa tartományban elkövetett gyilkosságok miatt. Bassár el-Aszad mellett unokatestvérét, a politikai biztonsági szolgálat tartományi vezetőjét is halálra ítélték a büntetőügyben – adta hírül a katari Aljazeera.

Aszadot a damaszkuszi büntetőbíróság előre kitervelt gyilkosság miatt találta bűnösnek./ Fotó: AFP

Távollétében ítélték halálra Aszadot

A Damaszkuszi Büntetőbíróság keddi döntése értelmében Aszadot előre kitervelt gyilkosság miatt találták bűnösnek. Ugyanebben a perben Atef Najibot, a politikai biztonsági szolgálat Deraa tartományi vezetőjét is halálrabüntetésre ítélték.

Atef Najib felelősségét az előre kitervelt gyilkosság mellett kínzás miatt is megállapították. A bíróság ítéletében egyúttal azt is kimondta: a Deraa tartományban 2011-ben elkövetett tettek az emberiesség elleni bűncselekmények körébe tartoznak.

Mint ismert Atef Najib pere már tavasszal megkezdődött, és a szíriai átmeneti igazságszolgáltatás egyik első jelentős eljárásává vált. A volt biztonsági vezetőt januárban fogták el, majd áprilisban állt bíróság elé Damaszkuszban, az egyesített ügyben a volt szír elnököt és testvérét, Maher el-Aszadot távollétükben ítélték el.

Bassár el-Aszad 2024 decemberében menekült el Szíriából, miután a felkelők elfoglalták Damaszkuszt, azóta a volt szír elnök Oroszországban tartózkodik. A mostani halálos ítéletnek ezért egyelőre elsősorban politikai üzenete van, végrehajtása ugyanis a volt elnök távollétében nem lehetséges.

Hamisan szólt a Magyar Hang – hamar kiderült, álhír, hogy Magyarországra menekült a szír diktátor

Emlékezetes, hogy a volt szír elnök menekülése kapcsán akkor több hazai lap azt terjesztette, hogy a diktátor titokban Magyarországra érkezett. A Magyar Hang ezzel összefüggésben azt írta, hogy egy Syrianair repülőgép este nyolc óra előtt szállt le a Liszt Ferenc Repülőtér I. terminálján, de a nyilvánosan követhető radartérképen nincs nyoma a repülőgépnek.

Rövidesen azonban mind az akkori kormány, mind pedig a Budapest Airport is cáfolta a lapban megjelent híresztelést.

Előbbi kommünikéjében leszögezte: „fakenews, hogy Magyarországra érkezett Bassár el-Aszad”, a cikkhez használt fotó egy 2012-es írásból való.