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kormány
augusztus 20.-i ünnepség
Budapest

Diszkóvá változtatják a Kossuth teret augusztus 20-án: sztárok pörgetik a lemezt, napokig tartanak a rendezvények – pár percre rövidül a tűzijáték, rá sem lehet ismerni majd Budapestre

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Az eddig megszokottól eltérő, új arculattal kerül megrendezésre idén az államalapítás ünnepe. Az ünnepségsorozat várható menetéről tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott: augusztus 20-án egy 30 perces audiovizuális show-val próbálják elmesélni a magyar történelem ezer évét.
Lehoczky Milán
2026.08.12, 10:27
Frissítve: 2026.08.12, 15:55

Az idei augusztus 20-i ünnepségsorozat új vizuális és művészeti koncepcióval készül. Az események közös megnevezése „Augusztus 20, a nemzet ünnepe – ezer éve együtt Európában”, amely az államalapítás történelmi örökségét a mai közösségi és kulturális élményekkel kapcsolja össze – hangzott el az augusztus 20-i ünnepségsorozat menetét ismertető kormányszóvivői sajtótájékoztatón, szerdán.

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Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Augusztus 20-án "Diszkótér" lesz a Kossuth térből

Magyar Éva kormányszóvivő közlése szerint rendezvények már augusztus 19-én elkezdődnek, egyes programok pedig egészen augusztus 23-ig tartanak.

Budapesten tíz helyszínen várják a látogatókat, köztük 

  • a Margitszigeten, 
  • a Kossuth téren, 
  • a Szabadság téren, 
  • a Budai Várban, 
  • a Városligetben, 
  • a Műegyetem rakparton 
  • és a Várkertben. 

A hagyományos események, például a tisztavatás, a katonai parádé, a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, a Szent Jobb körmenet és az ünnepi szertartások idén is megmaradnak – ígérte a kormányszóvivő.

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A Margitsziget elsősorban családi programoknak fog otthont adni, este pedig "fényélmények és koncertek várják a közönséget" – mondta. A tájékoztatás szerint a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe és a protestáns sokadalom kap helyet, a Műegyetem rakparton elektronikus zenei programok lesznek, a Szabadság tér pedig közösségi és gasztronómiai helyszínként működik majd. A Nyitott Parlament keretében augusztus 20–22. között ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül lehet felkeresni az Országházat.

Hat hét alatt állították össze az ünnepi programsorozatot

Az este központi látványossága a „Fejezetek a magyar nemzet ezeréves történetéből” című, mintegy 30 perces audiovizuális show lesz, melyet tízperces tüzijáték zár. A produkció a magyar történelem fontos fordulópontjait dolgozza fel fényekkel, vetítéssel, zenével, lézerrel, drónokkal és pirotechnikával. A Parlament és a Duna kiemelt szerepet kap a látványvilágban, amely magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motívumokra épül – ismertették a rendezvény művészeti vezetői, a Centrum Production vizuális alkotói műhely képviselői: Besenyő Dániel és Kálmán Mátyás.

A fényjátékot az este folyamán további két alkalommal megismétlik tűzijáték és drónok nélkül, így azok is láthatják, akik kerülik a nagy tömeget vagy nem a tűzijáték miatt érkeznek. A legjobb rálátás a budai oldal Lánchíd és Margit híd közötti szakaszáról várható – ajánlotta a kormányszóvivő.

Az esti fényshow-t és a 10 perces tűzijátékot követően a Kossuth téren szabadtéri bulit rendeznek Diszkótér elnevezéssel, ahol az Anima Sound System mellett fellép az Abertura X Matyo és Jumodaddy is.

A közlés szerint: a programok megvalósításán mintegy 200 partner és több mint ezer ember dolgozik. Az audiovizuális show több tucat alkotó közös munkája, zenei világát iamyank, Zságer Balázs és DJ Bootsie alakította ki. A teljes produkciót rendkívül rövid, mintegy hathetes előkészítési időszak alatt állították össze – hívta fel a figyelmet Magyar Éva.

A kormányszóvivő arra is kitért, hogy a rendőrség, a rendezők és a koordináló szervek együttműködnek a programok zavartalan lebonyolításában. Ugyanakkor a látogatókat arra kérik, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek, figyeljenek a zsúfolt helyeken a gyermekekre és idősekre, valamint viharjelzés esetén azonnal keressenek biztonságos, fedett helyet. A részletes programokról az augusztus 20-i hivatalos kormányzati honlapon található további részletes tájékoztatás.

Idén kikerült a helyszínek közül a Gellért-hegy

Magyar Éva kormányszóvivő újságírói kérdésre arról beszélt, hogy technikai szempontból elavult látványelemnek tartja a tűzijátékot. Szerinte a modern technológiára épülő megoldásokkal hasonlóan látványos produkciót lehet létrehozni. Az idei ünnepségen kétezer drón vesz részt a show-ban – hívta fel a figyelmet.

A kormányszóvivő elmondta, hogy a Gellért-hegy az idei produkciós területnek már nem része, illetve az eredeti alapkoncepciójában mindössze háromperces tűzijáték szerepelt, ám a pirotechnikai eszközök beszerzése már korábban, az előző kormány idején megtörtént, ezért végül arról született döntés, hogy a korábbi, több mint húszperces produkciót tíz percre rövidítik.

Arra a kérdésre, hogy négymilliárd forintból megvalósítható-e egy méltó ünnep, Magyar Éva azt mondta: 

az idei rendezvényt kisebb területen valósítják meg, valamint a költségeket a jelenlegi árakhoz igazították, a munkát pedig több mint kétszáz vállalkozó között osztják fel.

A szervezési modellben így közvetlenebbül jelennek meg az egyes feladatokat végző vállalkozások – mutatott rá, hozzátéve: a rendszer átgondoltabb és strukturáltabb lesz annál, amikor néhány fővállalkozó osztja tovább a munkát.

Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítására és a teljes programsorozat megvalósítására korábban Balássy Gyula cége, a Lounge Event Kft. szerződött a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel. Az ezt érintő kérdésre reagálva a kormányszóvivő kifejtette: az NRÜ még június végén felmondta a megállapodást, ám a Lounge több mint nyolcmilliárd forint előleget már megkapott.

Az állami cég az előleg azon részét szeretné visszakapni, amely mögött nincs igazolt teljesítés. Ehhez tételes elszámolást kért arról, hogy a kifizetett összegből milyen kiadások merültek fel – közölte.

Magyar Éva szerint az NRÜ egyelőre nem kapta meg a kért elszámolást. Az állam ugyanakkor törekszik arra, hogy a teljesítés nélkül kifizetett előlegrész ne vesszen el. A pénz visszaszerzése jelenleg folyamatban van.

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