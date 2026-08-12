Diszkóvá változtatják a Kossuth teret augusztus 20-án: sztárok pörgetik a lemezt, napokig tartanak a rendezvények – pár percre rövidül a tűzijáték, rá sem lehet ismerni majd Budapestre

A fényjátékot az este folyamán további két alkalommal megismétlik tűzijáték és drónok nélkül, így azok is láthatják, akik kerülik a nagy tömeget vagy nem a tűzijáték miatt érkeznek. A legjobb rálátás a budai oldal Lánchíd és Margit híd közötti szakaszáról várható – ajánlotta a kormányszóvivő.

Az esti fényshow-t és a 10 perces tűzijátékot követően a Kossuth téren szabadtéri bulit rendeznek Diszkótér elnevezéssel, ahol az Anima Sound System mellett fellép az Abertura X Matyo és Jumodaddy is.

A közlés szerint: a programok megvalósításán mintegy 200 partner és több mint ezer ember dolgozik. Az audiovizuális show több tucat alkotó közös munkája, zenei világát iamyank, Zságer Balázs és DJ Bootsie alakította ki. A teljes produkciót rendkívül rövid, mintegy hathetes előkészítési időszak alatt állították össze – hívta fel a figyelmet Magyar Éva.

A kormányszóvivő arra is kitért, hogy a rendőrség, a rendezők és a koordináló szervek együttműködnek a programok zavartalan lebonyolításában. Ugyanakkor a látogatókat arra kérik, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek, figyeljenek a zsúfolt helyeken a gyermekekre és idősekre, valamint viharjelzés esetén azonnal keressenek biztonságos, fedett helyet. A részletes programokról az augusztus 20-i hivatalos kormányzati honlapon található további részletes tájékoztatás.

Idén kikerült a helyszínek közül a Gellért-hegy

Magyar Éva kormányszóvivő újságírói kérdésre arról beszélt, hogy technikai szempontból elavult látványelemnek tartja a tűzijátékot. Szerinte a modern technológiára épülő megoldásokkal hasonlóan látványos produkciót lehet létrehozni. Az idei ünnepségen kétezer drón vesz részt a show-ban – hívta fel a figyelmet.

A kormányszóvivő elmondta, hogy a Gellért-hegy az idei produkciós területnek már nem része, illetve az eredeti alapkoncepciójában mindössze háromperces tűzijáték szerepelt, ám a pirotechnikai eszközök beszerzése már korábban, az előző kormány idején megtörtént, ezért végül arról született döntés, hogy a korábbi, több mint húszperces produkciót tíz percre rövidítik.