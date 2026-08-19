Máris meghozta az első döntését köztársasági elnökként Baka András: ezen még Sulyok Tamás is meglepődhetett – őt nevezte ki az államfői hivatal vezetőjének
Szerda este hivatalosan is kihírdették Baka András első, köztársasági elnökként hozott határozatát.
A rövid köztársasági elnöki határozat a tíz oldalas közlöny közepén található egészen pontosan ezzel a címmel: "A köztársasági elnök 198/2026. (VIII. 19.) KE határozata hivatalvezető kinevezéséről."
A határozat szövegében az áll, hogy Baka András az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján
dr. Timár István Szilvesztert a Sándor-palota hivatalvezetőjévé nevez ki 2026. augusztus 19-i hatállyal kinevezem,
ezzel egyidejűleg a főigazgató kinevezéséről szóló 305/2024. (XI. 29.) KE határozatot visszavonja. A döntés Budapesten 2026. augusztus 19-én született, amelyet Baka András saját kezűleg ellenjegyzett.
Máris meghozta az első döntését köztársasági elnökként Baka András
A személyi kinevezés érdekessége, hogy Timár Istvánt még Sulyok Tamás tette meg 2024. november 29-én főigazgatónak. Ahogy arra a 444.hu felhívta a figyelmet: Sulyok Tamés még 2024. február 26-án vette át a köztársasági elnöki hivatalt Novák Katalintól.
November végéig Szabó Attila László volt a főigazgatója, aki korábban az Alkotmánybíróságon a Sulyok Tamás kabinetfőnökeként dolgozott. Őt követte Timár István Szilveszter, aki a 2024. november 29-i kinevezése előtt főhadnagyként a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott Szalay-Bobrovnicki Kristóf minisztersége alatt.
Minden jel szerint tehát az új köztársasági elnök is számít a munkájára.
Tulajdonképpen annyi történt, hogy Sulyok Tamás után, Baka András elnökségének rögtön az elején a Sándor-palota adminisztratív vezetői posztját főigazgató helyett hivatalvezetőnek nevezték át. A személy azonban változatlan maradt.
Baka Andrásnak egyébként mozgalmas napja volt. Augusztus 19-én hivatalosan is hivatalba lépett, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.
Ennek előzménye, hogy a parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.
A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg.
A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.