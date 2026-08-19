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magyar közlöny
Baka András
döntés
köztársasági elnök
határozat

Máris meghozta az első döntését köztársasági elnökként Baka András: ezen még Sulyok Tamás is meglepődhetett – őt nevezte ki az államfői hivatal vezetőjének

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Már az első nap fontos határozatot adott ki az új államfő. Baka András ráadásul meglepetést okozott, kit választott jobbkezének. Magyarország nyolcadik köztársasági elnöke ma foglalta el a hivatalát a Sándor-palotában.
Hecker Flórián
2026.08.19, 21:41
Frissítve: 2026.08.19, 22:09

Szerda este hivatalosan is kihírdették Baka András első, köztársasági elnökként hozott határozatát.

Baka András
Máris meghozta az első döntését köztársasági elnökként Baka András: ezen még Sulyok Tamás is meglepődhetett / Fotó: Bernadett Szabo

A rövid köztársasági elnöki határozat a tíz oldalas közlöny közepén található egészen pontosan ezzel a címmel: "A köztársasági elnök 198/2026. (VIII. 19.) KE határozata hivatalvezető kinevezéséről."

A határozat szövegében az áll, hogy Baka András az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja, valamint a  köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX.  törvény 6/C.  § (2)  bekezdés b) pontja alapján

dr. Timár István Szilvesztert a  Sándor-palota hivatalvezetőjévé nevez ki 2026. augusztus 19-i hatállyal kinevezem,

ezzel egyidejűleg a főigazgató kinevezéséről szóló 305/2024. (XI. 29.) KE határozatot visszavonja. A döntés Budapesten 2026. augusztus 19-én született, amelyet Baka András saját kezűleg ellenjegyzett.

Máris meghozta az első döntését köztársasági elnökként Baka András

A személyi kinevezés érdekessége, hogy Timár Istvánt még Sulyok Tamás tette meg 2024. november 29-én főigazgatónak. Ahogy arra a 444.hu felhívta a figyelmet: Sulyok Tamés még 2024. február 26-án vette át a köztársasági elnöki hivatalt Novák Katalintól.

November végéig Szabó Attila László volt a főigazgatója, aki korábban az Alkotmánybíróságon a Sulyok Tamás kabinetfőnökeként dolgozott. Őt követte Timár István Szilveszter, aki a 2024. november 29-i kinevezése előtt főhadnagyként a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályán dolgozott Szalay-Bobrovnicki Kristóf minisztersége alatt.

Minden jel szerint tehát az új köztársasági elnök is számít a munkájára.

Tulajdonképpen annyi történt, hogy Sulyok Tamás után, Baka András elnökségének rögtön az elején a Sándor-palota adminisztratív vezetői posztját főigazgató helyett hivatalvezetőnek nevezték át. A személy azonban változatlan maradt.

Baka Andrásnak egyébként mozgalmas napja volt. Augusztus 19-én hivatalosan is hivatalba lépett, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Ennek előzménye, hogy a parlament július 13-án fogadta el az alaptörvény 17. módosítását, ami kimondta: a módosítás hatálybalépését követő napon Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és helyére az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés köztársasági elnököt választ.

A Tisza-frakció augusztus 8-án Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelölte köztársasági elnöknek, akit az Országgyűlés augusztus 11-én 140 igennel, hat nem ellenében választott meg.

A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.

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