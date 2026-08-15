Hivatalosan is elkaszálták a balatoni körvasútat – magyarázatot követel a polgármester, Vitézy ismét keményen visszavágott

Kikerült az uniós fejlesztési programból a Balaton vasúti körüljárhatóságának kialakítása, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása.

Hivatalosan is elkaszálták a balatoni körvasút tervét / Fotó: Máv csoport / Facebook

A döntéssel az előkészítésre korábban megítélt villamosításról szóló 7,5 milliárd forintos forrást is törölték – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka István, Balatonfüred polgármestere.

Korábban a Világgazdaság írta meg, hogy a 3550 milliárd forintos Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több balatoni beruházást is tartalmaz, a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósítása azonban kimaradt a programból.

Az augusztus 7-én megjelent Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, vagyis az IKOP Plusz éves fejlesztési keretét állapítja meg. Ebből vált véglegessé, hogy

két jelentős balatoni vasútfejlesztés előkészítése sem folytatódik.

A törölt fejlesztések egyike

a Balatonaliga és Lepsény közé tervezett deltavágány, amely lehetővé tette volna a Balaton vasúti körüljárhatóságát.

A másik az északi parti vasútvonal villamosításának folytatása, amely a Balatonfüred–Tapolca, a Tapolca–Keszthely és a Tapolca–Ukk szakaszt is érintette volna.

Balatonfüred polgármestere szerint a villamosítás elmaradása megnehezítheti, hogy az északnyugati irányból – többek között Bécs, Győr, Sopron és Szombathely felől – érkező utasforgalom nagyobb részét vasútra tereljék.

A Balaton nyugati medencéjének megközelíthetőségével kapcsolatos problémákra a Balatoni Szövetség is felhívta már a figyelmet. Pali Róbert, a szervezet elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Balatont egységes térségként kell kezelni, a körvasút megépítését pedig valamennyi érintett önkormányzat támogatja.

A szövetség kiemelt feladatnak tartja a nyugati medence kapcsolatainak fejlesztését, valamint a vasúti, az autóbuszos és a hajózási menetrendek összehangolását.

Az új terv szerint a villamosítás helyett a közlekedést hibrid járművekkel oldanák meg. Bóka István ugyanakkor azt írta, hogy az IKOP Plusz fejlesztési keretében szereplő járműbeszerzésnél nem talált kifejezetten az észak-balatoni vonalra vonatkozó utalást.