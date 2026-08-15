Hivatalosan is elkaszálták a balatoni körvasútat – magyarázatot követel a polgármester, Vitézy ismét keményen visszavágott
Kikerült az uniós fejlesztési programból a Balaton vasúti körüljárhatóságának kialakítása, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása.
A döntéssel az előkészítésre korábban megítélt villamosításról szóló 7,5 milliárd forintos forrást is törölték – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Bóka István, Balatonfüred polgármestere.
Korábban a Világgazdaság írta meg, hogy a 3550 milliárd forintos Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több balatoni beruházást is tartalmaz, a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósítása azonban kimaradt a programból.
Az augusztus 7-én megjelent Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, vagyis az IKOP Plusz éves fejlesztési keretét állapítja meg. Ebből vált véglegessé, hogy
két jelentős balatoni vasútfejlesztés előkészítése sem folytatódik.
A törölt fejlesztések egyike
- a Balatonaliga és Lepsény közé tervezett deltavágány, amely lehetővé tette volna a Balaton vasúti körüljárhatóságát.
- A másik az északi parti vasútvonal villamosításának folytatása, amely a Balatonfüred–Tapolca, a Tapolca–Keszthely és a Tapolca–Ukk szakaszt is érintette volna.
Balatonfüred polgármestere szerint a villamosítás elmaradása megnehezítheti, hogy az északnyugati irányból – többek között Bécs, Győr, Sopron és Szombathely felől – érkező utasforgalom nagyobb részét vasútra tereljék.
A Balaton nyugati medencéjének megközelíthetőségével kapcsolatos problémákra a Balatoni Szövetség is felhívta már a figyelmet. Pali Róbert, a szervezet elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Balatont egységes térségként kell kezelni, a körvasút megépítését pedig valamennyi érintett önkormányzat támogatja.
A szövetség kiemelt feladatnak tartja a nyugati medence kapcsolatainak fejlesztését, valamint a vasúti, az autóbuszos és a hajózási menetrendek összehangolását.
Az új terv szerint a villamosítás helyett a közlekedést hibrid járművekkel oldanák meg. Bóka István ugyanakkor azt írta, hogy az IKOP Plusz fejlesztési keretében szereplő járműbeszerzésnél nem talált kifejezetten az észak-balatoni vonalra vonatkozó utalást.
A polgármester által idézett szakértők szerint a rendelkezésre álló összeg hozzávetőleg 15 hibrid szerelvény beszerzésére lehet elegendő, ezek pedig csak a közlekedési feladatok egy részét tudnák ellátni, jelentős költségek mellett.
Többéves előkészítő munka veszhet kárba
A balatonfüredi polgármester hangsúlyozta, hogy a most törölt projektek előkészítését többéves szakmai munka előzte meg. Megvalósíthatósági és megalapozó tanulmányok, valamint mobilitási terv készült, továbbá több körben társadalmi egyeztetést is tartottak.
Bóka István szerint a szakma ezt a fejlesztési irányt tartotta átfogó és megfelelő megoldásnak. Hozzátette, más elképzelést is elfogadhatónak tartana, ám szerinte nem helyes a korábbi projektet az érintett településekkel és a szakértőkkel folytatott nyilvános egyeztetés nélkül törölni, majd egy másik koncepcióval felváltani.
A Világgazdaság írta meg még azt az év elején, hogy a balatoni körvasút előkészítése fontos szakaszhoz érkezett.
- Az eredeti ütemezés szerint 2026-ban írhatták volna ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződéseket is aláírhatták volna.
- A részletes tervezés és az engedélyezés 2027 és 2029 között zajlott volna, míg a kiviteli tervek elkészítése várhatóan két és fél-három évet vett volna igénybe.
- A szükséges források rendelkezésre állása esetén a kivitelezés 2030-ban kezdődhetett volna meg.
Navracsics Tibor is reagált a kormány vasútfejlesztéséről szóló terveire: a volt miniszter szerint Vitézy Dávid korábban még támogatta a körvasút megépítését és a Balatonfüred–Tapolca vasútvonal korszerűsítését, miniszterként azonban már egyik beruházást sem karolta fel. „Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét” – írta a politikus.
Vitézy erre reagálva később úgy fogalmazott, hogy a tó vonattal történő körbeutazása régi igény, ő azonban mindig fenntartásokkal kezelte a beruházás szükségességét.
Szerinte a közvetlen vasúti kapcsolat iránt elsősorban a nyári csúcsszezonba lenne jelentős kereslet, amikor a legtöbben tartózkodnak a Balatonnál.
Úgy fogalmazott, hogy minisztériuma a balatoni vasúti közlekedés egyik legnagyobb problémájának a Székesfehérvár és Balaton között egyvágányú pályaszakaszt azonosította. Ennek felszámolása érdekében új, kétvágányú pályát alakítanának ki.
Bóka István a friss bejegyzésében azt kérdezte a Tisza-kormánytól, hogy miért törölték a Balaton vasúti körüljárhatóságát biztosító deltavágány tervezését, és mi indokolta az északi parti vasútvonal további villamosításának elvetését.
A polgármester arra is választ vár, hogy milyen szakmai elemzések és háttéranyagok alapján született meg a két balatoni vasútfejlesztést érintő döntés.
Vitézy ismét visszavágott: a polgármester politikai hangulatkeltésre használja a vasútfejlesztést
Vitézy Dávid szerint megalapozatlanul bírálja a kormány balatoni vasútfejlesztési terveit Balatonfüred polgármestere. Bejegyzésében azt írtra, hogy
a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasúti szakasz kapacitásbővítése nem helyettesíti, hanem éppen megalapozza az északi parti fejlesztéseket.
Vitézy az északi parti vasút villamosításáról 2026-ban elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányra hivatkozott. A dokumentum megállapítása szerint a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely közötti villamos üzem megvalósításának előfeltétele a Szabadbattyán–Lepsény vasúti szakasz kapacitásának növelése.
A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik első lépéseként megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre tervezett új pálya előkészítése. A tervezési szerződés hatályba lépett, az előkészítő munka pedig elindult.
A fejlesztés célja nemcsak a menetidő csökkentése. A kétvágányú pálya stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást biztosíthat, így több vonat közlekedhetne a Balaton felé.
Külön tervezési munka keretében egy rövid, Lepsénytől Balatonakarattya felé vezető vasúti átkötés előkészítése is megkezdődhet.
Vitézy úgy véli, önmagában nem feltétlenül indokolt a Balatonfüredtől nyugatra fekvő vasútvonal villamosítása. Érvelése szerint a beruházás elsősorban ott térülhet meg, ahol jelentős a teherforgalom, vagy egész évben sűrű, elővárosi jellegű személyszállítás működik. Állítása szerint a megvalósíthatósági tanulmány arra jutott, hogy a nyugati szakasz villamosítása önálló projektként társadalmilag nem megtérülő.
A balatoni vasútfejlesztési projektek előkészítésére a kormány 2,6 milliárd forintot különített el. Vitézy szerint a most elindított munkák kézzelfogható előrelépést jelentenek az előző kormányzati ciklushoz képest.
Bejegyzésében élesen bírálta Balatonfüred polgármesterét, akit azzal vádolt, hogy politikai hangulatkeltésre használja a vasútfejlesztés ügyét.
Azt írta, hogy a polgármester
a tekintélyét ne arra használja, hogy a valóságot elferdítve politikai hangulatot keltsen, hanem inkább működjön együtt a kormánnyal.