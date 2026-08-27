Magyar Péter újabb államosítást jelentett be: magához vonja a kormány a Batthyány Lajos Alapítvány feladatait

Újabb korábban értékteremtő munkát végző műhelyt zár be végleg a Tisza-kormány, ugyanis "jogi álláspontja szerint nincs lehetőség az alapítvány további működtetésére". A kabinet korábban érdemben megvizsgálta a továbbműködés lehetőségét, végül azonban a jogi feltételek nem tették ezt lehetővé – közölte a Miniszterelnökség csütörtökön, miután tisztségviselői a Batthyány Lajos Alapítvány képviselőjével egyeztettek.

Ennyi volt, a kormány megszünteti a Batthyány Lajos Alapítványt. / Fotó: Batthyány Lajos Alapítvány Facebook-oldala

Három minisztérium osztozik a Batthyány Lajos Alapítvány feladatain

A Miniszterelnökség által kiadott közleményben azt írják, hogy a kormány már július 14-én meghozta a döntést az alapítvány által végzett közfeladatok, valamint közérdekű és egyéb feladatok jövőbeni ellátásáról.

A kormányhatározat értelmében augusztus 31-től három tárca veszi át a közfeladatokat:

a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,

az oktatási és gyermekügyi miniszter,

valamint a szociális és családügyi miniszter.

A közleményben ígérik, hogy a Magyar Állam a jövőben is gondoskodik az alapítvány eddigi feladatainak ellátásáról. Azokat a programokat és tevékenységeket, amelyek értéket teremtenek és a közérdeket szolgálják, megőrizzük és továbbvisszük – jegyzik meg, hozzátéve: a feladatátvételt úgy hajtják végre, hogy az érintettek számára a lehető legkevesebb változással járjon.