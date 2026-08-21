Kiderült az igazság a dunakiliti betonkockákról: a polgármester elárulta, hogy csak párat dobtak bele a folyóba helikopterről – 13 ezer darabhoz hozzá se nyúltak

Honvédségi helikopterek segítségével építik a Paksi Atomerőmű közelében azt a fenékküszöböt, amelynek feladata a Duna vízszintjének megemelése és az erőmű biztonságos működésének fenntartása. Az építményhez szükséges többtonnás betonkockák egy részét Dunakilitiről szállították Paksra.

Kiderült az igazság a dunakiliti betonkockákról / Fotó: Dunakiliti network

Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton jelentette be, hogy a munkálatokban négy honvédségi helikopter vesz részt. A légi járművek a folyó fölé szállítják, majd az előre meghatározott helyre engedik a súlyos betonelemeket. Az első kockát már a hétvégén a mederbe emelték.

Kovács Andorné, Dunakiliti polgármestere a Kisalföldnek elmondta, hogy a település határában mintegy 13 ezer betonkockát tárolnak, ezek közül 160-at használnak fel a paksi munkálatokhoz. Az elemek nem az önkormányzat, hanem az állam tulajdonában vannak: még a dunakiliti duzzasztómű építésének leállításakor maradtak a helyszínen. A többtonnás kockákat rendőri, illetve szirénázó járművek kíséretében szállították el a faluból.

A fenékküszöbre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség.

A folyásirányra merőlegesen, a mederfenékre telepített műtárgy visszaduzzasztja a vizet, ezzel növelve annak szintjét az atomerőmű vízkivételi pontjánál. A beruházást úgy alakítják ki, hogy ne zárja el a folyót, ne akadályozza a hajózást, és a halak átvonulása is biztosított maradjon.

A paksi beavatkozások teljes költségét hatmilliárd forintra becsülik. A fenékküszöb megépítése mellett két, egyenként nyolcvan méter hosszú bárkát is a helyszínre vezényeltek. Szükség esetén ezeket irányított módon süllyeszthetik el, hogy tovább emeljék a vízszintet és megvédjék az atomerőmű hűtővízellátását.

A Világgazdaság megírta, hogy miközben a figyelem elsősorban a Dunára és Paksra irányul, az ország többi folyóján is rendkívüli a helyzet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a hosszan tartó csapadékhiány, a hőség és a magas párolgás miatt az augusztusra jellemző kisvizes időszak idén különösen súlyossá vált. A duzzasztott szakaszok kivételével a hazai vízfolyások mederteltsége alacsony vagy rendkívül alacsony, több helyen pedig a korábban mért legkisebb vízszintek is megdőltek.