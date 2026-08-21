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Paks
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
energiahelyzet
Duna

Kiderült az igazság a dunakiliti betonkockákról: a polgármester elárulta, hogy csak párat dobtak bele a folyóba helikopterről – 13 ezer darabhoz hozzá se nyúltak

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A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt honvédségi helikopterekkel emelik a Dunakilitiről Paksra szállított betonkockákat az atomerőműnél épülő fenékküszöbhöz. Miközben minden figyelem a paksi beavatkozásra irányul, a Tiszán, a Körösökön és az Ős-Dráva térségében is súlyos vízhiánnyal küzdenek.
VG
2026.08.21, 07:20
Frissítve: 2026.08.21, 07:25

Honvédségi helikopterek segítségével építik a Paksi Atomerőmű közelében azt a fenékküszöböt, amelynek feladata a Duna vízszintjének megemelése és az erőmű biztonságos működésének fenntartása. Az építményhez szükséges többtonnás betonkockák egy részét Dunakilitiről szállították Paksra.

Dunakiliti, betonkockák
Kiderült az igazság a dunakiliti betonkockákról / Fotó: Dunakiliti network

Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton jelentette be, hogy a munkálatokban négy honvédségi helikopter vesz részt. A légi járművek a folyó fölé szállítják, majd az előre meghatározott helyre engedik a súlyos betonelemeket. Az első kockát már a hétvégén a mederbe emelték.

Kovács Andorné, Dunakiliti polgármestere a Kisalföldnek elmondta, hogy a település határában mintegy 13 ezer betonkockát tárolnak, ezek közül 160-at használnak fel a paksi munkálatokhoz. Az elemek nem az önkormányzat, hanem az állam tulajdonában vannak: még a dunakiliti duzzasztómű építésének leállításakor maradtak a helyszínen. A többtonnás kockákat rendőri, illetve szirénázó járművek kíséretében szállították el a faluból.

A fenékküszöbre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. 

A folyásirányra merőlegesen, a mederfenékre telepített műtárgy visszaduzzasztja a vizet, ezzel növelve annak szintjét az atomerőmű vízkivételi pontjánál. A beruházást úgy alakítják ki, hogy ne zárja el a folyót, ne akadályozza a hajózást, és a halak átvonulása is biztosított maradjon.

A paksi beavatkozások teljes költségét hatmilliárd forintra becsülik. A fenékküszöb megépítése mellett két, egyenként nyolcvan méter hosszú bárkát is a helyszínre vezényeltek. Szükség esetén ezeket irányított módon süllyeszthetik el, hogy tovább emeljék a vízszintet és megvédjék az atomerőmű hűtővízellátását.

A Világgazdaság megírta, hogy miközben a figyelem elsősorban a Dunára és Paksra irányul, az ország többi folyóján is rendkívüli a helyzet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a hosszan tartó csapadékhiány, a hőség és a magas párolgás miatt az augusztusra jellemző kisvizes időszak idén különösen súlyossá vált. A duzzasztott szakaszok kivételével a hazai vízfolyások mederteltsége alacsony vagy rendkívül alacsony, több helyen pedig a korábban mért legkisebb vízszintek is megdőltek.

A Tisza Szolnoknál történelmi mélypontra süllyedt. A vízügyi szakemberek daruk és búvárok segítségével helyezték át a vízkivételi úszóművet, hogy továbbra is biztosítani lehessen a térség ivóvízellátását. A Tiszán és a Körösökön duzzasztókkal próbálják magasabban tartani a vízszintet, egyes Körös menti mederszakaszokon pedig szivattyúzással pótolják a hiányzó vizet.

Az Ős-Dráva térségében szakaszos szivattyús vízkivétellel gondoskodnak az ökológiai vízpótlásról. A szárazság a nagy tavakat sem kíméli: a Balatonon korlátozták a kompok teherforgalmát, a Velencei-tónál strandokat kellett bezárni, a Fertő tavon pedig egyes vitorlások már a medret súrolják. Az augusztus második felében érkező záporok átmenetileg lassíthatják az apadást, a hónapok alatt felhalmozódott vízhiány pótlásához azonban tartós, a teljes vízgyűjtőket érintő csapadékra lenne szükség.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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