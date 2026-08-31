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villáminterjú
miniszterelnök
Bóka János
2030
Orbán Viktor

Ez még Magyar Pétert is meglephette: Bóka János kimondta Orbán Viktorról, amit eddig még senki – nem az fog történni 2030 után Magyarországon, amiben sokan bíznak

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Hecker Flórián
2026.08.31, 16:47
Frissítve: 2026.08.31, 17:07

Sokakat meglephetett Bóka János egy mai, friss nyilatkozatával. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője több villámkérdést is kapott egy interjú során, ezek közül az egyik pedig Orbán Viktor visszatérésére vonatkozott.

Bóka János, Orbán Viktor
Bóka János kimondta Orbán Viktorról, amit eddig még senki: nem az fog történni 2030 után Magyarországon, amiben sokan bíznak / Fotó: Bóka János / Facebook

A Fidesz vezető politikusa nem először beszél a volt miniszterelnök szerepéről. A napokban írtuk meg, hogy a befolyásos brüsszeli lapnak, a Politicónak arról beszélt, hogy Bóka János szerint az Orbán-kormány időszakát érő, a demokrácia visszaszorulásával kapcsolatos kritikák egy részének volt alapja.

Arra is kitért, hogy pártja kész együtt dolgozni a Tisza-kormánnyal a korrupció elleni fellépésben és a jogállamiság megerősítésében. Ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a Fidesz felelősnek tartaná magát a Magyarországot ért gyakori vádban, a demokratikus visszalépésért.

Azt is kiemelte, hogy a Fidesz messze nem fogad el számos változtatást. Élesen bírálta a Tisza-kormány egyes alkotmányos reformjait,

  • köztük a köztársasági elnök lecserélését
  • és azt a korlátozást, amely három ciklusban maximálja az országgyűlési képviselők mandátumát.
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