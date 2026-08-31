Ez még Magyar Pétert is meglephette: Bóka János kimondta Orbán Viktorról, amit eddig még senki – nem az fog történni 2030 után Magyarországon, amiben sokan bíznak

Sokakat meglephetett Bóka János egy mai, friss nyilatkozatával. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője több villámkérdést is kapott egy interjú során, ezek közül az egyik pedig Orbán Viktor visszatérésére vonatkozott.

Bóka János kimondta Orbán Viktorról, amit eddig még senki: nem az fog történni 2030 után Magyarországon, amiben sokan bíznak / Fotó: Bóka János / Facebook

A Fidesz vezető politikusa nem először beszél a volt miniszterelnök szerepéről. A napokban írtuk meg, hogy a befolyásos brüsszeli lapnak, a Politicónak arról beszélt, hogy Bóka János szerint az Orbán-kormány időszakát érő, a demokrácia visszaszorulásával kapcsolatos kritikák egy részének volt alapja.

Arra is kitért, hogy pártja kész együtt dolgozni a Tisza-kormánnyal a korrupció elleni fellépésben és a jogállamiság megerősítésében. Ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a Fidesz felelősnek tartaná magát a Magyarországot ért gyakori vádban, a demokratikus visszalépésért.

Azt is kiemelte, hogy a Fidesz messze nem fogad el számos változtatást. Élesen bírálta a Tisza-kormány egyes alkotmányos reformjait,