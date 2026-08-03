Karácsony Gergely beintett Magyar Péternek: kerekperec megüzente, hogy Budapest nem fizeti ki a szolidaritási adót − „ A fővárosnak nincs lehetősége”
Budapest költségvetésében nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésére szolgáló forrás, ezért a főváros nem tud fizetni – jelentette ki Karácsony Gergely.
A politikus hangsúlyozta, hogy Budapest 2026-os költésgvetését a Tisza Párt és a Vitézy Dávid vezette frakció is megszavazta.
Budapest továbbra is bajban van
A főváros kálváriája nem most kezdődött, Karácsony Gergely és kabinetje már hosszú ideje bírálja a szolidaritási hozzájárulás rendszerét, mivel az véleményük szerint aránytalan terhet ró a településre.
Budapest nem tudja befizetni az idei szolidaritási hozzájárulást, mert erre a célra a főváros költségvetésében nem különítettek el forrást
− mondta a főpolgármester, aki egyértelművé tette, hogy a fővárosnak nincs lehetősége teljesíteni a befizetést.
Nem kérdés, hogy a főváros sem tud fizetni, hiszen a költségvetésünkben nem szerepel a szolidaritási hozzájárulás idei befizetésével kapcsolatosan semmilyen összeg
− számolt be Karácsony Gergely a HírTV-nek.
Karácsony Gergely neheztel a Tisza-kormányra?
Karácsony Gergely a nyilatkozatában visszautalt arra is, hogy néhány nappal korábban számon kérte Magyar Péter kormányfőt egy választási ígéret miatt.
A főpolgármester szerint a Tisza Párt a kampány során önkormányzati reformokat ígért, ennek ellenére most mégis levonnák a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás összegét.
A főpolgármester ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy Budapest idei költségvetését nemcsak a városvezető koalíció, hanem a Tisza Párt, valamint Vitézy Dávid egykori frakciójának képviselői is megszavazták. Karácsony szerint ugyanakkor továbbra is van lehetőség a megegyezésre. Úgy fogalmazott, olyan megoldást szeretnének találni, amely egyszerre őrzi meg Budapest működőképességét és nem növeli a központi költségvetés hiányát.
Én azt gondolom, hogy a párbeszédnek az a célja, hogy megtaláljuk azt az eszközt, ami nem növeli a költségvetési hiányt, de a főváros működőképességét megőrzi. Van ilyen javaslatunk, és nagyon várjuk, hogy nyilván most a kormánynak ezer más baja is van az energiakrízis kellős közepén, de nyilván ezeket az egyeztetéseket szeptember második felében legkésőbb le kell zárni
− mondta a főpolgármester, aki szerint a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere hosszú távon nem fenntartható, ezért az önkormányzati finanszírozás ezen elemét újra kell gondolni, majd később ki kell vezetni.
Állandó vitaforrás
A szolidaritási hozzájárulás az elmúlt években állandó ütközési ponttá vált a főváros vezetése, valamint a mindenkori kormány között. Karácsony Gergely és stábja a választásokat követően még pozitívan nyilatkozot a politikai fordulatot illetően, azonban úgy tűnik azóta némileg változott helyzet.
A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések
− nyilatkozta korábban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.
A helyzetet hónapok óta sem sikerült rendezni, ezért Budapest láthatóan egyre súlyosabb anyagi problémákkal küszködik, ezen pedig kizárólag a kormány tudna segíteni.
Azt ígértük, hogy az országgyűlési választásig elvisszük Budapestet. Ezt megtettük. A továbbiak nagyban függnek a Tisza döntéseitől
− mondta a választásokat követően Kiss Ambrus, aki láthatóan bízott abban, hogy a főváros és a kormány kapcsolata virágzó lehet. Az optimizmus ellenére azonban úgy tűnik, hogy Magyar Péter nem kíván változtatni a szolidaritási hozzájárulás rendszerén, vagy kabinetjének más prioritásai vannak. Mindenesetre Karácsony Gergely szorult helyzetén ez semmit nem változtat.