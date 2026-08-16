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buszbaleset
Mezőkövesd
útinform

Tizenkét áldozata van az éjjeli, súlyos buszbalesetnek – Magyar Péter is megszólalt

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Tragikus kimenetelű baleset történt vasárnapra virradó éjszaka az M3-as autópályán. Egy Nyíregyháza irányába tartó, lengyel felségjelzésű autóbusz tisztázatlan okokból áttért a sávjából, majd lesodródott az útról és az árokba borult. A buszbalesetben 12 ember veszítette életét, és több mint negyvenen megsérültek.
VG
2026.08.16, 08:47
Frissítve: 2026.08.16, 11:22

A rendőrségi adatok szerint a tragédia hajnali 1 óra körül történt a sztráda 139-es kilométerszelvényénél, nem sokkal a mezőkeresztesi lehajtót követően. A buszbalesetnek több halálos áldozata és sok sérültje van. A jelentések szerint őrizetbe vették a busz sofőrjét. A baleset oka az lehetett, hogy elaludt.

buszbaleset
Súlyos buszbaleset történt éjszaka
Fotó: Mezőkövesd képeken

Buszbaleset: vizsgálják a körülményeket

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján összesen 59-en utaztak a járművön.

A felborult busz alól 11 embert a mezőkövesdi, mezőcsáti, füzesabonyi, tiszaújvárosi, szolnoki és egri hivatásos tűzoltók emeltek ki. A jármű kiemeléséhez és a mentéshez darukat is be kellett vetni. A helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai több mint negyven sérültet láttak el a Nool.hu beszámolója szerint.

Forgalmi korlátozások az érintett szakaszon

A helyszínelés és a műszaki mentés még vasárnap reggel is teljes gőzzel zajlott, emiatt az érintett autópálya-szakaszt teljesen lezárták. Az Útinform reggel 7 órás tájékoztatása alapján a forgalmat a Mezőnagymihály–Mezőkeresztes csomópontnál terelték le a sztrádáról, az autóvezetők Emőd térségében térhettek vissza az M3-asra.

Magyar Péter miniszterelnök közösség oldalán tett közzé bejegyzést a tragédiával kapcsolatban, melyben részvétet nyilvánított az áldozatok családjának, egyben megköszönte a mentésben részt vevők munkáját.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a buszon összesen 59-en utaztak. A tűzoltók a busz ablakain keresztül jutottak be a felborult járműbe, a daruk megérkezéséig csörlő segítségével próbálták megemelni a jármű hátsó tengelyét, hogy ki tudják emelni az alatta rekedteket. A buszt végül két nagy civil daru emelte ki a rézsűről, és a kerekeire állították.

A helyszínelés és a mentés idejére a remdőrség lezárta az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre 14 mentőegységet riasztott.

A busz sofőrjét a rendőrök őrizetbe veszik – áll a rendőrség közleményében. Azt is írják:

Jelenlegi adataink szerint feltehetőleg a sofőr elaludt.

Videón a busz megmozdítása:

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