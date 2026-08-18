Buszbaleset az M3-ason: letartóztatták a buszvezetőt

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását – számolt be róla kedden a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Letartóztatta a bíróság a busz vezetőjét / Fotó: Mezőkövesd képeken

A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.

A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

A lengyel buszbaleset áldozatai így fogyhatnak ki a biztosításból – magyar résztvevő nem volt, még ez is számíthat

A lengyel PZU volt a Magyarországon tragikus balesetet szenvedett lengyel busz biztosítója. A szolgáltatótól egyelőre nem kapott részleteket a money.pl lengyel pénzügyi lap – a baleset óta eltelt idő rövidsége miatt teljeskörű tájékoztatást nyilván nem is kaphatott –, de egy korábbi hasonló baleset körülményeit elemezve le tudtak vonni bizonyos következtetéseket. Nem biztos, hogy mindenre futja végül a biztosításból. És még az is fontos körülménnyé válhat, hogy a balesetnek a buszon kívül nem volt más résztvevője.

A vasárnap éjszaka Mezőkeresztes közelében történt balesetben a busz 57 utasa és a két sofőr közül 12-en meghaltak és sokan megsérültek, többen súlyosan. A busz Medjugorjéből szállított zarándokokat haza, a kárpátaljai vajdaságba, és az első feltételezés szerint a sofőr valószínűleg elaludt a volánnál.