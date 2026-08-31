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migráció
Ceuta
Pedro Sánchez

A spanyol miniszterelnök megtalálta a ceutai válság felelősét: Oroszország

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Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint Oroszországhoz és Izraelhez köthető közösségi médiás hálózatok, valamint szélsőjobboldali csoportok dezinformációval használták ki a júliusi migrációs válságot. Az EU külpolitikai szolgálatának kutatására hivatkozva Sánchez azt állította, hogy a Ceuta enklávében kialakult válságot Spanyolország és Európa megosztására, illetve a madridi kormány külpolitikai álláspontjának támadására használták fel.
VG
2026.08.31, 11:39
Frissítve: 2026.08.31, 11:40

Pedro Sánchez spanyol baloldali miniszterelnök hétfőn azzal vádolta az Oroszországhoz és Izraelhez köthető közösségi médiás hálózatokat, hogy dezinformációt terjesztettek a júliusi migrációs válságról a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceuta enklávében. Sánchez szerint a dezinformációs kampányt szélsőjobboldali nemzetközi hálózatok is felerősítették, amelyek a migráció kérdését Spanyolország és Európa megosztására használják – írja a France24.

Ceuta az EU megosztottsága
Ceuta enklávé/Fotó: Anadolu via AFP

Felerősödtek a ceutai migrációval kapcsolatos félretájékoztatások

A miniszterelnök az Európai Unió külpolitikai szolgálata, az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) kutatására hivatkozva állította, hogy Oroszország és Izrael egyaránt terjesztette, illetve felerősítette a Ceutába irányuló tömeges migrációval kapcsolatos félretájékoztatást.

Sánchez a Cadena Ser rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogy július 30. és 31. után pletykák és dezinformációk terjedtek az Oroszországhoz és Izraelhez kapcsolódó közösségi médiás felületeken, valamint a nemzetközi szélsőjobboldali hálózatokban. Szerinte ezek a szereplők nemcsak a spanyol kormány megtámadására, hanem Európa megosztására is felhasználják a migráció témáját.

A spanyol kormányfő szerint „egyértelmű”, hogy a két ország a válságot a madridi kormány bírálatára használta fel. Ennek hátterében Sánchez szerint Spanyolország külpolitikai álláspontja áll: Madrid ugyanis konfliktusban áll Oroszországgal és Izraellel a kormány Ukrajnával, illetve a közel-keleti háborúkkal kapcsolatos álláspontja miatt.

Sánchez ugyanakkor határozottan kizárta, hogy a migránsok hirtelen beáramlásában a marokkói hatóságoknak ne lenne szerepük. Azt állította, hogy a spanyol kormánnyal együttműködő hírszerző szolgálatok egyike sem zárja ki, sőt inkább valószínűsíti, hogy a marokkói hatóságok valamilyen módon érintettek voltak az eseményekben.

A válság során mintegy 70 000 ember lépett be Ceutába. A spanyol hatóságok szerint túlnyomó többségüket azóta visszaküldték Marokkóba.

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