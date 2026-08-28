Kiszivárgott: kiderült, hogy miért utazott váratlanul a CIA-főnök Moszkvába

A CIA igazgatója, John Ratcliffe e heti, titokban tartott moszkvai látogatását új amerikai hírszerzési jelentések előzték meg, amelyek szerint a Kreml úgy véli, hogy az Amerikai Egyesült Államokat jelentősen meggyengítette az iráni háború. Moszkva értékelése szerint ez lehetőséget teremt Oroszország számára arra, hogy fokozza az amerikai érdekek és Washington európai szövetségesei elleni fellépését – számolt be róla a The Washington Post az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója / Fotó: Celal Gunes / AFP

John Ratcliffe orosz kollégáival folytatott tárgyalásainak részletei továbbra is titkosak, azonban egyik forrás azonban a Washington Postnak elmondta, hogy a CIA igazgatója egyértelműen figyelmeztette Moszkvát arra, hogy ne fokozza az Ukrajna elleni háborút, mert egy ilyen lépés végül visszaüthet Oroszországra.

Ratcliffe kedden érkezett Moszkvába. Ez volt az első ismert látogatás, amelyet CIA-igazgató tett Oroszországban 2021 vége óta. Akkor Joe Biden hírszerzési vezetője, William J. Burns próbálta lebeszélni a Kremlt az orosz-ukrán háború megindításáról.

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Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat igazgatója megerősítette, hogy tárgyalt Ratcliffe-fel, ugyanakkor azt mondta, hogy az ilyen találkozókban nincs semmi szokatlan. A Kreml tájékoztatása szerint Ratcliffe nem találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A CIA és a Fehér Ház nem kívánta kommentálni az amerikai hírszerzés vezetőjének utazását.

Donald Trump amerikai csütörtökön igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, amelyek szerint Putyin támadást rendelhet el az Amerikai Egyesült Államok európai szövetségesei ellen.

„Nem fog NATO-területet megtámadni” – jelentette ki Trump, majd egy kézmozdulattal elhárította a Ratcliffe oroszországi útjának valódi céljára vonatkozó kérdést.

Az a titkos hírszerzési értékelés, amely szerint Putyin az iráni háború hat hónapja után meggyengült hatalomként tekint az Amerikai Egyesült Államokra, olyan jelentések sorát követi, amelyek az amerikai csapatok harckészültségének romlásáról és a Teherán elleni elhúzódó katonai műveletek okozta lőszerhiányról számoltak be.