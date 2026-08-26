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Moszkva
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CIA
Putyin

Rejtélyes amerikai küldetés Moszkvában: Trump is megszólalt a kémügyről – a CIA igazgatója órákig tárgyalt az oroszokkal, „valami kisülhet belőle”

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Előzetes bejelentés nélkül érkezett Moszkvába John Ratcliffe, a CIA igazgatója, aki néhány órán át tárgyalt az orosz hírszerző szolgálatok képviselőivel, majd katonai géppel távozott. Washington nem fedte fel, miért repült Moszkvába a CIA igazgatója, Donald Trump azonban úgy fogalmazott, hogy „valami kisülhet belőle”, és ismét az ukrajnai háború lezárásáról beszélt.
VG
2026.08.26, 18:06

Előzetes bejelentés nélkül érkezett Moszkvába kedden John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA igazgatója, aki néhány órát töltött az orosz fővárosban, majd katonai repülőgéppel távozott. A találkozó pontos célját sem Washington, sem Moszkva nem hozta nyilvánosságra, Donald Trump amerikai elnök azonban azt mondta: „valami kisülhet belőle”, miközben ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok szeretné lezárni az ukrajnai háborút.

Rejtélyes amerikai küldetés Moszkvában: a CIA igazgatója órákig tárgyalt az oroszokkal, Trump szerint „valami kisülhet belőle”
Rejtélyes amerikai küldetés Moszkvában: a CIA igazgatója órákig tárgyalt az oroszokkal, Trump szerint „valami kisülhet belőle” / Fotó: AFP

Trump a tárgyalást „félig rutinszerűnek” nevezte, részleteket azonban nem közölt arról, hogy Ratcliffe pontosan kikkel és miről egyeztetett. Az amerikai elnök megjegyzései ezért nem oszlatták el a találkozó körüli találgatásokat, különösen azért, mert ilyen magas rangú amerikai hírszerzési vezető ritkán utazik Moszkvába rövid határidővel és nyilvánosan be nem jelentett programmal.

Putyinnal nem találkozott a CIA igazgatója

A Kreml annyit erősített meg, hogy Ratcliffe az orosz hírszerző szolgálatok képviselőivel tárgyalt. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nem találkozott. Peszkov azt mondta, Putyint természetesen azonnal tájékoztatják minden ilyen egyeztetésről, ennél többet azonban nem árult el. Arra a kérdésre sem adott választ, milyen témák kerültek napirendre a CIA vezetőjének moszkvai tárgyalásain – írja a BBC.

A Kreml szóvivője ugyanakkor pozitív fejleménynek nevezte, hogy 

az amerikai és az orosz hírszerző szervek között közvetlen kapcsolat van. 

Szerinte az ilyen csatornák még a kétoldalú viszony legnehezebb időszakaiban is fennmaradhatnak. Azt viszont korainak tartotta megítélni, hogy a mostani találkozó képes-e érdemben javítani a jelenleg mély válságban lévő amerikai–orosz kapcsolatokat.

Washington a CBS-nek nyilatkozó magas rangú ukrán tisztviselő szerint előzetesen értesítette Kijevet egy magas szintű amerikai delegáció moszkvai útjáról. Az Egyesült Államok egyben azt kérte Ukrajnától, hogy a delegáció távozásáig függessze fel támadásait. A CIA, a Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem adott hivatalos részletes tájékoztatást Ratcliffe útjáról.

Évek óta nem járt CIA-igazgató Moszkvában

Ratcliffe ezzel Donald Trump második elnöki ciklusának egyik legmagasabb rangú amerikai tisztviselője lett, aki Oroszországba utazott. A legutóbbi hasonló látogatás 2021 novemberében történt, amikor William Burns akkori CIA-igazgató Moszkvában arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy ne küldjön csapatokat Ukrajnába. A találkozóra a 2022-ben megindított teljes körű orosz inváziót megelőző hónapokban került sor.

Azóta az amerikai–orosz kapcsolatok jelentősen romlottak, Oroszországot pedig széles körű nemzetközi gazdasági szankciók sújtják. Trump tavaly Alaszkában személyesen is találkozott Putyinnal, áttörést azonban az a csúcstalálkozó sem hozott. Az Egyesült Államok által közvetített későbbi orosz–ukrán béketárgyalások szintén elakadtak.

„Ilyen magas rangú embert nem küldenek csak úgy Moszkvába”

A Ratcliffe-látogatás jelentőségét növeli, hogy a hírszerző vezető nem hosszabb diplomáciai előkészítés után, hanem váratlanul érkezett az orosz fővárosba. John Foreman, aki 2019 és 2022 között brit katonai attaséként szolgált Moszkvában, a BBC Radio 4 műsorában úgy fogalmazott: az Egyesült Államok általában nem küld ilyen magas rangú tisztviselőt rövid határidővel és bejelentés nélkül Moszkvába, „hacsak nincs valami készülőben”.

Egyelőre azonban sem az amerikai, sem az orosz fél nem adott olyan információt, amelyből kiderülne, hogy a találkozó egy új ukrajnai békekezdeményezéshez, fogolycseréhez, biztonsági egyeztetéshez vagy más megállapodáshoz kapcsolódott-e. Trump megjegyzése alapján Washington mindenesetre nem tekinti teljesen jelentéktelennek a moszkvai tárgyalást.

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