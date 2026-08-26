Rejtélyes amerikai küldetés Moszkvában: Trump is megszólalt a kémügyről – a CIA igazgatója órákig tárgyalt az oroszokkal, „valami kisülhet belőle”

Előzetes bejelentés nélkül érkezett Moszkvába kedden John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA igazgatója, aki néhány órát töltött az orosz fővárosban, majd katonai repülőgéppel távozott. A találkozó pontos célját sem Washington, sem Moszkva nem hozta nyilvánosságra, Donald Trump amerikai elnök azonban azt mondta: „valami kisülhet belőle”, miközben ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok szeretné lezárni az ukrajnai háborút.

Rejtélyes amerikai küldetés Moszkvában: a CIA igazgatója órákig tárgyalt az oroszokkal, Trump szerint „valami kisülhet belőle” / Fotó: AFP

Trump a tárgyalást „félig rutinszerűnek” nevezte, részleteket azonban nem közölt arról, hogy Ratcliffe pontosan kikkel és miről egyeztetett. Az amerikai elnök megjegyzései ezért nem oszlatták el a találkozó körüli találgatásokat, különösen azért, mert ilyen magas rangú amerikai hírszerzési vezető ritkán utazik Moszkvába rövid határidővel és nyilvánosan be nem jelentett programmal.

Putyinnal nem találkozott a CIA igazgatója

A Kreml annyit erősített meg, hogy Ratcliffe az orosz hírszerző szolgálatok képviselőivel tárgyalt. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nem találkozott. Peszkov azt mondta, Putyint természetesen azonnal tájékoztatják minden ilyen egyeztetésről, ennél többet azonban nem árult el. Arra a kérdésre sem adott választ, milyen témák kerültek napirendre a CIA vezetőjének moszkvai tárgyalásain – írja a BBC.

A Kreml szóvivője ugyanakkor pozitív fejleménynek nevezte, hogy

az amerikai és az orosz hírszerző szervek között közvetlen kapcsolat van.

Szerinte az ilyen csatornák még a kétoldalú viszony legnehezebb időszakaiban is fennmaradhatnak. Azt viszont korainak tartotta megítélni, hogy a mostani találkozó képes-e érdemben javítani a jelenleg mély válságban lévő amerikai–orosz kapcsolatokat.

Washington a CBS-nek nyilatkozó magas rangú ukrán tisztviselő szerint előzetesen értesítette Kijevet egy magas szintű amerikai delegáció moszkvai útjáról. Az Egyesült Államok egyben azt kérte Ukrajnától, hogy a delegáció távozásáig függessze fel támadásait. A CIA, a Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem adott hivatalos részletes tájékoztatást Ratcliffe útjáról.