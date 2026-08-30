Rendkívüli értesülés, ezért járhatott Moszkvában a CIA főnőke: létrejöhet a hármas csúcstalálkozó, amire várt a világ – Trump, Putyin, Zelenszkij egy asztalhoz ülhetnek
Az Axios szerint ez volt az első alkalom, hogy Ratcliffe személyesen is bekapcsolódott az Oroszország és Ukrajna közötti diplomáciai áttörést célzó amerikai erőfeszítésekbe.
CIA-botrány: Ratcliffe Moszkvában tárgyalt az orosz hírszerzés vezetőivel
Ratcliffe kedden titokban utazott Moszkvába, ahol orosz kollégáival, Szergej Nariskinnel, az SZVR külföldi hírszerzési szolgálat vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB igazgatójával találkozott. Mint megírtuk, a találkozó körüli nagy titkolódzás miatt több találgatás látott napvilágot annak valódi céljára vonatkozóan.
Az egyik lehetett amögött, hogy Washington e módon is figyelmeztesse Moszkvát az orosz–ukrán háború eszkalációjával kapcsolatban. Most új dimenziót kapott a látogatás az Axios értesülései szerint.
Az egyeztetések egyik célja annak felmérése lehetett, hogy az orosz hírszerzési vezetők képesek-e meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy ismét érdemes lenne bekapcsolódnia az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalásokba.
Az amerikai tisztviselők pénteken tájékoztatták Volodimir Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól, valamint a háromoldalú csúcstalálkozó ötletéről is.
A Trump-adminisztráció korábban már felvetette egy Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét. Zelenszkij támogatja az elképzelést, Putyin azonban eddig elutasította.
Donald Trump az Axiosnak azt mondta, Ratcliffe moszkvai útja „szokásos ügyintézés” volt, és nem az volt a célja, hogy figyelmeztesse Oroszországot a NATO területének megtámadására.
Washington újraindítaná a béketárgyalásokat
Az Axios forrásai szerint Ratcliffe Moszkvában azt is felvetette, hogy újra kellene indítani az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat.
A The New York Times korábbi beszámolója szerint a CIA igazgatója az orosz féllel folytatott megbeszéléseken
- meglehetősen borús helyzetértékelést adott a háború állásáról, és
- arra sürgette Bortnyikovot, hogy Moszkva még a helyzet további romlása előtt kössön megállapodást.
Az Axios szerint Ratcliffe a tárgyalások után úgy ítélte meg, hogy Bortnyikov konstruktív szereplő lehet, és segítséget nyújthat a diplomáciai erőfeszítések újraindításában.
A CIA nem kommentálta az értesüléseket.
Kijev továbbra is bizalmatlan Putyinnal szemben
Az ukrán vezetés ugyanakkor rendkívül szkeptikus Vlagyimir Putyin szándékaival kapcsolatban. Kijev szerint hírszerzési információk utalnak arra, hogy Oroszország a háború jelentős eszkalációjára készül.
Pavlo Palisza, Zelenszkij kabinetfőnök-helyettese pénteken arról beszélt újságíróknak, hogy Putyin utasította az orosz hadsereget: készítsen elő több hadműveleti forgatókönyvet egy észak-ukrajnai offenzívára. A lehetséges célpontok között Kijev és Csernyihiv térségét is megnevezte.
Ez jelentősen árnyalja a diplomáciai közeledés esélyeit, miközben Washington továbbra is a tárgyalások újraindítását próbálja elősegíteni.
Szeptemberben újraindulhatnak a tárgyalások
A Trump-adminisztráció közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások február közepén szüneteltek meg, miután kitört az Iránnal folytatott háború.
Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje és tanácsadója, Jared Kushner az elmúlt hónapokban külön-külön is tárgyalt orosz és ukrán tárgyalókkal. Az egyeztetések azonban eddig csak korlátozott eredményt hoztak.
Zelenszkij kabinetfőnöke, Kirilo Budanov csütörtökön a helyi médiának azt mondta, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások akár már szeptemberben újraindulhatnak.
Zelenszkij pénteken megköszönte az Egyesült Államoknak „az Oroszországgal folytatott párbeszéd szükséges hangnemét”, és úgy fogalmazott: a Trump-adminisztráció „reális elképzelést visz előre arról, hogy mit kell tenni és mit kell elérni”.
A háromoldalú Trump–Putyin–Zelenszkij-csúcs ötlete ezzel ismét az amerikai diplomáciai kezdeményezések közé került.
Eiközben a felek között továbbra is jelentős a bizalmatlanság, és az ukrán hírszerzés szerint Oroszország újabb katonai offenzívára készülhet.