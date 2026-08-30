Rendkívüli értesülés, ezért járhatott Moszkvában a CIA főnőke: létrejöhet a hármas csúcstalálkozó, amire várt a világ – Trump, Putyin, Zelenszkij egy asztalhoz ülhetnek

Az Axios szerint ez volt az első alkalom, hogy Ratcliffe személyesen is bekapcsolódott az Oroszország és Ukrajna közötti diplomáciai áttörést célzó amerikai erőfeszítésekbe.

Egy friss értesülés szerint a CIA igazgatója egy Trump–Putyin–Zelenszkij hármas csúcstalálkozó előkészítésének legelső lépésit tehette meg moszkvai látogatásán

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CIA-botrány: Ratcliffe Moszkvában tárgyalt az orosz hírszerzés vezetőivel

Ratcliffe kedden titokban utazott Moszkvába, ahol orosz kollégáival, Szergej Nariskinnel, az SZVR külföldi hírszerzési szolgálat vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB igazgatójával találkozott. Mint megírtuk, a találkozó körüli nagy titkolódzás miatt több találgatás látott napvilágot annak valódi céljára vonatkozóan.

Az egyik lehetett amögött, hogy Washington e módon is figyelmeztesse Moszkvát az orosz–ukrán háború eszkalációjával kapcsolatban. Most új dimenziót kapott a látogatás az Axios értesülései szerint.

Az egyeztetések egyik célja annak felmérése lehetett, hogy az orosz hírszerzési vezetők képesek-e meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy ismét érdemes lenne bekapcsolódnia az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalásokba.

Az amerikai tisztviselők pénteken tájékoztatták Volodimir Zelenszkijt Ratcliffe moszkvai tárgyalásairól, valamint a háromoldalú csúcstalálkozó ötletéről is.

A Trump-adminisztráció korábban már felvetette egy Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét. Zelenszkij támogatja az elképzelést, Putyin azonban eddig elutasította.

Donald Trump az Axiosnak azt mondta, Ratcliffe moszkvai útja „szokásos ügyintézés” volt, és nem az volt a célja, hogy figyelmeztesse Oroszországot a NATO területének megtámadására.

Washington újraindítaná a béketárgyalásokat

Az Axios forrásai szerint Ratcliffe Moszkvában azt is felvetette, hogy újra kellene indítani az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat.

A The New York Times korábbi beszámolója szerint a CIA igazgatója az orosz féllel folytatott megbeszéléseken

meglehetősen borús helyzetértékelést adott a háború állásáról, és

arra sürgette Bortnyikovot, hogy Moszkva még a helyzet további romlása előtt kössön megállapodást.

Az Axios szerint Ratcliffe a tárgyalások után úgy ítélte meg, hogy Bortnyikov konstruktív szereplő lehet, és segítséget nyújthat a diplomáciai erőfeszítések újraindításában.