Már az egész világ tudja: lebukott az amerikai kémjátszma, rejtélyes óriásrepülőgép landolt Moszkvában – nem akárkit szállított a fedélzetén

John Ratcliffe, a CIA igazgatója titokban Moszkvába utazott, ahol orosz tisztviselőkkel tárgyalhat - értesült a CBS News. Az út időzítése különösen fontos, mivel az amerikai közvetítéssel zajló ukrajnai béketárgyalások megtorpantak, miközben Washington és Moszkva továbbra is kapcsolatban áll.

Titokban Oroszországba utazott a CIA vezetője, John Ratcliffe, és Moszkvában folytat megbeszéléseket / Fotó: AFP

A CBS News értesülései alapján titokban Moszkvába utazott John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

Az amerikai hírszerzés vezetője az orosz fővárosban tárgyal, az azonban egyelőre nem ismert, pontosan kikkel találkozik és milyen ügyek kerültek napirendre.

A látogatásra azt követően derült fény, hogy egy amerikai légierős Boeing C-17A Globemaster III katonai szállítórepülőgépet láttak egy moszkvai repülőtéren, valamint egy amerikai diplomáciai konvoj is feltűnt a városban. Sem Washington, sem Moszkva nem erősítette meg hivatalosan, hogy Ratcliffe tartózkodik Oroszországban, és az út céljáról sem közöltek részleteket.

A CIA egyelőre nem kommentálta az értesülést. Ha valóban Ratcliffe első ismert moszkvai útjáról van szó hivatalban lévő CIA-igazgatóként, annak diplomáciai jelentősége is lehet, különösen azért, mert a hírszerzési csatornák az elmúlt időszakban fontos szerepet játszottak az amerikai-orosz kapcsolattartásban.

Újabb CIA-misszió Oroszországban

Ratcliffe ugyanakkor nem először kerül közvetlen kapcsolatba orosz hírszerzési szereplőkkel. A CIA részt vett több fogoly- és őrizetescsere előkészítésében is. Az ügynökség közreműködött Ksenia Karelina amerikai-orosz kettős állampolgár 2025 áprilisi szabadon engedésében, amelynek ügyét Ratcliffe személyesen is tárgyalta. A CIA a 2024-es fogolycserében is szerepet vállalt, amelynek eredményeként Evan Gershkovich, a Wall Street Journal újságírója, valamint Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos is kiszabadult.

Nem példa nélküli az sem, hogy egy amerikai hírszerzési vezető közvetlenül Moszkvában tárgyal. William Burns, a CIA korábbi igazgatója 2021 novemberében utazott az orosz fővárosba, ahol magas rangú orosz tisztviselőkkel egyeztetett, és közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnököt is figyelmeztette az Ukrajna elleni invázió következményeire.

Ratcliffe útja most azért is különösen érzékeny, mert az Egyesült Államok által közvetített ukrajnai béketárgyalások elakadtak.

Washington és Moszkva továbbra is jelentős távolságra van egymástól a konfliktus lezárásának kulcskérdéseiben, így egy magas szintű, háttérben zajló amerikai-orosz egyeztetés akár a következő diplomáciai lépések előkészítését is szolgálhatja.