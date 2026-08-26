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John Ratcliffe
orosz-ukrán háború
CIA

Az év kémsztorija: kiderült, miért ment titokban Moszkvába a CIA-főnöke, Amerika már tudja, mire készülnek az oroszok – megszólalt Putyin jobbkeze

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Moszkvában bukkant fel John Ratcliffe, feltételezhetően azért, mert az Egyesült Államok hírszerzése szerint Oroszország hamarosan általános mozgósítást rendelhet el. A CIA igazgatója tárgyalni utazott az orosz fővárosba, ám a Kreml arról tájékoztatott, hogy nem találkozott Vlagyimir Putyinnal.
Lehoczky Milán
2026.08.26, 07:50

Moszkvába érkezett John Ratcliffe, a CIA igazgatója, mert az amerikai hírszerzés azt valószínűsíti, Oroszország egy esetleges újabb katonai mozgósítás korai előkészületeit teheti. A Kreml közlése alapján Ratcliffe nem találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte az Interfax orosz hírügynökség.

Vlagyimir Putyin orosz elnökDmitrij PeszkovOroszország, Moszkva, Kremlorosz-ukrán háború, CIA
A CIA-igazgató a hivatalos közlések szerint nem találkozott Valgyimir Putyinnal. / Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

CIA-gép és diplomáciai konvoj tűnt fel Moszkvában az éj leple alatt – megkezdődtek a találgatások

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfaxnak azt mondta, hogy Putyin és a CIA-igazgató nem találkozott. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy az amerikai hírszerzés vezetőjének moszkvai látogatásáról tudott-e a Kreml, Peszkov nem válaszolt.

Ratcliffe oroszországi útjáról elsőként a CBS News számolt be, melyen Jennifer Jacobs, a csatorna újságírója meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a CIA igazgatója tárgyalások miatt érkezett Oroszországba. 

A látogatásra azután derült fény, hogy a moszkvai repülőtéren feltűnt az amerikai légierő egyik Boeing C–17A Globemaster III szállítógépe, majd amerikai diplomaták konvoját is látták.

A The Wall Street Journal szerint az Egyesült Államok olyan hírszerzési információkhoz jutott, amelyek arra utalnak, hogy Moszkva az ukrajnai háború folytatására készülhet, ami már a NATO Ukrajna melletti elkötelezettéségét is próbára teheti.

Ratcliffe moszkvai útjának egyik lehetséges célja ezek alapján az lehetett, hogy Washington figyelmeztesse a Kremlt. A források ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a CIA igazgatója személyesen találkozott volna Putyinnal.

Az amerikai delegáció látogatásának idején Washington állítólag arra kérte Ukrajnát, hogy átmenetileg tartózkodjon az Oroszország elleni csapásoktól.

 CIA-igazgató legutóbb 2021 novemberében járt személyesen Oroszországban. Akkor William Burns, a hírszerző ügynökség vezetője utazott Moszkvába, hogy a legmagasabb szinten figyelmeztesse a Kremlt: az Egyesült Államok tudomást szerzett az Ukrajna elleni nagyszabású invázió előkészületeiről. A teljes körű orosz támadás néhány hónappal később, 2022 februárjában meg is indult.

Ahogyan azt lapunk korábban megírta: a tárgyalások pontos tartalmát és a partnerek kilétét hivatalosan egyik fél sem részletezte. A szakértők szerint a megbeszélések tárgyát 

  • az orosz-ukrán háború, 
  • a fogolycserék, 

valamint a két nagyhatalom közötti közvetlen kommunikációs csatornák fenntartása képezheti. Biztonságpolitikai elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen szintű látogatásnak komoly súlya van. Egyes feltételezések szerint a CIA vezére közvetlen és határozott figyelmeztetést vagy konkrét, kritikus fontosságú üzenetet vihetett Washingtonból az orosz vezetésnek.

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