Az év kémsztorija: kiderült, miért ment titokban Moszkvába a CIA-főnöke, Amerika már tudja, mire készülnek az oroszok – megszólalt Putyin jobbkeze
Moszkvába érkezett John Ratcliffe, a CIA igazgatója, mert az amerikai hírszerzés azt valószínűsíti, Oroszország egy esetleges újabb katonai mozgósítás korai előkészületeit teheti. A Kreml közlése alapján Ratcliffe nem találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte az Interfax orosz hírügynökség.
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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfaxnak azt mondta, hogy Putyin és a CIA-igazgató nem találkozott. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy az amerikai hírszerzés vezetőjének moszkvai látogatásáról tudott-e a Kreml, Peszkov nem válaszolt.
Ratcliffe oroszországi útjáról elsőként a CBS News számolt be, melyen Jennifer Jacobs, a csatorna újságírója meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a CIA igazgatója tárgyalások miatt érkezett Oroszországba.
A látogatásra azután derült fény, hogy a moszkvai repülőtéren feltűnt az amerikai légierő egyik Boeing C–17A Globemaster III szállítógépe, majd amerikai diplomaták konvoját is látták.
A The Wall Street Journal szerint az Egyesült Államok olyan hírszerzési információkhoz jutott, amelyek arra utalnak, hogy Moszkva az ukrajnai háború folytatására készülhet, ami már a NATO Ukrajna melletti elkötelezettéségét is próbára teheti.
Ratcliffe moszkvai útjának egyik lehetséges célja ezek alapján az lehetett, hogy Washington figyelmeztesse a Kremlt. A források ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a CIA igazgatója személyesen találkozott volna Putyinnal.
Az amerikai delegáció látogatásának idején Washington állítólag arra kérte Ukrajnát, hogy átmenetileg tartózkodjon az Oroszország elleni csapásoktól.
CIA-igazgató legutóbb 2021 novemberében járt személyesen Oroszországban. Akkor William Burns, a hírszerző ügynökség vezetője utazott Moszkvába, hogy a legmagasabb szinten figyelmeztesse a Kremlt: az Egyesült Államok tudomást szerzett az Ukrajna elleni nagyszabású invázió előkészületeiről. A teljes körű orosz támadás néhány hónappal később, 2022 februárjában meg is indult.
Ahogyan azt lapunk korábban megírta: a tárgyalások pontos tartalmát és a partnerek kilétét hivatalosan egyik fél sem részletezte. A szakértők szerint a megbeszélések tárgyát
- az orosz-ukrán háború,
- a fogolycserék,
valamint a két nagyhatalom közötti közvetlen kommunikációs csatornák fenntartása képezheti. Biztonságpolitikai elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen szintű látogatásnak komoly súlya van. Egyes feltételezések szerint a CIA vezére közvetlen és határozott figyelmeztetést vagy konkrét, kritikus fontosságú üzenetet vihetett Washingtonból az orosz vezetésnek.