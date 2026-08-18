Az üldözőhivatal mellé jöhet a feljelentéshullám a magyar vidéken: a Tisza térképre tette a civilszervezetek pénzét

A Miniszterelnökség interaktív térképen tette közzé a 2022 és 2026 között civil szervezeteknek juttatott állami támogatások adatait, így településenként is követhetővé vált, melyik szervezet mikor és mekkora összeget kapott. A Tisza-kormány szerint az adatbázis célja a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és annak vizsgálata, hogy a támogatások elosztása valóban szakmai szempontok alapján történt-e.

Magyar Péter új „gonosztevő-térképet" adott az országnak, de a civil adatbázisban azt már nem jelölték meg, kit tartanak valóban problémás kedvezményezettnek / Fotó: Polyák Attila/MW

Interaktív térképen foglalta össze a Miniszterelnökség a civil szervezeteknek 2022 és 2026 között juttatott állami támogatások adatait. A rendszerben a támogatási összegek mellett az is látható, hogy az adott szervezet mikor és melyik programból részesült forrásban.

A civil támogatások teljes összege ebben az időszakban nagyjából 400 milliárd forint volt.

A Miniszterelnökség közleménye szerint ebbe a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által lebonyolított programok, valamint más központi költségvetési források támogatásai is beletartoznak.

Az adatbázis egyik legfontosabb újdonsága, hogy nem különálló dokumentumokban kell keresni az információkat. A térképen választókerületi bontásban is áttekinthetők a támogatások, így egy adott település vagy térség civil szervezeteinek állami forrásai könnyebben összevethetők egymással.

A listában többek között a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásai szerepelnek, de a Nemzeti Kulturális Alapból és más központi, egyedi támogatási forrásokból származó összegek is megjelennek.

A kormány szerint az adatbázisra azért van szükség, mert a közpénzek felhasználásának átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.

A Miniszterelnökség egyúttal azt állítja, hogy az elmúlt időszak átvilágításai, sajtóinformációi és bejelentései alapján felmerült: egyes támogatásoknál érdemes megvizsgálni, hogy megfelelően érvényesültek-e a szakmai és közösségi szempontok.

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A közlemény szerint olyan esetek is előfordulhattak, amikor rövidebb szervezeti múlttal rendelkező, nehezebben igazolható korábbi közösségi tevékenységet felmutató szervezetek jelentős támogatást kaptak, miközben más, helyben régóta működő közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti szervezetek kevesebb forráshoz jutottak.