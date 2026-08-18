Az üldözőhivatal mellé jöhet a feljelentéshullám a magyar vidéken: a Tisza térképre tette a civilszervezetek pénzét
A Miniszterelnökség interaktív térképen tette közzé a 2022 és 2026 között civil szervezeteknek juttatott állami támogatások adatait, így településenként is követhetővé vált, melyik szervezet mikor és mekkora összeget kapott. A Tisza-kormány szerint az adatbázis célja a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és annak vizsgálata, hogy a támogatások elosztása valóban szakmai szempontok alapján történt-e.
Interaktív térképen foglalta össze a Miniszterelnökség a civil szervezeteknek 2022 és 2026 között juttatott állami támogatások adatait. A rendszerben a támogatási összegek mellett az is látható, hogy az adott szervezet mikor és melyik programból részesült forrásban.
A civil támogatások teljes összege ebben az időszakban nagyjából 400 milliárd forint volt.
A Miniszterelnökség közleménye szerint ebbe a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által lebonyolított programok, valamint más központi költségvetési források támogatásai is beletartoznak.
Az adatbázis egyik legfontosabb újdonsága, hogy nem különálló dokumentumokban kell keresni az információkat. A térképen választókerületi bontásban is áttekinthetők a támogatások, így egy adott település vagy térség civil szervezeteinek állami forrásai könnyebben összevethetők egymással.
A listában többek között a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásai szerepelnek, de a Nemzeti Kulturális Alapból és más központi, egyedi támogatási forrásokból származó összegek is megjelennek.
A kormány szerint az adatbázisra azért van szükség, mert a közpénzek felhasználásának átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
A Miniszterelnökség egyúttal azt állítja, hogy az elmúlt időszak átvilágításai, sajtóinformációi és bejelentései alapján felmerült: egyes támogatásoknál érdemes megvizsgálni, hogy megfelelően érvényesültek-e a szakmai és közösségi szempontok.
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A közlemény szerint olyan esetek is előfordulhattak, amikor rövidebb szervezeti múlttal rendelkező, nehezebben igazolható korábbi közösségi tevékenységet felmutató szervezetek jelentős támogatást kaptak, miközben más, helyben régóta működő közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti szervezetek kevesebb forráshoz jutottak.
A térkép nem jelöli meg, ki a jó, és ki a rossz civilszervezet, de előre látható, mi következik ezután a vidéki településeken, első körben a Facebookon. A térkép közzétételének hírét a kormányő is közzétette a maga Facebook-oldalán, azzal a kommentárral, hogy "Oszd meg, kommenteld és lájkold kérlek, hogy mindenkihez eljusson!" Magyar Péter ezt írta: "A Miniszterelnökség most térképre tette a valódi civil szervezetek és az álcivilek támogatásait. Nézd meg te is, hogy a településeden vagy a választókerületedben mire ment el a közpénz!"
Minden civil szervezetet pellengérre állítottak
A most közzétett adatok ugyanakkor önmagukban nem jelentenek bizonyítékot arra, hogy egy támogatás szabálytalanul vagy politikai alapon történt. Egy civil szervezet állami támogatása önmagában nem minősít egy szervezetet, és a támogatási összeg nagyságából sem lehet automatikusan következtetni jogsértésre. Az esetleges szabálytalanságok megállapításához minden egyes támogatási döntést és annak felhasználását külön kell megvizsgálni.
Ez különösen fontos azért is, mert a civil szervezetek jelentős része olyan közösségi feladatokat lát el, amelyeknek közvetlen helyi haszna van. Rászorulókat segítenek, kulturális programokat szerveznek, sportolási lehetőséget biztosítanak, közösségeket építenek, vagy éppen olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekre az állami és önkormányzati intézményrendszer önmagában nem minden esetben képes.
A nyilvánosságra hozott térképet így hiába nevezik egy egyszerű ellenőrzési eszköznek, ha az azt körülvevő kommunikáció súlyos visszaéléseket és aránytalanságokat emleget.
Egy átfogó vizsgálat helyett egyelőre csak egy kalap alá vették az összes civil szervezetet, ezzel pedig súlyos károkat okozhatnak egy olyan szektornak, ahol a megbízhatóságra és az együttműködésre épül fel minden.
A közpénzek átláthatósága mellett azonban az is lényeges, hogy az adatok értelmezése tényszerű maradjon. A támogatási lista kiindulópont lehet további vizsgálatokhoz, de önmagában nem helyettesíti a szakmai és jogi ellenőrzést.
A Miniszterelnökség szerint a térkép olyan adatokat gyűjt egybe, amelyek korábban is nyilvánosan hozzáférhetők voltak, a rendszer azonban jelentősen egyszerűsíti az összehasonlítást. Az adatbázis az atlathato.kormany.hu oldalon érhető el, és a tárca azt kéri, hogy az esetleges pontatlanságokat jelezzék a hivatalos elérhetőségen.
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