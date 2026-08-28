Brüsszelből jön a fontos vendég: Magyar Péterrel tárgyalhat Ukrajnáról és az uniós pénzekről is – hamarosan a színfalak mögé vonulnak
Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, António Costa augusztus 25. és szeptember 17. között – hagyományos jelleggel – az uniós tagállamok többségének fővárosát felkeresi. Az Európai Tanács elnöke az évi rendes körút során a tagállami vezetők álláspontját és prioritásait igyekszik feltérképezni, elsősorban az EU következő, 2028-tól kezdődő hosszú távú költségvetésével kapcsolatban. Costa pénteken közzétett programja szerint szeptember 2-án Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd Zágrábban Horvátország kormányfőjével, Andrej Plenkoviccsal találkozik, ezt követően pedig Budapestre érkezik, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel folytat megbeszélést.
Costa-látogatás: a költségvetés lehet a legfontosabb napirendi pont
A látogatás időzítése és a tárgyalás ténye azért is figyelemre méltó, mert Costa tavaly még Orbán Viktorral egyeztetett Budapesten. Az Európai Tanács elnöke 2025 szeptemberében érkezett a magyar fővárosba, és akkor az egyik kiemelt témája Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának magyar támogatása volt.
Az Európai Tanács elnökének éves körútja elsősorban az uniós tagállamok álláspontjának feltérképezését szolgálja.
A megbeszélések középpontjában idén az EU következő többéves pénzügyi kerete áll, amelynek kialakítása az uniós pénzek miatt az uniós intézmények és a tagállamok egyik legfontosabb következő feladata.
A tárgyalásokon emellett szóba kerülhet
- az európai védelem és biztonság,
- az uniós versenyképesség,
- az EU bővítése,
- valamint Ukrajna támogatása.
Costa szerint az egyeztetések azért is fontosak, mert az Európai Tanács munkájának a tagállamok prioritásait és az európai gazdasági-politikai realitásokat is tükröznie kell.
A budapesti tárgyalás így nem csupán egy szokásos uniós egyeztetés lehet: az új magyar kormány és Brüsszel kapcsolatának szempontjából is jelzésértékű, hogy az Európai Tanács vezetője személyesen keresi fel a magyar miniszterelnököt.
Tavaly még Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten
Costa előző budapesti látogatásának egyik meghatározó kérdése Ukrajna uniós integrációja volt. A portugál politikus akkor azt szerette volna elérni, hogy Magyarország ne akadályozza az ukrán csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását.
Az akkori magyar kormány ugyanakkor ellenezte a folyamat felgyorsítását. Budapest többek között Ukrajna jogállamisági helyzetére, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira hivatkozott.
Az idei találkozón is előkerülhet Ukrajna kérdése, különösen annak fényében, hogy az EU-n belül továbbra is vita zajlik a háború kezeléséről, az Ukrajnának nyújtandó támogatásról és az ország európai integrációjának üteméről.
Costa Oroszországról is markáns álláspontot képvisel
Az Európai Tanács elnöke az elmúlt hónapokban az Oroszországgal folytatott párbeszéd szükségességéről is beszélt.
A júniusi uniós csúcson Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta Costát, amiért a portugál politikus szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy a megfelelő időben ismét együttműködjön Oroszországgal.
Costa azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy felelősséget vállaljon az Oroszországgal való együttműködésért, amikor ennek eljön az ideje. Az uniós tagállamok között e kérdésben sincs teljes egyetértés: miközben egyes kormányok óvatosabbak, egyre többen szeretnék, ha Európa aktívabb szerepet vállalna az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalásokban.
Costa az elmúlt napokban Ukrajnában is járt. Augusztus 24-én Kijevben vett részt az ukrán függetlenség 35. évfordulójához kapcsolódó eseményeken, valamint a Hajlandók Koalíciójának ülésén. A látogatás ismét egyértelművé tette, hogy Ukrajna támogatása az Európai Tanács napirendjén továbbra is kiemelt helyen szerepel.
Folytatódik az európai körút
Az Európai Tanács elnöke az első héten Pozsonyban, Tallinnban, Rigában, Vilniusban és Prágában tárgyalt európai vezetőkkel. A szeptember 2-i budapesti látogatást követően szeptember 3-án Bukarestbe, Szófiába és Athénba utazik, szeptember 4-én pedig Nicosiában és Ljubljanában folytat megbeszéléseket.
A körút harmadik hetének részletes programját az Európai Tanács szeptember 4-én ismerteti.
A budapesti találkozó egyszerre lehet költségvetési, gazdasági és külpolitikai egyeztetés.
Costa érkezése önmagában is azt jelzi, hogy az új magyar kormány álláspontjára Brüsszelben szükség van, a tárgyalás pedig egyben lehetőséget adhat arra is, hogy az Európai Tanács elnöke közvetlenül felmérje Magyarország álláspontját az EU következő éveinek legfontosabb kérdéseiről.