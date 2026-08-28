Brüsszelből jön a fontos vendég: Magyar Péterrel tárgyalhat Ukrajnáról és az uniós pénzekről is – hamarosan a színfalak mögé vonulnak

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, António Costa augusztus 25. és szeptember 17. között – hagyományos jelleggel – az uniós tagállamok többségének fővárosát felkeresi. Az Európai Tanács elnöke az évi rendes körút során a tagállami vezetők álláspontját és prioritásait igyekszik feltérképezni, elsősorban az EU következő, 2028-tól kezdődő hosszú távú költségvetésével kapcsolatban. Costa pénteken közzétett programja szerint szeptember 2-án Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd Zágrábban Horvátország kormányfőjével, Andrej Plenkoviccsal találkozik, ezt követően pedig Budapestre érkezik, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel folytat megbeszélést.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az EU-Moldova csúcstalálkozón a moldovai állami rezidencián 2025. júliusában

Fotó: Dan Morar / Shutterstock

Costa-látogatás: a költségvetés lehet a legfontosabb napirendi pont

A látogatás időzítése és a tárgyalás ténye azért is figyelemre méltó, mert Costa tavaly még Orbán Viktorral egyeztetett Budapesten. Az Európai Tanács elnöke 2025 szeptemberében érkezett a magyar fővárosba, és akkor az egyik kiemelt témája Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának magyar támogatása volt.

Az Európai Tanács elnökének éves körútja elsősorban az uniós tagállamok álláspontjának feltérképezését szolgálja.

A megbeszélések középpontjában idén az EU következő többéves pénzügyi kerete áll, amelynek kialakítása az uniós pénzek miatt az uniós intézmények és a tagállamok egyik legfontosabb következő feladata.

A tárgyalásokon emellett szóba kerülhet

az európai védelem és biztonság,

az uniós versenyképesség,

az EU bővítése,

valamint Ukrajna támogatása.

Costa szerint az egyeztetések azért is fontosak, mert az Európai Tanács munkájának a tagállamok prioritásait és az európai gazdasági-politikai realitásokat is tükröznie kell.

A budapesti tárgyalás így nem csupán egy szokásos uniós egyeztetés lehet: az új magyar kormány és Brüsszel kapcsolatának szempontjából is jelzésértékű, hogy az Európai Tanács vezetője személyesen keresi fel a magyar miniszterelnököt.

Tavaly még Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten

Costa előző budapesti látogatásának egyik meghatározó kérdése Ukrajna uniós integrációja volt. A portugál politikus akkor azt szerette volna elérni, hogy Magyarország ne akadályozza az ukrán csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását.