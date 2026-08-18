Kitört a háború, Csányi Sándornak elege lett: kiszivárgott a belsős levele, kőkeményen helyretette a FIFA elnökét – „Az utolsó csepp a pohárban”

A FIFA Tanács egyik magas rangú tagjaként Csányi Sándor is megvonta támogatását Gianni Infantino FIFA-elnöktől, miután vezetőtársa, Kevin Lamour menesztését úgy kommentálta, hogy az már az utolsó csepp a pohárban.

Csányi Sándor is Gianni Infantino ellen fordult / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Bloomberg által megszerzett, a FIFA elnökének címzett levelében Csányi Sándor bírálta azt a vitatott tervet is, amelynek keretében a FIFA kereskedelmi tevékenységét a JPMorgan Chase & Co. bevonásával külön szervezetbe szerveznék ki, valamint kritikával illette az idén nyáron az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett labdarúgó világbajnokság túlzott átpolitizáltságát is.

Hétfőn Kevin Lamourt felmentették a FIFA operatív igazgatói tisztségéből, alig néhány héttel azután, hogy bírálta az svájci Gianni Infantino értékesítési terveit. A FIFA szóvivője megerősítette Lamour távozását.

„Az a tény, hogy menesztésére a fent említett kezdeményezéssel szemben megfogalmazott kritikája miatt került sor – egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyről végül Ön maga is elismerte, hogy elhibázott volt –, súlyos hiányosságokra utal a szakmai ítélőképesség, az etikai normák és a vezetői alkalmasság terén” – fogalmazott Csányi Sándor a levélben.

Az NB1.hu cikke felidézte, hogy Infantino a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű új vállalatba szervezte volna ki a világszövetség legfontosabb kereskedelmi jogainak egy részét, köztük a férfi világbajnoksághoz kapcsolódó jogokat is. A konstrukcióban magántőke bevonása is szerepelt volna, a terv azonban július végén kiszivárgott, és komoly ellenállást váltott ki az európai futballban. Az UEFA határozottan szembement az elképzeléssel, és bojkottra is kész lett volna, amennyiben a FIFA végigviszi a tervet.

Mi lehet Csányi Sándor célja?

Az OTP-vezér Csányi egyike a FIFA Tanács nyolc alelnökének. A testület a FIFA Kongresszus ülései közötti időszakban a világ labdarúgásának legfőbb döntéshozó szerve. A magyar milliárdos üzletember 2010 óta Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, és 2017 óta tagja a FIFA Tanácsnak.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség következő elnökválasztását 2027. március 18-án tartják, a 77. FIFA-kongresszuson, Marokkó fővárosában, Rabatban. Ezt a FIFA hivatalosan is megerősítette. A jelenlegi elnök, Gianni Infantino már bejelentette, hogy újraindul a posztért.