Deviza
EUR/HUF366,03 +0,59% USD/HUF316,16 +0,63% GBP/HUF427,9 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,43% PLN/HUF84,62 +0,31% RON/HUF69,78 +0,42% CZK/HUF15,13 +0,56% EUR/HUF366,03 +0,59% USD/HUF316,16 +0,63% GBP/HUF427,9 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,43% PLN/HUF84,62 +0,31% RON/HUF69,78 +0,42% CZK/HUF15,13 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 696,72 -0,94% MTELEKOM2 570 -1,15% MOL4 926 -0,89% OTP45 500 -1,09% RICHTER12 930 -0,54% OPUS330 -4,35% ANY6 700 0% AUTOWALLIS141,5 -0,35% WABERERS4 720 +0,43% BUMIX9 662,82 +0,3% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 204,33 -0,67% BUX148 696,72 -0,94% MTELEKOM2 570 -1,15% MOL4 926 -0,89% OTP45 500 -1,09% RICHTER12 930 -0,54% OPUS330 -4,35% ANY6 700 0% AUTOWALLIS141,5 -0,35% WABERERS4 720 +0,43% BUMIX9 662,82 +0,3% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 204,33 -0,67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportdiplomácia
Csányi Sándor
labdarúgás
FIFA

Kitört a háború, Csányi Sándornak elege lett: kiszivárgott a belsős levele, kőkeményen helyretette a FIFA elnökét – „Az utolsó csepp a pohárban”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb a botrány a FIFA vezetésében. Csányi Sándor levélben vonta meg a támogatást a szövetség elnökétől, Gianni Infantinotól.
VG
2026.08.18, 18:51
Frissítve: 2026.08.18, 19:15

A FIFA Tanács egyik magas rangú tagjaként Csányi Sándor is megvonta támogatását Gianni Infantino FIFA-elnöktől, miután vezetőtársa, Kevin Lamour menesztését úgy kommentálta, hogy az már az utolsó csepp a pohárban.

20230821 Budapest Szerencsejáték Zrt. OTP Bank Sajtótájékoztató Visszatér a lakásnyeremény jelentette be a Szerencsejáték Zrt és az OTP Bank közös sajtótájékoztatón. A bejelentés fontosságát jól mutatja, hogy a két nagyvállalatot egyaránt a csúcsvezetője képviselte az eseményen: Mager Andrea és Csányi Sándor elnök-vezérigazgatók. Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG A képen: Csányi Sándor
Csányi Sándor is Gianni Infantino ellen fordult / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Bloomberg által megszerzett, a FIFA elnökének címzett levelében Csányi Sándor bírálta azt a vitatott tervet is, amelynek keretében a FIFA kereskedelmi tevékenységét a JPMorgan Chase & Co. bevonásával külön szervezetbe szerveznék ki, valamint kritikával illette az idén nyáron az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett labdarúgó világbajnokság túlzott átpolitizáltságát is.

Hétfőn Kevin Lamourt felmentették a FIFA operatív igazgatói tisztségéből, alig néhány héttel azután, hogy bírálta az svájci Gianni Infantino értékesítési terveit. A FIFA szóvivője megerősítette Lamour távozását.

„Az a tény, hogy menesztésére a fent említett kezdeményezéssel szemben megfogalmazott kritikája miatt került sor – egy olyan kezdeményezésről van szó, amelyről végül Ön maga is elismerte, hogy elhibázott volt –, súlyos hiányosságokra utal a szakmai ítélőképesség, az etikai normák és a vezetői alkalmasság terén” – fogalmazott Csányi Sándor a levélben.

Az NB1.hu cikke felidézte, hogy Infantino a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű új vállalatba szervezte volna ki a világszövetség legfontosabb kereskedelmi jogainak egy részét, köztük a férfi világbajnoksághoz kapcsolódó jogokat is. A konstrukcióban magántőke bevonása is szerepelt volna, a terv azonban július végén kiszivárgott, és komoly ellenállást váltott ki az európai futballban. Az UEFA határozottan szembement az elképzeléssel, és bojkottra is kész lett volna, amennyiben a FIFA végigviszi a tervet.

Mi lehet Csányi Sándor célja?

Az OTP-vezér Csányi egyike a FIFA Tanács nyolc alelnökének. A testület a FIFA Kongresszus ülései közötti időszakban a világ labdarúgásának legfőbb döntéshozó szerve. A magyar milliárdos üzletember 2010 óta Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, és 2017 óta tagja a FIFA Tanácsnak.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség következő elnökválasztását 2027. március 18-án tartják, a 77. FIFA-kongresszuson, Marokkó fővárosában, Rabatban. Ezt a FIFA hivatalosan is megerősítette. A jelenlegi elnök, Gianni Infantino már bejelentette, hogy újraindul a posztért.

A konfliktus miatt nem lenne meglepő, ha a svájci sportvezető komoly riválist kapna az UEFA irányából. Csányi Sándor ebben az esetben akár elnökaspiránsként, de még valószínűbb, hogy egy új elnökjelölt támogatójaként, potenciális királycsinálóként lép színre a közeljövőben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu