Megjött végre az eső, de valami megváltozott: Budapest egyik legnagyobb kerületébe alig jutott csapadék – „Ha nem lesz próbálkozás sem, megérdemeljük a sorsunkat”

A tegnapi esti csapadék kapcsán posztolt közösségi oldalán a budapesti főtájépítész: Budapesten 2 mm, Csepelen viszont csak ennek a fele, 1 mm hullott. Bardóczi Sándor szerint még ennek a kevés esőnek is különösen nagy jelentősége van, miután 2026 eddigi időszaka nem kedvezett a csapadékellátottságnak. A főtájépítész arról írt, hogy kifejezetten örült annak, amikor az esőben hazafelé menet „bőrig ázott”. „Elképesztően nagy szükség van rá, 2026 egésze nem volt eddig kegyes hozzánk” – írta. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy nem pusztán az éves csapadékmennyiség számít: legalább ilyen fontos, milyen gyakran és milyen intenzitással érkezik az eső.

Mintegy 2 mm csapadék esett tegnap Budapesten, de Csepelen csak ennek a fele (illusztráció)

Fotó: Martchan / Shutterstock

Csapadék: nem mindegy, hogyan esik az eső

A szakember szerint egyre ritkábbak a nyári, csendes esők, miközben gyakoribbá váltak a heves zivatarok és a nagy erejű szelek. Ez azért is jelent problémát, mert a hosszabb száraz időszakok után a tömörödött talaj sok esetben nem képes megfelelően befogadni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot.

Így hiába érkezik jelentős mennyiségű eső, annak egy része nem tud helyben hasznosulni.

Valami nagyon megváltozott, változik körülöttünk, s ha a tájhasználatváltozás nem lesz a vezető stratégiai irány, akkor ez csak rosszabb és rosszabb lesz

– fogalmazott Bardóczi.

A mezőgazdaságtól az urbanisztikáig mindent érint

A főtájépítész szerint a szükséges változás nem egyetlen ágazat feladata. A tájhasználat átalakítása egyaránt érinti a mezőgazdaságot, az ipart, az erdőgazdálkodást, az urbanisztikát és a vízgazdálkodást.

Éppen ez teszi különösen nehézzé a folyamatot:

az ágazati szempontok helyett sokkal összehangoltabb megközelítésre lenne szükség.

Bardóczi szerint újfajta együttműködésre kell törekedni a természettel, amelyet az elmúlt időszakban a társadalom jelentős mértékben kizsákmányolt.

Ehhez szerinte a szakmai gondolkodásnak is változnia kell. A mérnökképzésben és a továbbképzésekben, a jogi környezetben, a gazdálkodásban, a gazdasági szereplők döntéseiben és az állami programokban is nagyobb szerepet kellene kapniuk többek között a természetalapú megoldásoknak, a vízmegtartásnak, a természethelyreállításnak, a tájrehabilitációnak és a kék- és zöldinfrastruktúrának.