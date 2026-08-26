Augusztus 26-án csődöt jelentett a Bayer Construct Zrt. – derül ki abból a levélből, amelyet Balázs Attila tulajdonos küldött a munkavállalóknak. Az építőipari cég a csődeljárás alatt is fenntartja működését.

Rendkívüli: csődöt jelentett Magyarország egyik legnagyobb építőipari cége, megerősítette a tulajdonos – a Tisza-kormány döntéseibe bukik bele / Fotó: Bayer Construct Zrt. / Facebook

A levél szerint a döntés hátterében az elmúlt hónapokban kialakult jelentős pénzügyi kitettség, egyes előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozása, a Zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, valamint kedvezőtlen piaci folyamatok állnak.

A Bayer Construct azt közölte, hogy a csődeljárás alatt is fenntartja működését, és arra törekszik, hogy a folyamatban lévő beruházásokat teljesítse, illetve a kivitelezési munkákat végző partnereit kifizesse – írja a Telex.

A cég egyik legfontosabb projektje a Zugló Városközpont néven futó kormányzati negyed, amely a Bayer-csoport eddigi legnagyobb beruházása is.

A kormány 2023 novemberében kötött előszerződést az irodakomplexum megvásárlására, a végleges adásvétel egyik feltétele azonban az volt, hogy 2026. június 30-ig lekerüljenek az érintett ingatlanokról az elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzések.

Ez nem történt meg, a tulajdoni lapok szerint a zuglói önkormányzat elővásárlási joga az építési telkek egy részén továbbra is fennmaradt. A Tisza-kormány erre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport ezt követően jelezte, hogy jogi lépésekre készül, ha az állam felmondja a szerződést. Vitézy Dávid augusztus 14-én arról beszélt, hogy a Zugló Városközpont ügyéből várhatóan per lesz az állam és a Bayer Construct között.

Közben a zuglói önkormányzat is perre készülhet. Ha a képviselő-testület szeptember 3-án elfogadja az erről szóló előterjesztést, az önkormányzat pert indíthat az irodakomplexum beruházójával szemben, mert álláspontja szerint a cég több ponton megszegte a kerülettel fennálló szerződését.

Már augusztus elején jogi konfliktusba került a Bayer Construct a kormánnyal

A mostani csődeljárás előtt néhány héttel már komoly jogi és pénzügyi vita alakult ki a Bayer Construct és a kormány között a Zugló Városközpont ügyében. Magyar Péter augusztus elején jelentette be, hogy a kormány visszalép az irodakomplexum megvásárlásától, és több mint 300 milliárd forintot követel vissza abból az összegből, amelyet még az Orbán-kormány fizetett ki.