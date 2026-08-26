Rendkívüli: csődöt jelentett Magyarország egyik legnagyobb építőipari cége, megerősítette a tulajdonos – a Tisza-kormány döntéseibe bukik bele
Augusztus 26-án csődöt jelentett a Bayer Construct Zrt. – derül ki abból a levélből, amelyet Balázs Attila tulajdonos küldött a munkavállalóknak. Az építőipari cég a csődeljárás alatt is fenntartja működését.
A levél szerint a döntés hátterében az elmúlt hónapokban kialakult jelentős pénzügyi kitettség, egyes előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozása, a Zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, valamint kedvezőtlen piaci folyamatok állnak.
A Bayer Construct azt közölte, hogy a csődeljárás alatt is fenntartja működését, és arra törekszik, hogy a folyamatban lévő beruházásokat teljesítse, illetve a kivitelezési munkákat végző partnereit kifizesse – írja a Telex.
A cég egyik legfontosabb projektje a Zugló Városközpont néven futó kormányzati negyed, amely a Bayer-csoport eddigi legnagyobb beruházása is.
A kormány 2023 novemberében kötött előszerződést az irodakomplexum megvásárlására, a végleges adásvétel egyik feltétele azonban az volt, hogy 2026. június 30-ig lekerüljenek az érintett ingatlanokról az elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzések.
Ez nem történt meg, a tulajdoni lapok szerint a zuglói önkormányzat elővásárlási joga az építési telkek egy részén továbbra is fennmaradt. A Tisza-kormány erre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport ezt követően jelezte, hogy jogi lépésekre készül, ha az állam felmondja a szerződést. Vitézy Dávid augusztus 14-én arról beszélt, hogy a Zugló Városközpont ügyéből várhatóan per lesz az állam és a Bayer Construct között.
Közben a zuglói önkormányzat is perre készülhet. Ha a képviselő-testület szeptember 3-án elfogadja az erről szóló előterjesztést, az önkormányzat pert indíthat az irodakomplexum beruházójával szemben, mert álláspontja szerint a cég több ponton megszegte a kerülettel fennálló szerződését.
Már augusztus elején jogi konfliktusba került a Bayer Construct a kormánnyal
A mostani csődeljárás előtt néhány héttel már komoly jogi és pénzügyi vita alakult ki a Bayer Construct és a kormány között a Zugló Városközpont ügyében. Magyar Péter augusztus elején jelentette be, hogy a kormány visszalép az irodakomplexum megvásárlásától, és több mint 300 milliárd forintot követel vissza abból az összegből, amelyet még az Orbán-kormány fizetett ki.
A Bayer Construct érdekeltségébe tartozó ZVK Development Kft. ezt jogilag és ténybelileg is megalapozatlannak nevezte, és jelezte, hogy jogi lépésekre készül. A vállalat akkor azt közölte, hogy
az épületegyüttes elkészült, átadásra kész, ezért szerintük minden fél érdeke az lenne, hogy rendeltetésszerűen használni kezdjék.
A kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződés több feltételét. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint az ingatlanok egy részét továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, holott ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az MNV azt állította, hogy a zárási feltételek közel fele nem teljesült, ezért az állam jogszerűen állhatott el a szerződéstől.
A Bayer Construct ezt már akkor vitatta, a mostani csődeljárásról szóló munkavállalói levélben pedig éppen a zuglói projekttel kapcsolatos kormányzati döntést nevezték meg a pénzügyi nehézségek egyik okaként.
A Bayer-csoport egyik gyáránál is létszámleépítés körvonalazódott
A Bayer-csoporthoz tartozó Viastein Kft.-nél már május végén megjelentek a nehezebb működésre utaló jelek. A biharkeresztesi betonelemgyártó május 28-án előzetesen jelezte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak, hogy egy tervezett létszámleépítés keretében legfeljebb 45 dolgozótól válhat meg. A társaság ugyanakkor azt is közölte, hogy a tényleges elbocsátások száma várhatóan alacsonyabb lesz ennél, ezért a bejelentés még nem jelentette automatikusan a teljes létszám leépítését.
A több mint 300 embert foglalkoztató cégnél legalább 30 munkaviszony megszüntetése számítana jogilag csoportos létszámleépítésnek, ennek bekövetkezése akkor még nem volt biztos. A Haon megkereste a vállalatot az okokkal kapcsolatban, de nem kapott választ arra, hogy átszervezés vagy a működés más változása áll-e a háttérben. A Viastein 2017 óta működik Biharkeresztesen, 2021-ben pedig egy húszezer négyzetméteres betonelem-előregyártó üzemmel bővült. A beruházáshoz állami támogatást is kapott, és annak idején 220 új munkahely létrehozását jelentették be.