Donald Trump csökkenti az amerikai részvételt dél-koreai hadgyakorlaton, mivel szerinte Kim Dzsongun a Fehér Házban "tiszteletteljes' volt vele
Donald Trump amerikai elnök vasárnap arra utasította a Pentagont, hogy jelentősen csökkentse a Dél-Koreával tervezett közös hadgyakorlatok volumenét. Az Amerikai Egyesült Államok első embere a döntését azzal indokolta, hogy Szöul nem volt hajlandó közreműködni Irán atomfegyver-mentesítésében, továbbá hivatkozott az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsongunnal ápolt jó kapcsolatára.
Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az ezen a héten kezdődő hadgyakorlatok nemcsak költségesek, hanem „teljességgel helytelen és ellenséges jelzést” is küldenek Észak-Koreának, amely szerinte a Fehér Házban töltött hivatali ideje alatt nem tanúsított fenyegető magatartást, és tisztelettudó volt – írta a CBC News.
„Ezért, valamint tekintettel arra, hogy már túl késő lenne lefújni a gyakorlatokat, utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy jelentősen csökkentse a közös hadgyakorlatok volumenét!” – írta Trump. Az elnök hozzátette, hogy nemrég arra kérte Dél-Korea elnökét, csatlakozzon az Egyesült Államok Irán atomfegyver-mentesítésére irányuló erőfeszítéseihez, ám Szöul ezt elutasította.
Irányváltás az amerikai külpolitikában?
Trump lépése a legújabb példája annak, hogy az elnök egy szövetségesével szemben egy olyan vezető oldalára áll, akit a korábbi amerikai kormányzatok ellenfélként kezeltek. Trump és kormányzatának más tisztségviselői a NATO-szövetségeseket is élesen bírálták amiatt, hogy megítélésük szerint nem támogatják kellőképpen az Irán elleni háborúját – miközben ezek az országok az egyre agresszívebben fellépő Oroszországgal igyekeznek szembeszállni a balti térségben.
A döntés egyben éles fordulatot is jelent ahhoz képest, ahogyan a Trump-kormányzat az elmúlt hónapokban Dél-Koreához viszonyult. Májusban Pete Hegseth a Pentagonban tartott találkozón méltatta a régi szövetségest a védelmi kiadások növelése iránti elkötelezettségéért, valamint azért, mert vezető szerepet vállal a Koreai-félsziget biztonságáért viselt elsődleges felelősség átvételében.
„Ez a szövetségesi tehermegosztás olyan példája, amelyet Amerika valamennyi partnerének érdemes lenne követnie” – monta akkor Hegseth.
A 18 ezer dél-koreai katona részvételével tervezett, 11 napos hadgyakorlat célja az volt, hogy fokozza a fegyveres erők felkészültségét az észak-koreai fenyegetésekkel szemben.
Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a nyári Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat során az amerikai és dél-koreai erők a tervek szerint összetett forgatókönyvek alapján gyakorolták volna a közös műveleteket. Ezek között szerepelt egy éleslövészettel egybekötött gyakorlat a közös precíziós célmegjelölás és manőverezés tesztelésére, egy vízi akadályon történő átkelés, valamint az előre telepített katonai felszerelések szétosztása.
A közös kiképzés a tervek szerint néhány nappal azután kezdődött volna, hogy Észak-Korea ismét – az ENSZ által tiltott – ballisztikusrakéta-kísérleteket hajtott végre.
Trump döntését élesen bírálta Mark Kelly demokrata szenátor, egykori haditengerészeti pilóta. Az elnök bejegyzése után mindössze néhány órával közzétett közösségi médiás posztjában azt írta, hogy „a közös hadgyakorlatok ilyen mértékű kiüresítése rövidlátó döntés és hiba”.
A hónap elején Dél-Korea, az Amerikai Egyesült Államok és Japán egy rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta észak-koreai indítását észlelte. Ez volt Phenjan első ballisztikusrakéta-kísérlete június vége óta. A rakéta az Észak-Korea keleti partjainál fekvő tengeri területen csapódott be.
Asztalhoz ülve Észak-Koreával Donald Trump
Észak-Korea azóta igyekszik jelentősen bővíteni nukleáris és rakétaarzenálját, hogy Kim és Trump nagy téttel bíró diplomáciai egyeztetései 2019-ben kudarcba fulladtak. Szakértők szerint Kim vélhetően úgy gondolja, hogy egy nagyobb fegyverarzenál javítaná alkupozícióját, és növelné annak esélyét, hogy a jövőbeni tárgyalásokon több engedményt csikarjon ki az Egyesült Államoktól.
Észak-Korea pénteken meg nem nevezett, szigorú ellenlépésekkel fenyegette meg az Egyesült Államokat és Dél-Koreát, a két ország hadgyakorlatait pedig egy agresszív háború főpróbájának nevezte, amely tovább fokozza a térség instabilitását. A figyelmeztetés jól illeszkedik ahhoz a kemény retorikához, amelyet Észak-Korea rendszerint a nagyobb amerikai–dél-koreai hadgyakorlatok előtt alkalmaz. Szakértők szerint Phenjan gyakran használta fel ellenfelei hadgyakorlatait ürügyként arra, hogy fokozza fegyverkísérleteit, bővítse arzenálját, valamint erősítse a zárkózott észak-koreai vezető hazai támogatottságát.
Trump első elnöki ciklusa alatt három alkalommal találkozott az észak-koreai vezetővel, hogy az ország nukleáris programjáról tárgyaljanak. Legutóbb 2019-ben találkoztak. Hivatalba való visszatérése óta Donald Trump többször jelezte, hogy kész lenne folytatni ezeket az egyeztetéseket.