Donald Trump csökkenti az amerikai részvételt dél-koreai hadgyakorlaton, mivel szerinte Kim Dzsongun a Fehér Házban "tiszteletteljes' volt vele

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arra utasította a Pentagont, hogy jelentősen csökkentse a Dél-Koreával tervezett közös hadgyakorlatok volumenét. Az Amerikai Egyesült Államok első embere a döntését azzal indokolta, hogy Szöul nem volt hajlandó közreműködni Irán atomfegyver-mentesítésében, továbbá hivatkozott az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsongunnal ápolt jó kapcsolatára.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) 2019-ben / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az ezen a héten kezdődő hadgyakorlatok nemcsak költségesek, hanem „teljességgel helytelen és ellenséges jelzést” is küldenek Észak-Koreának, amely szerinte a Fehér Házban töltött hivatali ideje alatt nem tanúsított fenyegető magatartást, és tisztelettudó volt – írta a CBC News.

„Ezért, valamint tekintettel arra, hogy már túl késő lenne lefújni a gyakorlatokat, utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy jelentősen csökkentse a közös hadgyakorlatok volumenét!” – írta Trump. Az elnök hozzátette, hogy nemrég arra kérte Dél-Korea elnökét, csatlakozzon az Egyesült Államok Irán atomfegyver-mentesítésére irányuló erőfeszítéseihez, ám Szöul ezt elutasította.

Irányváltás az amerikai külpolitikában?

Trump lépése a legújabb példája annak, hogy az elnök egy szövetségesével szemben egy olyan vezető oldalára áll, akit a korábbi amerikai kormányzatok ellenfélként kezeltek. Trump és kormányzatának más tisztségviselői a NATO-szövetségeseket is élesen bírálták amiatt, hogy megítélésük szerint nem támogatják kellőképpen az Irán elleni háborúját – miközben ezek az országok az egyre agresszívebben fellépő Oroszországgal igyekeznek szembeszállni a balti térségben.

A döntés egyben éles fordulatot is jelent ahhoz képest, ahogyan a Trump-kormányzat az elmúlt hónapokban Dél-Koreához viszonyult. Májusban Pete Hegseth a Pentagonban tartott találkozón méltatta a régi szövetségest a védelmi kiadások növelése iránti elkötelezettségéért, valamint azért, mert vezető szerepet vállal a Koreai-félsziget biztonságáért viselt elsődleges felelősség átvételében.

„Ez a szövetségesi tehermegosztás olyan példája, amelyet Amerika valamennyi partnerének érdemes lenne követnie” – monta akkor Hegseth.