Lecsapott Putyin Kijevre: egész éjszaka szóltak a szirénák, robbanások rázták meg az ukrán fővárost

Robbanások, légvédelmi fegyverek tüze és sugárhajtású drónok zaja töltötte be Kijev levegőjét augusztus 27-én reggel, amikor az órákon át tartó orosz légitámadás ismét az ukrán fővárost vette célba. Az orosz erők a hajnali órákban ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint drónokat indítottak Kijev ellen – írja a Kyivindependent.

Drónokat indítottak Kijev ellen/Fotó: Shutterstock

Oroszország újabb, sugárhajtású drónokkal támadta Kijevet

Helyi idő szerint hajnali 3 óra körül rövid időn belül legalább hat robbanást lehetett hallani a fővárosban. Később a város Podilszkij és Sevcsenkivszkij kerületében is roncsokat találtak, két iskola pedig megrongálódott.

Napkelte után, miközben Kijev próbált visszatérni a megszokott csütörtöki kerékvágásba, Oroszország újabb, sugárhajtású drónokkal támadta a fővárost. A robbanások és a légvédelem működésének hangjai egész délelőtt, délután, sőt estig hallatszottak a városban.

„Ma már több légiriadó is volt” – mondta a Kyiv Independentnek a 33 éves Vitalij, egy orvos, aki csak a keresztnevét kérte közölni, miközben a Hrescsatik metróállomáson húzódott meg. „Megszólal a riadó vége, aztán jön a következő. Amikor az utcán sétáltam, hallottam, ahogy működésbe lépnek a légvédelmi rendszerek, majd robbanásokat is hallottam – valószínűleg becsapódások és detonációk következtében.”

A városi hatóságok szerint egy sportlétesítmény is megrongálódott. Helyi Telegram-csatornák közben arról számoltak be, hogy tűz ütött ki a Valerij Lobanovszkij Stadion közelében, amely a Dinamo Kijev otthona.

A stadion Ukrajna kormányzati negyedének szívében található, közvetlenül a Mariinszkij-palota és a Miniszteri Kabinet épülete mellett, az Elnöki Hivataltól pedig nem messze.

Nem sokkal dél után egy drón egy főútra zuhant a városközpont déli részén található Holoszijivszkij kerületben – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere. Hozzátette, hogy helyi idő szerint délután fél négyig négy ember sérült meg a fővárosban.

Este 19 óra 4 perc körül egy négyszintes lakóépület is megrongálódott Kijev Podilszkij kerületében – közölte a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás. Az esetleges sérültekről és áldozatokról ekkor még nem állt rendelkezésre pontos információ, a hatóságok még tisztázták a körülményeket.