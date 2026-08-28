Lecsapott Putyin Kijevre: egész éjszaka szóltak a szirénák, robbanások rázták meg az ukrán fővárost
Robbanások, légvédelmi fegyverek tüze és sugárhajtású drónok zaja töltötte be Kijev levegőjét augusztus 27-én reggel, amikor az órákon át tartó orosz légitámadás ismét az ukrán fővárost vette célba. Az orosz erők a hajnali órákban ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint drónokat indítottak Kijev ellen – írja a Kyivindependent.
Oroszország újabb, sugárhajtású drónokkal támadta Kijevet
Helyi idő szerint hajnali 3 óra körül rövid időn belül legalább hat robbanást lehetett hallani a fővárosban. Később a város Podilszkij és Sevcsenkivszkij kerületében is roncsokat találtak, két iskola pedig megrongálódott.
Napkelte után, miközben Kijev próbált visszatérni a megszokott csütörtöki kerékvágásba, Oroszország újabb, sugárhajtású drónokkal támadta a fővárost. A robbanások és a légvédelem működésének hangjai egész délelőtt, délután, sőt estig hallatszottak a városban.
„Ma már több légiriadó is volt” – mondta a Kyiv Independentnek a 33 éves Vitalij, egy orvos, aki csak a keresztnevét kérte közölni, miközben a Hrescsatik metróállomáson húzódott meg. „Megszólal a riadó vége, aztán jön a következő. Amikor az utcán sétáltam, hallottam, ahogy működésbe lépnek a légvédelmi rendszerek, majd robbanásokat is hallottam – valószínűleg becsapódások és detonációk következtében.”
A városi hatóságok szerint egy sportlétesítmény is megrongálódott. Helyi Telegram-csatornák közben arról számoltak be, hogy tűz ütött ki a Valerij Lobanovszkij Stadion közelében, amely a Dinamo Kijev otthona.
A stadion Ukrajna kormányzati negyedének szívében található, közvetlenül a Mariinszkij-palota és a Miniszteri Kabinet épülete mellett, az Elnöki Hivataltól pedig nem messze.
Nem sokkal dél után egy drón egy főútra zuhant a városközpont déli részén található Holoszijivszkij kerületben – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere. Hozzátette, hogy helyi idő szerint délután fél négyig négy ember sérült meg a fővárosban.
Este 19 óra 4 perc körül egy négyszintes lakóépület is megrongálódott Kijev Podilszkij kerületében – közölte a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás. Az esetleges sérültekről és áldozatokról ekkor még nem állt rendelkezésre pontos információ, a hatóságok még tisztázták a körülményeket.
Több üzlet is megrongálódott
Füstöt jelentettek a Gulliver bevásárlóközpont közelében, Kijev belvárosában. Az épület tulajdonosa, az Oschadbank szóvivője a Kyiv Independentnek azt mondta, hogy a bevásárlóközpont nem sérült meg. Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy Oroszország egy Krivij Rih-i bevásárlóközpontot támadott meg, amelyben legalább 16 ember vesztette életét.
Az éjszakai támadásban megrongálódott a Fora szupermarketlánc egyik raktára, valamint a Toy House üzletlánc több elosztóközpontja és a Comfy háztartásigép-kereskedő egyik létesítménye is. A Kolos szupermarketlánc később közölte, hogy egyik raktárát szintén találat érte.
A támadás egy Avrora multimarketlánc Kijevi területen található elosztóközpontját is megsemmisítette – közölte a vállalat társtulajdonosa, Tarasz Panaszenko. Hozzátette, hogy egyetlen alkalmazott sem sérült meg. Ez kevesebb mint egy héten belül már a második támadás volt az Avrora egyik elosztóközpontja ellen: augusztus 22-én Oroszország egy másik, Poltavai területen található létesítményt támadott meg.
A Roshen édességgyártó vállalat közölte, hogy egy orosz nappali légicsapás megsemmisítette a cég egyik, Boriszpil közelében található raktárát a Kijevi területen.
Az Ukrán Államvasutak közlése szerint augusztus 27-én egyes vonatok akár 13 órás késéssel is közlekedtek.
Az iráni tervezésű Sahíd-platformon alapuló, sugárhajtású drónok komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet. Emiatt a gyártók kénytelenek felgyorsítani a sugárhajtású elfogódrónok fejlesztését és tesztelését, mivel a hagyományos elfogódrónok egyszerűen nem elég gyorsak a célpontok megsemmisítéséhez.
Az ukrán légierő a reggeli órákban közölte, hogy hét orosz Iszkander–M, illetve észak-koreai gyártású KN–23 ballisztikus rakétát sikerült lelőni. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy összesen hány ballisztikus rakétát indítottak Ukrajna ellen.
Szerhij Liszak, az Odeszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője szerint az éjszakai támadásban a város infrastruktúrája, egy oktatási intézmény és egy sokemeletes lakóépület is megrongálódott. Helyi idő szerint reggel 7 óráig nem érkezett jelentés áldozatokról.