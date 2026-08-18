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ukrán dróntámadás
drón
olajszállító tankhajó

Hatalmas hibát követett el Ukrajna: ezúttal túl messzire ment, uniós ország tankhajóját lőtte szét – még csak nem is biztos, hogy orosz olajat szállított

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Dróntámadás ért egy görög érdekeltségű olajszállító tartályhajót a Fekete-tengeren, a Novorosszijszk melletti orosz kikötő közelében. A drón a hajó hídjának csapódott, majd tűz ütött ki a fedélzeten.
VG
2026.08.18, 08:15

Dróntámadásról készült felvételt tett közzé a görög SKAI, amelyen egy görög érdekeltségű tartályhajó elleni támadás látható a Fekete-tengeren, Novorosszijszk kikötőjének közelében. A hajó a támadás idején olajat rakodott.

Dróntámadás ért egy görög érdekeltségű tartályhajót
Dróntámadás ért egy görög érdekeltségű tartályhajót/Fotó: Marine Traffice

A dróntámadás után egyelőre nem tudni sérültekről

A SKAI beszámolója szerint a támadás helyi idő szerint a déli órákban történt. A felvételen egy drón előbb felderítő repülést hajt végre a tengeri terület felett, majd a tartályhajó hídjának csapódik. Az ütközést követően tűz üt ki a hajón.

Egyelőre nem tudni, hogy a legénység tagjai közül megsérült-e valaki. A támadás elkövetőjét hivatalosan nem azonosították, a görög csatorna szerint azonban feltételezhető, hogy ukrán irányítás alatt álló drónról lehetett szó.

A feltételezés alapja, hogy Ukrajna korábban is hajtott végre hasonló támadásokat olyan tartályhajók ellen, amelyek a Novorosszijszk kikötőjében található orosz olajtermináloknál rakodtak. A kikötő fontos szerepet tölt be az orosz és a kazah olaj tengeri exportjában.

Novorosszijszkba két jelentős olajvezeték fut be

Az oroszországi Novorosszijszkban két csővezeték végződik: 

  • az egyik orosz kőolajat szállít, 
  • a másik viszont Kazahsztánból szállít kőolajat.

Az utóbbira vonatkozóan moratóriumot sikerült elérni az ukrán hatóságokkal, amelyek – legalábbis az elmúlt 24 órában – nem mértek csapást azokra a hajókra, amelyek erről a konkrét csővezetékről tankolnak.

A mostani eset ugyanakkor ismét rávilágít arra, hogy az ukrán-orosz háború tengeri frontja a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi és energetikai hajókat is érinti. A görög beszámoló alapján a tartályhajó görög érdekeltségű volt, miközben a támadás körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre kevés hivatalos információ áll rendelkezésre.

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