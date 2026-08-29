Filléres drónokkal árasztották el a piacot, most az ellenszerét is árulják: Kína kétszer is bankot akar robbantani a hadiiparban – ez fájhat Ukrajnának

Az olcsó katonai drónok elterjedése új fegyverpiacot nyitott meg, amelyre a kínai gyártók már nagy erőkkel vetették rá magukat. Kína filléres drónvadász rakétákkal készül meghódítani a nemzetközi piacot, miközben az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok egyre nagyobb keresletet teremtenek az elfogóeszközök iránt.

A kamikaze drónok terjedése új fegyverek fejlesztésére kényszeríti a hadseregeket, Kína pedig gyorsan reagált a változásra / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A drónháború új fejezetet nyithat a kínai fegyveriparban. A sencseni drónkiállításon idén már tucatnyi vállalat mutatott be olyan elfogórakétákat, amelyek kifejezetten a támadó, főként kamikaze drónok megsemmisítésére készültek.

Egyre olcsóbbá válik a drónháború

A fejlesztések különlegessége, hogy nem rádiójelekkel próbálják megzavarni a célpontot. A drónvadász rakéták fizikailag ütköznek a támadó eszközzel, miközben kamerák és irányítórendszerek segítik a cél követését. A kínai gyártók szerint a mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt évben jelentősen javította a pontosságot.

A kínai Weichuan Model Equipment például mindössze tavaly októberben kezdett elfogórakétákat fejleszteni, a vállalat alapítója szerint azonban már havi több ezer darabot értékesítenek. A vevők között Oroszország és több közel-keleti ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek is megtalálható.

Az ár is komoly fegyver lehet a piaci versenyben. A sencseni kiállításon 10-20 ezer jüanért, vagyis nagyjából 1500-2900 dollárért kínálták a fejlettebb rakétákat.

Az automatikus irányítás nélküli változatok pedig ennél jóval olcsóbbak.

A technológia iránti érdeklődést az ukrajnai háború is felpörgette. Ukrajna saját fejlesztésű elfogórakétákat vetett be az orosz kamikaze drónok ellen, amelyek egy része nem támaszkodik folyamatos GPS-kapcsolatra, így a hagyományos zavarótechnológiákkal nehezebben semlegesíthető.

Kína számára ráadásul adott az ipari háttér. Az ország már most uralja a kereskedelmi drónok gyártását, és a szükséges alkatrészek jelentős része megegyezik a hagyományos drónoknál használt komponensekkel. A szektorban a kínai szabadalmi aktivitás is kiemelkedő: a Financial Times elemzése alapján tavaly a kínai intézmények több mint kétszer annyi drónelhárítási szabadalmi kérelmet nyújtottak be, mint az Egyesült Államok.