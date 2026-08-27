Döbbenet: robbanóanyagokat szállító drón talált el egy repülőgépet Németországban – "Ez az agresszió új szintje"

Egy robbanóanyaggal megrakott drónt találtak augusztusban a Lipcse/Halle repülőtéren egy ukrán teherszállító repülőgép közelében. A biztonsági kamerák felvételei alapján az eszköz a gép szárnyának is nekiütközhetett, és csak azért nem történt súlyosabb katasztrófa, mert a drón robbanószerkezete nem lépett működésbe. A német politikusok és biztonsági szakértők szerint az eset egy komolyabb támadási kísérlet része lehetett – tudósít a Washington Post.

Csak azért nem történt súlyosabb katasztrófa, mert a drón robbanószerkezete nem lépett működésbe. / Fotó: Jens Schlueter / BBC News

Több drón is feltűnt a repülőtér környékén

A Leipzig/Halle repülőtér Európa egyik fontos légi áruszállítási központja, illetve európai és NATO katonai repülőgépek is használják, a történtek ezért a német biztonsági szerveket különösen érzékenyen érintették. Friedrich Merz kancellár közölte, hogy Németország fel fogja deríteni, ki áll a támadás mögött.

Az első drón megtalálásának napján egy másik drón egy teherszállító repülőgéppel ütközött. A gép éppen a lipcsei repülőtér lezárása miatt nem tudott leszállni.

A német sajtó kedden arról számolt be, hogy tíz nappal később egy harmadik drónt is találtak a repülőtér közelében, egy mezőn.

A szerkezet mellett katonai minőségű robbanóanyag nyomaira is rábukkantak.

Konstantin von Notz, a Bundestag biztonsági szolgálatokat felügyelő bizottságának tagja rámutatott, hogy akár súlyos katonai támadás is történhetett volna egy német repülőtéren. Nico Lange szerint, aki korábban a német védelmi minisztérium kabinetfőnöke volt, a katasztrófa elmaradása puszta szerencse volt.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a lipcsei ügy egy szélesebb támadási forgatókönyv része lehet. A miniszter egy új drónbiztonsági központ megnyitásakor kifejtette, a lipcsei „nem elszigetelt eset”. Ugyanakkor Oroszország felelősségét továbbra sem erősítette meg, arra hivatkozva, hogy puszta gyanú alapján nem lehet megnevezni az elkövetőt.

Keményebb fellépést sürget a volt német hírszerzési vezető

Mindazonáltal több európai és volt német biztonsági vezető szerint a lipcsei incidens beleillik abba a mintába, amely az orosz érdekeltségű európai szabotázsakciók számának növekedését mutatja.