Ezt nem mutogatják: így néz ki a Duna, miután megdolgozták a medrét a munkagépek – "30 millió éves agyagrétegeket termeltek ki"

Hetek óta áll a kishajóforgalom Göd és Szigetmonostor között a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, ezért megkezdődött a gödi mederszakasz kotrása. A munkálatok során a korábbi sóderzátony helyén 5-6 méter relatív magasságú agyagzátony alakult ki, ráadásul 30 millió éves, tengeri ősmaradványokat is tartalmazó rétegek kerültek felszínre – írta a Hello Göd.

Nem mindennapi látvány fogadja azokat, akik mostanában az alsógödi Duna-parton járnak: a korábbi sóderzátonyból hatalmas agyagzátony lett / Fotó: Dunai Szigetek Facebook-oldala

Hetek óta szünetel a kishajóforgalom Göd és Szigetmonostor között a Duna alacsony vízállása miatt. A rév újraindításához azonban nem elég megvárni, hogy emelkedjen a folyó szintje: a gödi oldalon egy, a parttól mintegy 50 méterre található mederborda is akadályozza a hajók biztonságos ki- és befordulását.

A kotrás kedden kezdődött meg, egy mocsárjáró, lánctalpas daruval dolgoznak, amely 18 méteres kanalával távolítja el az útban lévő mederanyagot. A cél, hogy a gödi kikötő északi és déli oldalán is megfelelően hajózható járat alakuljon ki.

A munkálatoknak azonban van egy látványos mellékhatása. Az alsógödi sóderzátonyból mostanra 5-6 méter relatív magasságú agyagzátony lett. A komp kikötőmedencéjéből ugyanis kitermelték az ősmaradványos agyagrétegek felső részét, amelyek a leírások szerint mintegy 30 millió évesek, és tengeri tornyoscsiga-maradványokat is őriznek.

A kitermelt agyag egy része a szigetet gyarapítja, másik része pedig a parti sóderre került. Ez azért különösen érdekes, mert a helyiek éppen az ellenkező megoldást szerették volna: a szabadstrand megmentése érdekében sódert helyeztek volna az előbukkanó agyagrétegekre.

Most az a kérdés, mi lesz a több tíz köbméternyi agyaggal. Elszállítják, vagy később visszakerül a mederbe? A jelenlegi helyén hosszú távon aligha maradhat.

A különleges agyag ráadásul nem egyszerűen hazavihető emlék. Nedves állapotban őrzi leginkább a szerkezetét, száradás után ugyanis az agyagrétegek és a bennük található ősmaradványok is könnyen szétporladnak.

A kotrásra ugyanakkor szükség van. A cél az, hogy a rév szeptemberben, az iskolakezdésre ismét közlekedhessen, hiszen naponta több tucat ember használja az átkelést. A túlparton Szigetmonostornál már a múlt héten megkezdték a munkát, a kitermelt mederanyagot ott nem szállítják el, hanem a Duna egy másik szakaszán helyezik vissza.