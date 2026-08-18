Kiderült az igazság a Ráckevei-Soroksári Duna-ág leeresztéséről: nem annyival csökken a vízszint, mint mondták – itt vannak a valós számok

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vizének részleges kiengedése miatt komoly aggodalmak jelentek meg, de a horgászszövetség szerint szó sincs a Duna-ág teljes leeresztéséről. A vízleeresztés a paksi atomerőmű vízellátásának megsegítését szolgáló vízügyi intézkedés, amely néhány napig tart, és a számítások szerint 1-2 centiméterrel emelheti a Duna vízszintjét Paksnál.

Legfeljebb néhány tíz centiméterrel csökkenhet a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintje, és ez is csak átmenetileg / Fotó: Mirkó István / MW

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízleeresztése az elmúlt napokban komoly riadalmat váltott ki, miután kiderült, hogy a vízügyi szakemberek a Duna főágának vízszintjét akarják javítani a Duna-ágban tárolt víz egy részének kiengedésével. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség most részletesen tisztázta, mi történik valójában, és több, a közösségi médiában terjedő tévhitet is megcáfolt.

A háttérben az országos aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása áll. A paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja, ezért a vízszint kritikus alakulása miatt a vízügynek minden olyan lehetőséget meg kell vizsgálnia, amellyel akár néhány centiméterrel is javítható a helyzet. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ágban tárolt vízből másodpercenként mintegy 20 köbmétert engednek a főág felé, ami Paks térségében a számítások szerint 1-2 centiméteres vízszint-emelkedést eredményezhet.

Nem ürítik ki a Duna-ágat

A legfontosabb tisztázás, hogy szó sincs a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág teljes leeresztéséről. A vízszintet az elmúlt időszakban a nyári üzemvízszinthez képest mintegy 17 centiméterrel magasabban tartották, ezt a többletet engedik most ki Tassnál.

Ezen felül legfeljebb további 20 centiméteres csökkenés várható, vagyis a jelenlegi beavatkozás miatt 30-40 centiméternél nagyobb apadás nem következik be. Ennél nagyobb vízleeresztés vízügyi szempontból sem lenne ésszerű, mivel a csatornák folyásirányának megfordulása a Kiskunság további kiszáradását, ezáltal a mezőgazdaság veszélyeztetését okozná.

A szövetség szerint ráadásul korábban az ilyen mértékű vízszintváltozás egyáltalán nem számított rendkívülinek. Belvizes időszakokban a téli üzemvízszint ennél jóval alacsonyabb is lehetett.

A beavatkozás várhatóan csak néhány napig tart.

A vízgyűjtő területen lehullott csapadék, az alacsonyabb napi maximumhőmérséklet és a paksi fenékküszöb hatása együtt javíthatja a Duna vízhelyzetét, ezt követően pedig a Kvassay zsilipnél működő új szivattyúkkal visszaállítható a Duna-ág nyári üzemvízszintje.