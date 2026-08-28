Folytatja a lefejezéseket a kormány az egészségügyben: az Uzsoki után pár órán belül újabb kórházigazgatót rúgtak ki

Kirúgták a XIII. kerületben található Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, azaz a Honvédkórház igazgatóját – értesült róla a Blikk. A lapot csütörtökön délután egy bennfentes tájékoztatta, aki szerint a hír egyelőre még nem nyilvános, ám biztos.

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A lap információi szerint a főigazgató egyelőre nem kapta kézhez a írásbeli felmentését, jelenleg a tervezett nyári szabadságát tölti. Emiatt az intézmény honlapján továbbra is Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklós MTA doktora neve szerepel a főigazgatói tisztség alatt.

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Felmentette tisztségéből Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője csütörtökön. Ficzere Andrea több mint 14 éve látta el a főigazgatói feladatokat a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházában.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt közölte az MTI-vel, hogy Ficzere Andrea feladatait szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól