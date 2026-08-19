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atomerőmű
Paks II.
Politico
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El-Dabaa
egyiptomi

Atomerőműépítés: Egyiptom rántotta le a leplet a támadásról, amibe Paksot is belekeverték

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Nem szakmai, hanem politikai céllal adott pontatlan és kiegyensúlyozatlan képet az egyiptomi atomerőmű-építésről a Politico az egyiptomi atomhivatal szerint. Ráadásul tegnapi cikkünk szerint az El-Dabaa ügy miatt a Paks II beruházás is célkeresztbe került.
VG
2026.08.19, 06:11

Az egyiptomi  Atomerőmű Hatóság (NPPA) szerint a Politico „pontatlan és kiegyensúlyozatlan képet fest a projekt tényleges állapotáról figyelmen kívül hagyva a vonatkozó műszaki és szabályozási kontextust. Ezzel a projektet egy olyan narratívába illesztette a lap, ami politikai célokat követ”. A hatóság az El-Dabaa atomerőmű építését érintő cikk alapos áttekintése után megállapította, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a kiegyensúlyozottság és az objektivitás követelményeinek és elfogult megközelítés jellemzi azt. Ez különösen igaz annak fényében, hogy az orosz fél már részletes tényeken alapuló objektív választ adott, cáfolva a cikkben foglalt összes állítást.

El-Dabaa
Az El-Dabaa körül gerjesztett vita Paksig ért/Fotó: Roszatom

A Politico ugyanis a birtokába jutott belső dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az NPPA egy június 4-i keltezésű, bizalmas minősítésű, a Roszatom egyik vezetőjének címzett levelében az El-Dabaaban orosz kivitelezésben épülő atomerőmű több reaktorblokkját érintő hibákról írt. Panaszolja a nukleáris biztonsági kultúra megsértését is. A levél a projekt egyik tisztviselője részéről szándékos gondatlanságot is említ. A cikk után gyors volt a média egy szegmense részéről a következtetés: akkor gond lehet a Paks II. beruházással is. 

A Roszatom áttekintette a Politico által az El Dabaa Atomerőmű projektről közzétett cikket, valamint az abban foglalt, a projekt biztonsági adataival kapcsolatos állításokat és általános aggályokat. Ezek után szükségesnek tartja tisztázni, hogy a közzétett anyag

  • pontatlan és kiegyensúlyozatlan képet fest a projekt tényleges állapotáról,
  • a benne foglalt megjegyzéseket úgy értelmezik, hogy következtetéseket vonnak le a projekt biztonságáról és megvalósításának hatékonyságáról,
  • figyelmen kívül hagyva a vonatkozó műszaki és szabályozási kontextust. 

Ezzel a projektet mesterségesen egy olyan narratívába illesztették, amely politikai célokat követ.

Két helyre írt a Politico az El-Dabaa ügy kapcsán

Megjegyzendő, hogy az egyiptomi nukleáris hatóság és az orosz fővállalkozó egyszerre kapott e-mailt a Politico cikkének  szerzőjétő. A cikk tartalmának alapos áttekintése után megállapították, hogy az abban foglaltak nem felelnek meg a kiegyensúlyozottság és az objektivitás szükséges követelményeinek, pontatlanságokat tartalmaznak, és elfogult megközelítés jellemzi a cikket. Ezért a cikkben foglaltak tartalmi szintje nem indokolta a  a választ. Ez különösen igaz annak fényében, hogy az orosz fél már részletes és tényeken alapuló objektív választ adott, cáfolva a cikkben foglalt összes állítást.

Az El Dabaa Atomerőmű orosz-egyiptomi kormányközi megállapodások, valamint az NPPA-val kötött tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) szerződés alapján épül. A projektet mindkét ország illetékes hatóságai felügyelik, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozási Hatóság.

Az El Dabaa Atomerőmű  a világ legnagyobb atomerőmű-építési projektje. Megvalósítása fejlett mérnöki megoldások alkalmazását, különösen erős és összetett beton- és acélszerkezetek építését, többszintű minőségellenőrzési rendszer működtetését, valamint a generálkivitelezőt, a szerződő és alvállalkozó szervezeteket, a tervezőintézeteket és a kormányzati felügyeleti szerveket képviselő mintegy 25 000 szakember tevékenységének összehangolását foglalja magában.

 

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