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Orbán Anita
Horvátország
tűz

Erdőtűz Horvátországban: gyalog menekültek a magyarok, egy ember megsérült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar családok menekültek gyalog a horvátországi erdőtűz elől, egyikük járműve is a lángok martaléka lehetett. A konzuli szolgálat folyamatosan méri fel az érintettek segítségigényét.
VG
2026.08.14, 11:11
Frissítve: 2026.08.14, 11:27

„A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről” – írta Orbán Anita a  Facebookon.

erdőtűz horvátország
Fotó: alertnewslive / YouTube

A külügyminiszter közlése szerit közölük 

  • 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, 
  • további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki.

A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. 

Folyamatosan dolgozik a magyar konzuli szolgálat a horvátországi erdőtűz miatt bajba került magyar állampolgárok megsegítésén. Két család csak gyalogosan tudott elmenekülni, egy magyar pedig könnyebb sérüléssel került kórházba – közölte Orbán Anita.

A konzulok egész éjszaka fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és kapcsolatba léptek a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. 

A segítséget kérők pontos száma egyelőre nem ismert, a munkatársak ugyanis továbbra is egyesével hívják fel az érintetteket, hogy felmérjék az igényeiket.

A legtöbben a kimenekítéssel, az elhelyezéssel és a biztonságos visszatérés lehetőségével kapcsolatban kérnek segítséget. Többen az érintett területen hagyott személyes tárgyaik és járműveik sorsáról is érdeklődnek.

Két család, összesen hét magyar állampolgár gyalogosan tudott elmenekülni a tűz elől. A jelenlegi információk szerint járművük az erdőtűzben maradhatott.

Egy magyar állampolgárt könnyebb végtagsérüléssel a spliti kórházba szállítottak. Más magyar sérültről egyelőre nincs tudomás, a konzuli szolgálat azonban kapcsolatban áll a kórházzal, hogy azonnal értesüljön az esetleges további magyar érintettekről.

A helyszínen két, eredetileg Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr segíti a konzulok munkáját. A belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával folytatott egyeztetés alapján a rendőrök egyelőre a térségben maradnak. Munkájuk megszervezéséről a tárca, szállásukról pedig a zágrábi magyar nagykövetség gondoskodik.

A másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult Magyarországról.

A zágrábi nagykövetség és a Konzuli Szolgálat valamennyi ismert érintettel igyekszik felvenni a kapcsolatot. Felmérik az egyéni segítségigényeket, közreműködnek a horvát hatóságokkal történő kapcsolattartásban, és szükség esetén segítenek a továbbutazás vagy az elhelyezés megszervezésében.

A horvát hatóságoknak sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését, 

az oltás azonban speciális repülőgépek bevonásával továbbra is zajlik. Újabb evakuálásról egyelőre nincs információ – írta Orbán Anita.

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