Péntekre virradóra egyszerre több európai országban is súlyos erdőtűzzel küzdöttek a hatóságok: Németországban egy több mint 1800 lakosú településrészt kellett kiüríteni, Görögországban több mint 250 turistát menekítettek ki a tengeren, Horvátországban pedig a lángok Omis központjának közvetlen közelébe jutottak. Az adriai tűzvész különösen súlyos károkat okozott, házak és autók égtek ki, legalább tízen megsérültek, közülük ketten súlyosan. A népszerű nyaralóhelyeken zajló események miatt turisták százainak kellett elhagyniuk szállásukat vagy menekülniük a partokról.

Lángokban Európa, több országban erdőtűz pusztít: turistákat menekítettek a tengeren, Horvátországban házak és autók égtek ki / Fotó: AFP

A legsúlyosabb horvátországi helyzet Lokva Rogoznica és Omis térségében alakult ki. A tűz csütörtök este Lokva Rogoznica közelében tört ki, majd az éjszaka folyamán Omis irányába terjedt tovább, és a város fölötti területeket is elérte.

Az Index.hr helyszíni tudósítása szerint a lángok egy ponton már kevesebb mint 50 méterre voltak Omis központjától. A város fölött elhelyezett, kőomlások ellen épített nagy acélszerkezetek szintén égtek, miközben folyamatosan lehetett hallani gázpalackok robbanását, valamint a tűzoltók, mentők és rendőrök szirénáit. A város jelentős részén megszűnt az áramszolgáltatás.

Autók és házak égtek le az Adria partján

A legfrissebb közlések szerint legalább tízen megsérültek a horvátországi tűzben, közülük ketten súlyosan. Omis polgármestere megerősítette, hogy egy égési sérüléseket szenvedett férfit kórházba kellett szállítani. A tűz több házat és más épületet is veszélyeztetett, miközben számos jármű kiégett. Több tucat autó semmisült meg az adriai főút térségében, és olyan felvétel is megjelent, amelyen egy menet közben haladó gépkocsi lángolt.

Az érintett főútszakaszt Stanici és Medici között lezárták, a forgalom több helyen teljesen leállt.

A horvát jelentések szerint lakosokat és turistákat is evakuáltak. Az otthonukat elhagyni kényszerülők számára a közeli Omis egyik sportcsarnokát nyitották meg ideiglenes szállásként.

A német beszámoló szerint mintegy 150 tűzoltó dolgozott a térségben. A munkát az erős széllökések nehezítették, amelyek újra és újra felkorbácsolták a lángokat.