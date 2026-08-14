Lángokban Európa, több országban erdőtűz pusztít: turistákat menekítettek a tengeren, Horvátországban házak és autók égtek ki
Péntekre virradóra egyszerre több európai országban is súlyos erdőtűzzel küzdöttek a hatóságok: Németországban egy több mint 1800 lakosú településrészt kellett kiüríteni, Görögországban több mint 250 turistát menekítettek ki a tengeren, Horvátországban pedig a lángok Omis központjának közvetlen közelébe jutottak. Az adriai tűzvész különösen súlyos károkat okozott, házak és autók égtek ki, legalább tízen megsérültek, közülük ketten súlyosan. A népszerű nyaralóhelyeken zajló események miatt turisták százainak kellett elhagyniuk szállásukat vagy menekülniük a partokról.
A legsúlyosabb horvátországi helyzet Lokva Rogoznica és Omis térségében alakult ki. A tűz csütörtök este Lokva Rogoznica közelében tört ki, majd az éjszaka folyamán Omis irányába terjedt tovább, és a város fölötti területeket is elérte.
Az Index.hr helyszíni tudósítása szerint a lángok egy ponton már kevesebb mint 50 méterre voltak Omis központjától. A város fölött elhelyezett, kőomlások ellen épített nagy acélszerkezetek szintén égtek, miközben folyamatosan lehetett hallani gázpalackok robbanását, valamint a tűzoltók, mentők és rendőrök szirénáit. A város jelentős részén megszűnt az áramszolgáltatás.
Autók és házak égtek le az Adria partján
A legfrissebb közlések szerint legalább tízen megsérültek a horvátországi tűzben, közülük ketten súlyosan. Omis polgármestere megerősítette, hogy egy égési sérüléseket szenvedett férfit kórházba kellett szállítani. A tűz több házat és más épületet is veszélyeztetett, miközben számos jármű kiégett. Több tucat autó semmisült meg az adriai főút térségében, és olyan felvétel is megjelent, amelyen egy menet közben haladó gépkocsi lángolt.
Az érintett főútszakaszt Stanici és Medici között lezárták, a forgalom több helyen teljesen leállt.
A horvát jelentések szerint lakosokat és turistákat is evakuáltak. Az otthonukat elhagyni kényszerülők számára a közeli Omis egyik sportcsarnokát nyitották meg ideiglenes szállásként.
A német beszámoló szerint mintegy 150 tűzoltó dolgozott a térségben. A munkát az erős széllökések nehezítették, amelyek újra és újra felkorbácsolták a lángokat.
Egy helyi lakos úgy fogalmazott, hogy Omis egyes környékein katasztrofális károk keletkezhettek. Szerinte a pusztítás mértéke alapján akár Horvátország egyik legsúlyosabb tűzvésze is lehet az eset, ezt azonban egyelőre hivatalos összesítés nem támasztja alá.
Görögországban a tenger maradt az egyetlen menekülési útvonal
Görögország északi részén két népszerű üdülőhely, Siviri és Fourka közelében tört ki nagy erdőtűz. A lángok néhány óra alatt olyan közel kerültek a házakhoz és a strandokhoz, hogy több mint 250 turistát a tengeren keresztül kellett kimenekíteni.
A Halkidikí-félszigeten 15 kisebb mentőhajó vett részt az evakuálásban. Az ERT görög televízió felvételein fürdőruhás családok és gyerekeket tartó szülők vártak a vízen kialakított pontonokon arra, hogy biztonságos helyre szállítsák őket.
A szárazföldön közben torlódások alakultak ki, mert sokan autóval próbálták elhagyni Siviri és Fourka térségét. A hatóságok szerint a tűz olyan közel jutott a parthoz, hogy egy idő után a tengeri evakuálás maradt az egyetlen biztonságosan használható menekülési útvonal.
A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 57 jármű dolgozott, munkájukat kilenc tűzoltó repülőgép és hét helikopter segítette.
Estére a görög hatóságok közölték, hogy sikerült ellenőrzés alá vonni a helyzetet.
Görögországban továbbra is magas az erdőtüzek kockázata. A napokban Athéntól északnyugatra egy másik nagy tűz több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdőt, bozótost és mezőgazdasági területet pusztított el. Az erős szél miatt a tűzoltóknak öt napra volt szükségük ahhoz, hogy megfékezzék a lángokat.
Németországban több mint 1800 embert evakuálnak
Németországban Észak-Rajna–Vesztfália tartományban vált kritikussá a helyzet péntek hajnalra. Hürtgenwald település Gey nevű részét azonnal kiürítésre jelölték ki, mert a tűz folyamatosan közeledett a lakott területhez.
Geyben több mint 1800 ember él. Az éjszaka korábbi részében a rendőrség még arról számolt be, hogy a lángok mintegy 500 méterre voltak a településtől, később azonban a helyi hatóságok már az azonnali evakuálás mellett döntöttek.
A német Nina veszélyjelző alkalmazás a legmagasabb, „extrém veszély” fokozatú figyelmeztetést adta ki. A tűz csütörtök délután óta mintegy 25 hektárnyi erdőt érint Hürtgenwald térségében. Ez nagyjából 35 futballpályának megfelelő terület, a település pedig hivatalosan is nagyszabású káreseménynek minősítette a helyzetet.