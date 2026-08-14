Újabb komoly erdőtűzzel küzdenek Horvátországban: pénteken a Peljesac-félszigeten csaptak fel a lángok, miközben az Omis térségében dolgozó tűzoltó repülőgépek közül kettőt már át is irányítottak az új helyszínre. A tűz Kuna Peljeska térségében keletkezett, majd Potomje irányába terjedt tovább, és a beszámolók szerint lakott területekhez, valamint egy benzinkút környékéhez is közeledett. Slavko Tucakovic horvát országos tűzoltóparancsnok súlyosnak nevezte a helyzetet.

Ez szinte hihetetlen: alighogy megfékezték a tüzet Omisnál, nem messze onnan újabb helyszínen csaptak fel a lángok – heroikus küzdelmet vív Horvátország az erdőtüzekkel / fotó: Facebook / Croatia Week

A helyszínre sürgősen két Canadair tűzoltó repülőgépet vezényeltek át Omis térségéből. Stjepan Simovic, Dubrovnik-Neretva megye tűzoltóparancsnoka az Indexnek azt mondta, hogy a lángok már házak közelében jártak, a tűz pedig nagy kiterjedésű és rendkívül összetett.

Az újabb riasztás különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen Horvátország tűzoltói már az előző órákban is súlyos tüzekkel küzdöttek az Adria partvidékén. Az Omis környéki helyzetből két repülőgép átirányítása arra utal, hogy ott már lehetőség nyílt kapacitást felszabadítani, a Peljesacon azonban gyorsan romlott a helyzet.

Település és benzinkút felé tartottak a lángok

A helyszínről érkező beszámolók szerint a Kuna Peljeska környékén pusztító tűz lefelé terjedt Potomje irányába. A hotvát Index egyik olvasója arról számolt be, hogy a lángok egyre közelebb kerültek a településhez, és már a benzinkút térsége felé haladtak.

A megyei tűzoltóparancsnok szerint a tűz egy ponton közvetlenül házakat is veszélyeztetett.

A száraz növényzetben terjedő lángok megfékezését ezért nemcsak földi egységekkel próbálják megoldani, hanem légi támogatást is azonnal kértek.

Tucakovic rövid nyilatkozatában megerősítette, hogy a helyzetet komolyan értékelik. Közlése szerint a Peljesacon ég az erdő és a növényzet, ezért döntöttek úgy, hogy két Canadairt haladéktalanul átirányítanak.

Már az előző éjszaka is égett a Peljesac

A félszigeten ráadásul nem ez volt az első tűz rövid időn belül. Az előző éjszaka Peljesac egy másik részén, Loviste térségében is kigyulladt a növényzet. A két eset nem ugyanahhoz a tűzfészekhez tartozik. A Loviste környéki tüzet a tűzoltóknak valamivel éjfél után sikerült lokalizálniuk, vagyis az új, Kuna Peljeska térségében keletkezett tűz különálló esemény.