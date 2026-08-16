Riadóra ébredtek a galaciak: felszálltak a spanyol vadászgépek és lőniük is kellett

A román védelmi minisztérium (MApN) közlése szerint a légvédelmi megfigyelőrendszerek augusztus 16-án, hajnali 4 óra 44 perckor észlelték, hogy egy légi célpont Moldova felől belépett a román légtérbe. A drón mintegy 24 kilométerre északra volt Galac városától román sajtóbeszámolók szerint. A térségben már a levegőben volt két spanyol F–18-as vadászgép, amelyek a Mihail Kogălniceanu légibázisról végrehajtott légtérellenőrzési feladatban vettek részt. Az egyik repülőgép radaros kapcsolatot létesített a célponttal, majd engedélyt kapott annak megsemmisítésére.

Egy F–18-as vadászgép a levegőben (illusztráció)

Fotó: Ross Howey Photo / Shutterstock

Sikeres akciót hajtott végre az F–18-as

A spanyol vadászgép 5 óra 1 perckor nyitott tüzet, és megsemmisítette a drónt. A MApN szerint a roncsok egyik lehetséges becsapódási helyét a Galac megyei Băleni és Cudalbi települések között, egy lakatlan területen azonosították.

A hatóságok átvizsgálják a környéket, hogy pontosan megtalálják a drón maradványait, és tisztázzák az incidens körülményeit.

A Galac megyei lakosság RO-Alert üzenetet is kapott. A légiriadót a drón lelövése után még mintegy 36 percig fenntartották, majd hajnali 5 óra 20 perckor feloldották.

Radu Miruță ügyvivő román védelmi miniszter a történteket követően méltatta a spanyol pilóták és a román katonák együttműködését.

„Románia védi a légterét, szövetségeseink pedig mellettünk állnak” – közölte a miniszter, aki szerint az incidens gyors kezelése és a NATO-szövetségesekkel folytatott együttműködés kulcsfontosságú Románia biztonsága szempontjából.

Miruță szerint a fokozott éberség, a gyors reagálás és a szövetségesi együttműködés jelentik Románia biztonságának kézzelfogható garanciáit. A miniszter úgy fogalmazott: Románia „az Európai Unió védelmének első vonalában” helyezkedik el.

Mintegy 36 percig volt érvényben a légiriadó.

Mint megírtuk, nemrég szintén vadászgépeknek kell felszállniuk egy, a román határ közelben történt dróntámadás miatt.

A román védelmi tárca közölte, hogy az esetet folyamatosan figyelemmel kísérik, a szövetségeseket pedig valós időben tájékoztatják az ilyen jellegű incidensekről.