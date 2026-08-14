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Székesfehérvár
Fehérvár FC
Cser-Palkovics András

Nagy bajban a Videoton: Cser-Palkovics András szerint elakadtak a tárgyalások, a befektető tétlenkedik

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Elakadtak a székesfehérvári futballklub eladásáról zajló tárgyalások az amerikai Final Third LLC-vel, amely 775 millió forintos ajánlatával eredetileg megnyerte a klub értékesítésére kiírt pályázatot. Cser-Palkovics András arról tájékoztatott, hogy a vevő a szerződéskötéshez szükséges alapvető jogi és pénzügyi dokumentumokat sem adta át, így most a második helyezett brit társasággal folytatnak egyeztetéseket a Fehérvár FC eladásáról.
VG
2026.08.14, 18:55
Frissítve: 2026.08.14, 19:11

Megakadt a fehérvári fociklub értékesítése az amerikai-portugál érdeklődővel, a pályázat első helyezettjével – jelentette be pénteken Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A július elején kihirdetett tender győztese, az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC 775 millió forintot ajánlott a Fehérvár FC Kft- ért, ám a szerződéskötéshez szükséges alapvető jogi és pénzügyi dokumentumokat a város szerint nem adta át.

Fehérvár FC
Fotó: Fehérvár FC

A Final Third LLC eddig nem mutatta be a szükséges pénzügyi igazolásokat a Fehérvár FC megvásárlásához

A tárgyalások a polgármester szerint eleve jelentős késéssel indultak el. Cser-Palkovics András ennek kapcsán arról írt, hogy az ajánlattevő egyes képviselőinek folyamatos székesfehérvári jelenléte ellenére az érdemi egyeztetések csak többszöri sürgetés után kezdődtek meg.

A szerződéskötéshez szükséges pénzügyi és jogi igazolások hiánya miatt jelenleg azt vizsgálják, hogyan folytatható a pályázati eljárás. A Final Third LLC-t 90 napos ajánlati kötöttség terheli, azonban az önkormányzat a kiírás alapján 45 nap elteltével jogosult lehet arra, hogy a második helyezettel folytassa a szerződéskötést, ha az első helyezettel addig nem születik megállapodás.

A pályázaton második helyen a brit Racing City Group Worldwide Ltd. végzett 532,5 millió forintos ajánlattal. Az önkormányzat egyébként már a tender eredményének kihirdetése után is folytatta az egyeztetéseket a társasággal, éppen arra az esetre, ha az első helyezett és a város között nem jönne létre szerződés.

A polgármester szerint a Racing City Grouppal jelenleg közel vannak a folyamat lezárásához. A brit társaság jelezte, hogy 

  • teljesítené a szerződéshez szükséges jogi és pénzügyi feltételeket, 
  • benyújtaná a szükséges dokumentumokat, 
  • valamint biztosítaná a befektetéshez kapcsolódó banki és vállalati garanciákat.

A szerződés aláírása után a vevőnek még két fontos kötelezettséget kell teljesítenie, egyrészt ki kell fizetnie a teljes vételárat, másrészt garanciát kell adnia arra a minimum befektetésre, amelyet a következő három évben vállal a klubban.

Az üzletrész átruházása ezek teljesítése után válhat ténylegessé, ekkor kerülhet új tulajdonoshoz a Fehérvár FC. A felek szándéka szerint erre augusztusban vagy szeptemberben kerülhet sor.

A Racing City Group képviselői a következő napokban Székesfehérvárra érkeznek. A társaság a szurkolókkal is találkozna, ahol bemutatná terveit és elképzeléseit a klub jövőjéről.

Cser-Palkovics András abban bízik, hogy az értékesítési folyamat a következő két hétben lezárul, és új időszak kezdődhet a Fehérvár FC életében.

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