Véget érhet a rémálom, visszaadják a forgalomnak a kulcsfontosságú felüljárót - rohamtempóban fejezték be az iskolakezdésre

A beruházás első ütemében a déli felüljárót zárták le 2025. március 1-jén. A munkálatok során az előre nem várt szerkezeti hibák miatt jelentős pluszmunkák váltak szükségessé, így a déli híd csak 2025 novemberében nyílhatott meg újra a forgalom előtt. Ezt követően kezdődött az északi felüljáró teljes körű rekonstrukciója. A BKK tájékoztatása szerint a két felüljáró felújításával az iskolakezdésre lényegében elkészülnek. A következő időszakban már csak kisebb hibajavítások, illetve a Flórián téri felszíni csomópont helyreállításának munkái maradnak hátra.

Visszaadják a forgalomnak a budapesti Flórián téri felüljárót (a felvétel 2025 márciusában készült)

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Több mint 40 éves felüljárókat újítottak fel

A felújítást az indokolta, hogy a több mint negyven éve épült felüljárók állapota az előző, mintegy húsz évvel ezelőtti rekonstrukció óta jelentősen romlott. A két műtárgyon naponta több tízezer jármű halad át, ezért a szerkezeti állapot javítása közlekedési és üzemeltetési szempontból is fontos volt.

A beruházás során többek között átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbeton szerkezeteket, valamint a hídfőket és a hídvégeket is. Lecserélték a hídszegélyeket és a korlátokat, felújították a hídfők kőburkolatát, és esztétikai helyreállításokat is végeztek.

A teljes beruházás bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint volt.

A BKK szerint azonban a közbeszerzési eljárásban kialakult versenynek köszönhetően a munkálatok az eredetileg becsült érték 59,45 százalékából valósultak meg. Ez több mint 2 milliárd forintos megtakarítást jelentett a főváros számára.

Az északi felüljáró lezárása is komoly közlekedési hatással járt

Mint azt korábban a Világgazdaság oldalán megírtuk, a második ütemben az északi felüljáró lezárása miatt ismét jelentős forgalmi változásokkal kellett számolniuk az autósoknak. Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkült, ami lassította a forgalmat.

A BKK korábban arra figyelmeztetett, hogy a Pest felől Budára közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk, ezért aki teheti, annak érdemes elkerülnie az Árpád hidat.