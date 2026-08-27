Deviza
EUR/HUF364,03 +0,55% USD/HUF312,7 +0,66% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF388,5 +0,7% PLN/HUF84,11 +0,14% RON/HUF69,22 +0,51% CZK/HUF15,08 +0,49% EUR/HUF364,03 +0,55% USD/HUF312,7 +0,66% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF388,5 +0,7% PLN/HUF84,11 +0,14% RON/HUF69,22 +0,51% CZK/HUF15,08 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 017,8 -0,49% MTELEKOM2 512 -0,88% MOL4 960 -0,81% OTP45 820 -1,09% RICHTER13 390 +0,67% OPUS317,5 +0,16% ANY6 700 +0,6% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 599,86 +0,49% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 226,3 -1,49% BUX150 017,8 -0,49% MTELEKOM2 512 -0,88% MOL4 960 -0,81% OTP45 820 -1,09% RICHTER13 390 +0,67% OPUS317,5 +0,16% ANY6 700 +0,6% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 500 +0,44% BUMIX9 599,86 +0,49% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 226,3 -1,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tisztítótűz
Tisza-kormány
egészségügy

Utolérte a tisztogatás az egészégügyet is: kirúgták Magyarország egyik legismertebb kórházigazgatóját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felmentette tisztségéből Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője csütörtökön. Ficzere Andrea több mint 14 éve látta el a főigazgatói feladatokat a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházában.
MTI
2026.08.27, 13:36
Frissítve: 2026.08.27, 14:49

Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt közölte az MTI-vel, hogy Ficzere Andrea feladatait szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól – tették hozzá.

Ficzere Andrea
Ficzere Andrea 2019-ben lett a Magyar Kórházszövetség elnöke. / Fotó: magyarepito.hu

Számos fejlesztés valósult meg Ficzere Andrea vezetése alatt az Uzsoki Utcai Kórházban

Ficzere Andrea 2012-ben lett a zuglói Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházának főigazgatója. Vezetése alatt több fejlesztés valósult meg a kórházban,  ilyen volt például a sajátfejlesztésű telefonos alkalmazása, az Uzsoki App, illetve számos képzési program is elindult. 

Emellett több, a kórházi személyzet és a betegek és hozzátartozóik számára elindított további szolgáltatás kötődik hozzá. 2016. február 29-én nyitott meg az Uzsoki Utcai Kórház ingyenes gyermekmegőrzője. Emellett a kórház dolgozóinak gyerekei számára ingyenes táboroztatást, a dolgozók számára pedig kommunikációs és pszichoterápiás tréninget is indított a kórház.

Ficzere Andreát 2016 márciusában a Magyar Kórházszövetség a testület tisztújító közgyűlésén elnökhelyettesévé, 2019 áprilisában pedig elnökévé választotta.

"Életem legszebb időszaka volt"

A leváltására reagált Ficzere Andrea is a közösségi oldalán.

Szeretném, ha tőlem tudnátok meg, hogy kb. fél órával ezelőtt Dr. Tótth Árpád országos kórház-főigazgató indoklás nélkül visszavonta a főigazgatói megbízásomat

– írta ki a Facebook-oldalára Kórházszövetség korábbi elnöke. Hozzátette, Szeptember 01-től más fogja vezetni a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházat. "Hálásan köszönöm ezt a közel 14 évet minden kollégámnak, minden bennünk bízó betegnek és családtagjaiknak! Életem legszebb időszaka volt. A legjobbakat kívánom az utódomnak, és továbbra is Hajrá Uzsoki" írta Ficzere Andrea.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu