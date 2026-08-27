Utolérte a tisztogatás az egészégügyet is: kirúgták Magyarország egyik legismertebb kórházigazgatóját

Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt közölte az MTI-vel, hogy Ficzere Andrea feladatait szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól – tették hozzá.

Ficzere Andrea 2019-ben lett a Magyar Kórházszövetség elnöke. / Fotó: magyarepito.hu

Számos fejlesztés valósult meg Ficzere Andrea vezetése alatt az Uzsoki Utcai Kórházban

Ficzere Andrea 2012-ben lett a zuglói Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházának főigazgatója. Vezetése alatt több fejlesztés valósult meg a kórházban, ilyen volt például a sajátfejlesztésű telefonos alkalmazása, az Uzsoki App, illetve számos képzési program is elindult.

Emellett több, a kórházi személyzet és a betegek és hozzátartozóik számára elindított további szolgáltatás kötődik hozzá. 2016. február 29-én nyitott meg az Uzsoki Utcai Kórház ingyenes gyermekmegőrzője. Emellett a kórház dolgozóinak gyerekei számára ingyenes táboroztatást, a dolgozók számára pedig kommunikációs és pszichoterápiás tréninget is indított a kórház.

Ficzere Andreát 2016 márciusában a Magyar Kórházszövetség a testület tisztújító közgyűlésén elnökhelyettesévé, 2019 áprilisában pedig elnökévé választotta.

"Életem legszebb időszaka volt"

A leváltására reagált Ficzere Andrea is a közösségi oldalán.

Szeretném, ha tőlem tudnátok meg, hogy kb. fél órával ezelőtt Dr. Tótth Árpád országos kórház-főigazgató indoklás nélkül visszavonta a főigazgatói megbízásomat

– írta ki a Facebook-oldalára Kórházszövetség korábbi elnöke. Hozzátette, Szeptember 01-től más fogja vezetni a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházat. "Hálásan köszönöm ezt a közel 14 évet minden kollégámnak, minden bennünk bízó betegnek és családtagjaiknak! Életem legszebb időszaka volt. A legjobbakat kívánom az utódomnak, és továbbra is Hajrá Uzsoki" – írta Ficzere Andrea.