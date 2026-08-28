Megszólalt az Uzsoki leváltott főigazgatója – a jövőjéről is beszélt Ficzere Andrea
Felmentette tisztségéből Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője csütörtökön. Ficzere Andrea több mint 14 éve látta el a főigazgatói feladatokat a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházában. Az OKFŐ azt közölte, hogy Ficzere feladatait szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.
A leváltása után Ficzere Andrea az Indexnek adott interjúban beszélt a részletekről.
„Ma délelőtt folyamán meglátogatott az OKFŐ főigazgatója, majd közölte a tényt, hogy felment a vezetői megbízatásom alól. Kérdeztem, hogy miért, mondta, hogy nem kell megindokolnia. Higgadtan vettem tudomásul a döntést, hiszen a vezető pozíciók nem egy életre szólnak, ráadásul annyi támadás ért az elmúlt időszakban, hogy nem ért meglepetésként a leváltásom, még akkor sem, ha a korábbi retorika arról szólt, hogy a jövőben a szakmaiság és az elért eredmények számítanak majd, nem pedig a kapcsolatok és politikai érdekek” – osztotta meg felmentésének részleteit a korábbi kórházigazgató.
Hozzátette, hogy amióta Tótth Árpád július elején átvette az OKFŐ vezetését, nem találkoztak, nem egyeztettek, és nem zajlott fenntartói vizsgálat az Uzsokiban.
Arra a kérdésre, hogy lehet-e összefüggés a felmentése és a térítéses osztály körüli, több mint egy éve tartó vita között, azt válaszolta, hogy a hivatalos vizsgálatok és az intézményi adatok alapján nem lehet összefüggés, ugyanakkor a vádak és az ezzel kapcsolatosan megjelent cikkek valószínűleg előkészítették a döntést.
A jövőjéről is beszélt Ficzere Andrea
„Az Uzsoki jelenleg az egyik legjobb magyar kórház – mind teljesítményét, mind kultúráját tekintve, de nyilvánvalóan nem ez számít. Mehetnék részletekbe, sorolhatnám azokat neveket, akik nekem tudottan rosszat akartak a politika, az egészségügyi szervezetek és a média részéről, de nem teszem. Ha a mai rendszer úgy gondolja, hogy nincs rám szükség, elfogadom” – jelentette ki a távozó vezető.
Elmondta, hogy nem maradok a kórházban, és lemond az elnökhelyettesi tisztségéről is.
„Nyilván fáj, ami történt, de jó érzéssel teszem le a lantot. Az elmúlt időszak feszültségei után pihenek egy kicsit, aztán majd kitalálom, hogyan tovább. Biztos vagyok abban, hogy az Uzsoki tovább szárnyal, és megmarad ennyire profi és emberi intézménynek. Minden jót kívánok az utódomnak, és hálásan köszönöm a kollégáimnak az elmúlt közel 14 évet! Nagyon szerettem itt dolgozni” – összegzett Ficzere Andrea.