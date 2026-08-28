Megszólalt az Uzsoki leváltott főigazgatója – a jövőjéről is beszélt Ficzere Andrea

Felmentette tisztségéből Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője csütörtökön. Ficzere Andrea több mint 14 éve látta el a főigazgatói feladatokat a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházában. Az OKFŐ azt közölte, hogy Ficzere feladatait szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki utcai kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.

Ficzere Andrea több mint 14 éve látta el a főigazgatói feladatokat / Fotó: Mediaworks

A leváltása után Ficzere Andrea az Indexnek adott interjúban beszélt a részletekről.

„Ma délelőtt folyamán meglátogatott az OKFŐ főigazgatója, majd közölte a tényt, hogy felment a vezetői megbízatásom alól. Kérdeztem, hogy miért, mondta, hogy nem kell megindokolnia. Higgadtan vettem tudomásul a döntést, hiszen a vezető pozíciók nem egy életre szólnak, ráadásul annyi támadás ért az elmúlt időszakban, hogy nem ért meglepetésként a leváltásom, még akkor sem, ha a korábbi retorika arról szólt, hogy a jövőben a szakmaiság és az elért eredmények számítanak majd, nem pedig a kapcsolatok és politikai érdekek” – osztotta meg felmentésének részleteit a korábbi kórházigazgató.

Hozzátette, hogy amióta Tótth Árpád július elején átvette az OKFŐ vezetését, nem találkoztak, nem egyeztettek, és nem zajlott fenntartói vizsgálat az Uzsokiban.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e összefüggés a felmentése és a térítéses osztály körüli, több mint egy éve tartó vita között, azt válaszolta, hogy a hivatalos vizsgálatok és az intézményi adatok alapján nem lehet összefüggés, ugyanakkor a vádak és az ezzel kapcsolatosan megjelent cikkek valószínűleg előkészítették a döntést.

A jövőjéről is beszélt Ficzere Andrea

„Az Uzsoki jelenleg az egyik legjobb magyar kórház – mind teljesítményét, mind kultúráját tekintve, de nyilvánvalóan nem ez számít. Mehetnék részletekbe, sorolhatnám azokat neveket, akik nekem tudottan rosszat akartak a politika, az egészségügyi szervezetek és a média részéről, de nem teszem. Ha a mai rendszer úgy gondolja, hogy nincs rám szükség, elfogadom” – jelentette ki a távozó vezető.