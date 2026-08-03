Már hivatalos, hogy kik érkeznek a Fidesz frakciójába – Bóka János szerint most rájuk nagyon szükség van
Olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik jártasak az energetika és a gazdasági ügyek területén – jelentette ki Bóka János.
Már korábban felmerült, hogy az év végéig jelentősen átalakulhat a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja. A korábbi hírek szerint a frakció tagjainak akár 10–15 százaléka is kicserélődhet, a távozók helyére pedig elsősorban gazdaságpolitikai és energetikai területen jártas szakemberek kerülhetnek.
Az ATV korábban beszámolt arról, hogy Budai Gyula parlamenti képviselő mandátumának sorsa is kérdésessé vált.
A Fidesz frakcióvezetője szerint
- Hortay Olivér
- és Palóc André
neve önmagáért beszél, egyúttal hozzátette, hogy nagy várakozással tekint a közös munka elé, és megköszönte Szijjártó Péter, valamint Budai Gyula eddigi munkáját.
Mindketten szakértő a 2026-os választáson a Fidesz–KDNP országos listáján szerepeltek. Hortay Olivér közgazdász, energia- és klímapolitikai szakértő, aki közel tíz éve dolgozik a Századvégnél, az elmúlt idpszalban a Megafonban gyártott tartalmakat.
Palóc André közgazdász az elmúlt években elsősorban a nemzetgazdasági minisztérium szóvivőjeként vált ismertté.
Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, miután nemzetközi pozícióra kapott felkérést a kínai BYD-tól.
„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros gazdasági együttműködés alakult ki. A vállalat 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautógyárát. A beruházás a tervek szerint több ezer munkahelyet teremthet, és Magyarország szerepét is tovább erősítheti az európai elektromosautó-iparban.
A gyár Magyarországra telepítéséről szóló döntés bejelentése még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszteri időszakához kötődik. A politikus akkor azt mondta, hogy a megállapodás létrejöttét rendkívül hosszú előkészítő munka és összesen 224 tárgyalási forduló előzte meg.
A kínai vállalat később arról is határozott, hogy Magyarországra helyezi európai központját. Így nemcsak járműgyártási, hanem vállalatirányítási és fejlesztési feladatok is az országhoz kerülhetnek.
A frakció átalakításának teljes köréről egyelőre kevés konkrétum ismert. Ha azonban valóban a képviselők 10–15 százalékát érintik a személycserék, az már nem egyszerű korrekciót, hanem a Fidesz frakciójának jelentős átrendeződését jelentené.