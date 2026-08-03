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Most már hivatalosa, hogy kik érkeznek a Fidesz frakciójába – Bóka János szerint most rájuk nagyon szükség van

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2026.08.03, 08:47

Olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik jártasak az energetika és a gazdasági ügyek területén – jelentette ki Bóka János. 

A Fidesz frakcióvezetője szerint Hortay Olivér és Palóc André neve önmagáért beszél, egyúttal hozzátette, hogy nagy várakozással tekint a közös munka elé, és megköszönte Szijjártó Péter, valamint Budai Gyula eddigi munkáját.

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