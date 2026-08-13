A lehető legtávolabb kerülnének Balogh Pétertől, kizárta a képviselőt a kínos ügy miatt a Fidesz-KDNP – ez még nem elég a pártszövetségnek, „akkora kockázat, hogy nem fér bele!"

Kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz–KDNP XI. kerületi képviselőcsoportja, és egyúttal mandátumának visszaadására is felszólította – derül ki a frakció csütörtöki közleményéből.

Meg kellett hoznia a döntést a Fidesz-KDNP-nek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A döntés előzménye, hogy a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett több, a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezet korábbi gazdasági ügyeivel összefüggésben.

A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágítás alá vont szervezetek közül többnél Balogh Péter neve, valamint egyik hozzátartozójának érintettsége is felvetődött.

„A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében

a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból”

– fogalmaztak a közleményben.

A kormányszóvivői tájékoztatón korábban bejelentették, hogy a kabinet bevezeti a korrupciós kockázatok kiszűrését szolgáló rendszert a közös agrártámogatások felhasználásánál.

A Tisza-kormány feljelentést tesz azoknak a szervezeteknek az ügyében, amelyek működését az előző Orbán-kormány időszakában feltárt információk alapján aggályosnak tartja.

A vizsgált szervezetek között említették a Ficsak 11 Alapítványt, a Mindennapok Női Szemmel Egyesületet, a Zöld Követ Egyesületet, a Patrióta Magyarországért Egyesületet, a Fiatal Családosok Klubja Egyesületet, a Gazdaságért Összefogás Egyesületet, valamint az Összefogás 11 Egyesületet.

A kabinet emellett döntött egy, az agrártámogatások felhasználásához kapcsolódó korrupciós kockázatokat kiszűrő rendszer bevezetéséről. A kormány az uniós „javításhoz való jog” magyarországi alkalmazásáról is határozott: az új szabályok alapján a gyártóknak gondoskodniuk kell a javítható termékek szakszerű helyreállításáról, elősegítve ezzel a tartósabb használatot és a hulladékképződés csökkentését.