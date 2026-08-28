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kormányváltás
Tisza-kormány
Bóka János
Orbán Viktor
Fidesz

Erre senki nem figyelt fel: Bóka János a brüsszeli lapnak árulta el, hogy dolgoznak a Fideszben Orbán Viktor visszatérésén – önkritikát gyakorolt az ellenzéki frakcióvezető

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Bóka János szerint nem minden, az Orbán-kormányt érő demokratikus kritikát lehet lesöpörni az asztalról. A korrupció elleni fellépésben a Fidesz kész együttműködni az új kormánnyal, miközben Orbán Viktor politikai visszatérésének lehetőségét is nyitva hagyják.
VG
2026.08.28, 18:43

Bóka János szerint az Orbán-kormány időszakát érő, a demokrácia visszaszorulásával kapcsolatos kritikák egy részének volt alapja. A Fidesz parlamenti ellenzéki vezetője szerint pártja kész együtt dolgozni a Tisza-kormánnyal a korrupció elleni fellépésben és a jogállamiság megerősítésében.

fidesz bóka jános
Új hangot ütött meg a Fidesz parlamenti vezetése: Bóka János szerint a korábbi kormányzattal szembeni kritikák egy részének volt alapja / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Szokatlan hangot ütött meg Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője a Politico "Brussels Playbook" nevű podcastjában. Az Orbán-kormány egykori európai uniós ügyekért felelős minisztere kijelentette: a demokrácia visszaszorulásával kapcsolatos bírálatok egy része jogos volt, és a Fidesz kész együttműködni az új kormánnyal ezeknek a problémáknak a kezelésében.

Bóka ugyanakkor világossá tette, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz felelősnek tartaná magát a demokratikus visszalépésért. 

A politikus szerint azonban vannak olyan területek, ahol az ellenzékben lévő párt hajlandó támogatni az új szabályokat.

A korrupció elleni intézkedések különösen fontosak lehetnek. Az Európai Bizottság várhatóan több mint 10 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott uniós forrás felszabadításáról dönthet, ha Magyarország teljesíti a korrupcióellenes vállalásokat. A pénzeket a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt tartották vissza.

A Fidesz új vezetése most támogatná azokat a szabályokat, amelyek szükségesek lehetnek a források megszerzéséhez. Bóka emellett üdvözölte az Alkotmánybíróság hatáskörének és működésének helyreállítására irányuló kormányzati lépéseket is.

Elege lett a Fidesz frakcióvezetőjének: Bóka János számon kérte a Tisza-kormányon a választási ígéreteit

Duplázódó támogatások, béremelés, olcsóbb élelmiszerek és kedvezőbb benzinár is szerepelt a kampányígéretek között, a Fidesz szerint azonban ezekből száz nap alatt sem lett semmi. A párt most 27 kérdéssel akarja megtudni, mikor teljesülnek a Tisza-kormány vállalásai.

Szó sincs pálfordulásról a Fideszben

A párt azonban nem minden változtatást fogad el. Bóka élesen bírálta az új kormány egyes alkotmányos reformjait, köztük a köztársasági elnök lecserélését és azt a korlátozást, amely három ciklusban maximálja az országgyűlési képviselők mandátumát. Ez a Fidesz jelenlegi képviselőinek jelentős részét akadályozhatja az újraindulásban.

A frakcióvezető szerint a Tisza-kormány egyes esetekben túllépte az alkotmányos kereteket, és „rendkívül erőteljes gyűlöletpropagandát” folytat.

Közben Bóka arról sem mondott le, hogy Orbán Viktor visszatérjen a politikai élvonalba. 

Szerinte a korábbi miniszterelnök továbbra is a Fidesz „gravitációs középpontja”, és kulcsszerepe lesz a párt újjászervezésében.

A Fidesz új vezetése eltörölné azt a szabályt is, amely jelenleg megakadályozza Orbánt abban, hogy ismét miniszterelnök-jelölt legyen. Ehhez azonban a következő választáson ismét kétharmados többségre lenne szükség.

Több száz milliárd forintos megszorításra készülhet a kormány: Bóka János szerint fogalmazhat bárhogy Kármán András, ez elvonás – csak az a kérdés, honnan söprik be a pénzt

A kormány megtakarításról beszél, de az ellenzék szerint valójában ez csak szépítése a pénzügyminiszter által legutóbb közölteknek. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, Kármán András pénzügyminiszter egy keddi sajtó-háttérbeszélgetésen elismerte, hogy a kormány újabb 300 milliárd forintos elvonásra készül , amit diplomatikusan minisztériumi befizetésnek nevezett. A tervezett lépésnek valószínűleg köze lehet az euró bevezetéséhez is.

 

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