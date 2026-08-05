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főváros
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vita
öntözés

Egyre durvul a háború Budapest és a kormány között: a főváros szerint túllépett a hatáskörén egy tiltással a minisztérium

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nincs egyetértés a főváros vezetése és a kormány között. A vita Budapest vízfelhasználása kapcsán robbant ki, miután a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a zöldterületek öntözésének felfüggesztésére adott utasítást. Egy ilyen lépés a szakértők szerint a fiatal fák pusztulásához vezetne.
VG
2026.08.05, 18:44
Frissítve: 2026.08.05, 18:46

Más településeken sokkal súlyosabb a helyzet, de a budapesti háztartásokban még akkor is lenne víz, ha a Duna medrében egy cseppet sem látnánk − hangzott el egy háttérbeszélgetésen, amit Dezsényi Péter, a Budapesti Közművek Főkert Divíziójának igazgatója és Bardóczi Sándor,  a fővárosi tájépítész tartott.

Nincs egyetértés a főváros vezetése és a kormány között
Nincs egyetértés a főváros vezetése és a kormány között / Fotó: AFP

A beszélgetés során, amelynek témája Budapest vízkorlátozási protokollja volt, az is kiderült, hogy a főváros jogászai szerint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábbi, a fővárost a zöldfelületek öntözésének leállítására felszólító, „rendeletnek tűnő” tájékoztatása hatáskörtúllépés volt.

A főváros szerint a zöldterületek öntözése önkormányzati hatáskör

Az, hogy a zöldfelületek, nagyobb fővárosi parkok öntözése hogyan történik, önkormányzati hatáskör – mondta Bardóczi Sándor és Dezsényi Péter.

A válságból azt tanulhatjuk meg, hogy ez az 1995-ös törvény és protokoll megérett az átgondolásra

– mondta Budapest tájépítésze, majd beszélt arról is, hogy a főváros kidolgozott egy vészhelyzeti protokollt a vízfogyasztás korlátozására, melynek különböző prioritásai vannak. Ennek részeként állították le szombaton a Gellért-hegyi vízesést és a Margit-szigeti szökőkutat is.

Arról is beszéltek, hogy a korábbi, azóta visszavont tájékoztatás egy olyan 1995-ös jogszabályra hivatkozik, amely egyáltalán nem ad elégséges választ a 2020-as évek időjárására. 1995-ben még teljesen más volt a hozzáállás a zöldterületekhez, ráadásul kevesebbet is kellett még ezeket locsolni.

Ha akkor egy hétig egyáltalán nem locsolták volna a fővárosi parkokat, túlélték volna, de 2026-ban már nem ez a helyzet

− hangzott el a beszélgetésen.

Változnak a prioritások

Teljesen tévút, hogy a vízkorlátozás részeként már első körben leállítsák a zöldterületek locsolását − mondta Bardóczi, majd hozzátette, hogy a most kidolgozott, vízfogyasztás csökkentéséről szóló protokoll részeként 

elsősorban a gyepfelületek locsolását lehetne leállítani, a fiatalabb fák locsolásának leállítása lenne az utolsó lépés,

mert ezek járulnak hozzá leginkább ahhoz, hogy kicsit elviselhetőbb legyen a hőség a fővárosban.

Ha most három hétig nem öntöznénk a fiatal fákat, az elmúlt öt évben telepített fákat jelentős részben elveszítenénk

− hangsúlyozta Bardóczi, aki szerint a városi zöldfelület közegészségügyi tényező, a legkiterjedtebb infrastruktúra, ami hűti a várost, pont most van a legnagyobb szükség rá. A szakember úgy gondolja, hogy egyik napról a másikra nem zárhatjuk el a vizet ebben a hőségben, mert az hatalmas kárt okozna.

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