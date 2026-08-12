Rendkívüli helyzet Budapesten: 125 milliárdról kaptak csekket, heteken belül elfogyhat a pénz – újabb hitelt vehet fel a főváros, ha egyáltalán adnak neki
Budapest pénzügyi helyzete kritikus ponthoz közelít: a fővárosnak alig több mint egy hónapon belül összesen 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetnie, miközben jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban van – írta a Népszava.
A fővárosi önkormányzat korábban már több haladékot is kapott, a Tisza-kormány első ülésén úgy döntött, hogy széles körű egyeztetési folyamatot kezdeményeznek költségvetési helyzetükről az önkormányzatokkal. De azt is rögzítették, hogy a felülvizsgálat nem ad felmentést a hatályos fizetési kötelességek alól.
A Népszava szerint
- legközelebbi komoly határidő szeptember 19-e. Addig a fővárosi önkormányzatnak vissza kell fizetnie az idén igénybe vett 80 milliárd forintos folyószámlahitelt.
- Ezt követően, szeptember végéig a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) is rendeznie kell egy márciusban felvett, 45 milliárd forintos átmeneti forgóeszköz-hitelt, amelyet az évközi fizetőképesség fenntartására vettek igénybe.
A két tétel együtt 125 milliárd forintot jelent. A helyzetet nehezíti, hogy a főváros folyószámlája jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban áll.
Szeptemberben átmeneti könnyebbséget jelenthet az iparűzési adó második részletének beérkezése, a Népszava által ismertetett számítások szerint azonban ez sem oldja meg tartósan a problémát. A hitelek törlesztése, a felhalmozódott számlák rendezése és Budapest folyamatos működési költségei miatt október elejére ismét elfogyhat a rendelkezésre álló pénz.
A főváros helyzetét az állami támogatások körüli vita is súlyosbítja. A cikk szerint Budapest idén még nem kapta meg az éves szinten 39,5 milliárd forintos állami normatívát, ahogy a fővárosi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 12 milliárd forintos támogatás sem érkezett meg.
Mindeközben továbbra is jelentős tételt jelent a szolidaritási hozzájárulás. A fővárosnak 2026-ban a jelenlegi számítások szerint összesen 97,7 milliárd forintot kellene befizetnie ezen a címen, miközben Budapest teljes éves bevételét 534 milliárd forintra teszik.
A kormány júliusban október 15-ig haladékot adott az idei, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.
A főváros számára azonban ennél jóval korábban kritikus lehet a helyzet: amennyiben szeptember végéig nem sikerül megállapodásra jutnia a kormánnyal, a Népszava szerint a rendelkezésre álló források hiánya már a működést is veszélyeztetheti.
A fővárosnak is van követelése
Elméletileg maradna egy újabb hitelfelvétel lehetősége is. A Fővárosi Közgyűlés szeptember végi ülésén dönthetne újabb évközi folyószámlahitel igénybevételéről. Csakhogy kérdéses, hogy a bankok a jelenlegi pénzügyi helyzetben milyen feltételekkel, illetve egyáltalán hajlandók-e újabb finanszírozást biztosítani Budapest számára.
A főváros ezzel párhuzamosan megállapodást szeretne elérni a kormánnyal. Karácsony Gergely kabinetje olyan rendezési javaslatot készített, amelyben a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perek lezárása és az állam, illetve Budapest egymással szembeni követeléseinek elszámolása is szerepel.
A főváros a 2023 és 2025 közötti időszakra több mint 175 milliárd forintos követelést tart nyilván az állammal szemben, amelyhez még kamatok is társulnak.
Az állam ezzel szemben – az idei követeléseket nem számítva – 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart számon.
Ha a feleknek sikerülne megállapodniuk, az elszámolás jelentős pénzügyi mozgásteret biztosíthatna Budapestnek. Egyelőre azonban nincs olyan megállapodás, amely garantálná, hogy a főváros időben hozzájut ehhez a forráshoz.
A következő hetek így meghatározóak lehetnek Budapest számára: szeptember közepétől rövid időn belül 125 milliárd forintnyi hitel jár le, miközben a város már most jelentős mínuszból indul. A kérdés az, hogy sikerül-e még a határidők előtt megállapodni a kormánnyal, vagy újabb rendkívüli pénzügyi megoldásra lesz szükség a főváros működőképességének fenntartásához.