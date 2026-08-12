Rendkívüli helyzet Budapesten: 125 milliárdról kaptak csekket, heteken belül elfogyhat a pénz – újabb hitelt vehet fel a főváros, ha egyáltalán adnak neki

Budapest pénzügyi helyzete kritikus ponthoz közelít: a fővárosnak alig több mint egy hónapon belül összesen 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetnie, miközben jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban van – írta a Népszava.

Rendkívüli helyzet a fővárosban / Fotó: Szigetváry Zsolt

A fővárosi önkormányzat korábban már több haladékot is kapott, a Tisza-kormány első ülésén úgy döntött, hogy széles körű egyeztetési folyamatot kezdeményeznek költségvetési helyzetükről az önkormányzatokkal. De azt is rögzítették, hogy a felülvizsgálat nem ad felmentést a hatályos fizetési kötelességek alól.

A Népszava szerint

legközelebbi komoly határidő szeptember 19-e. Addig a fővárosi önkormányzatnak vissza kell fizetnie az idén igénybe vett 80 milliárd forintos folyószámlahitelt.

Ezt követően, szeptember végéig a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) is rendeznie kell egy márciusban felvett, 45 milliárd forintos átmeneti forgóeszköz-hitelt, amelyet az évközi fizetőképesség fenntartására vettek igénybe.

A két tétel együtt 125 milliárd forintot jelent. A helyzetet nehezíti, hogy a főváros folyószámlája jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban áll.

Szeptemberben átmeneti könnyebbséget jelenthet az iparűzési adó második részletének beérkezése, a Népszava által ismertetett számítások szerint azonban ez sem oldja meg tartósan a problémát. A hitelek törlesztése, a felhalmozódott számlák rendezése és Budapest folyamatos működési költségei miatt október elejére ismét elfogyhat a rendelkezésre álló pénz.

A főváros helyzetét az állami támogatások körüli vita is súlyosbítja. A cikk szerint Budapest idén még nem kapta meg az éves szinten 39,5 milliárd forintos állami normatívát, ahogy a fővárosi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 12 milliárd forintos támogatás sem érkezett meg.

Mindeközben továbbra is jelentős tételt jelent a szolidaritási hozzájárulás. A fővárosnak 2026-ban a jelenlegi számítások szerint összesen 97,7 milliárd forintot kellene befizetnie ezen a címen, miközben Budapest teljes éves bevételét 534 milliárd forintra teszik.

A kormány júliusban október 15-ig haladékot adott az idei, 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.