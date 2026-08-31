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fővárosi önkormányzat
Karácsony Gergely
Fővárosi Közfejlesztések Tanács
Vitézy Dávid

Karácsony Gergely bejelentette: visszatérhet Tarlósék egykori tanácsa, milliárdos budapesti fejlesztések kerülhetnek napirendre

Újraélesztené a kormány a Tarlós István idején létrehozott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A Magyar Péter és Karácsony Gergely vezette testület többek között a pesti alsó rakpart átépítéséről és a fővárosi villamosfejlesztésekről egyeztethet.
VG
2026.08.31., 12:23

A héten kerülhet az Országgyűlés elé az a törvényjavaslat, amely újra működésbe hozná a Tarlós István főpolgármestersége idején létrehozott, majd az elmúlt években fokozatosan háttérbe szorult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A paritásos testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat képviselői hangolnák össze Budapest legfontosabb beruházásait – írta a Telex.

Karácsony Gergely Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa
Visszatér a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A tanács napirendjén olyan nagyszabású fejlesztések szerepelhetnek, mint a pesti alsó rakpart átépítése, a pesti fonódó villamoshálózat kialakítása, illetve a budai fonódó villamos meghosszabbítása. Ezeknek a projekteknek a megvalósításában a kormány és Budapest számos ponton egymásra van utalva, ezért a tervezet egy új intézményi keretet teremtene az együttműködéshez.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát eredetileg 2018. október 18-án hozta létre a kormány. Feladata a budapesti fejlesztéspolitika, valamint a kiemelt közösségi beruházások tervezésének és megvalósításának összehangolása volt. A szervezet emellett előkészítette, koordinálta és nyomon követte a kormány, illetve a fővárosi önkormányzat Budapestet érintő döntéseit.

A testület Tarlós István főpolgármestersége alatt még rendszeresen működött, Karácsony Gergely hivatalba lépését követően azonban fokozatosan elveszítette jelentőségét. 

A tanács ülései elmaradtak, a korábban meghozott döntések egy része pedig nem valósult meg.

Az új törvényjavaslat nemcsak a tanácsot aktivizálná, hanem egy közös fejlesztési társaság létrehozását is lehetővé tenné. A kormány és a főváros által közösen alapított cég a korábbi Budapesti Fejlesztési Központhoz hasonló feladatokat láthatna el, és operatív hátteret biztosíthatna a közösen elfogadott beruházások előkészítéséhez, illetve megvalósításához.

A tervezet szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa tíz tagból állna: 

  • öten a kormányt, 
  • öten pedig a fővárosi önkormányzatot képviselnék. 

A testület elnöke Magyar Péter miniszterelnök, társelnöke pedig Budapest főpolgármestere lenne. 

A kormányzati tagokat a miniszterek közül a miniszterelnök jelölné ki. A fővárosi delegáltakról – a kerületi polgármesterek és a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül – a főpolgármester javaslata alapján a közgyűlés döntene. A tanácsnak szükség szerint, de legalább negyedévente üléseznie kellene.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn, a főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tervezet néhány napon belül a parlament elé kerülhet. A kormány azt javasolja, hogy a tanácsot törvényi szinten hozzák létre, így az a kormány és a főváros egyenrangú együttműködési testületeként segíthetné elő a nagy közös beruházásokat.

A főpolgármester hangsúlyozta: Budapest partnerségre törekszik a kormánnyal, a megújuló tanács pedig megfelelő fórumot teremthet ahhoz, hogy a felek konszenzusra jussanak a főváros legfontosabb fejlesztéseiről. 

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Karácsony Gergely bejelentette: visszatérhet Tarlósék egykori tanácsa, milliárdos budapesti fejlesztések kerülhetnek napirendre

Újraélesztené a kormány a Tarlós István idején létrehozott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A Magyar Péter és Karácsony Gergely vezette testület többek között a pesti alsó rakpart átépítéséről és a fővárosi villamosfejlesztésekről egyeztethet.
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