Fradiváros: megszólalt Kubatov Gábor az elszámolásról – fontos iratokat küldött az államtitkárnak
Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradivárosra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak. A projekt ügyében korábban azért indult részletes ellenőrzés, mert az államtitkárság nem fogadta el első körben az FTC elszámolását.
A Ferencváros elnöke nyílt levélben reagált a kialakult helyzetre, és azt üzente, hogy nincs ok az aggodalomra.
Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradi-városra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra
– írta Kubatov Gábor. Hozzátette: a transzparencia jegyében szerette volna minél hamarabb rendelkezésre bocsátani a szükséges igazolásokat.
A klubelnök üzenetét egyértelmű lezárással egészítette ki: „mindazoknak, akiket a Fradiváros-ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van".
A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradiváros-projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Népligetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után tíz évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.
A vita egyik központi kérdése éppen az volt, hogy pontosan mire fordította a Ferencváros a rendelkezésére bocsátott összeget. Az államtitkárság korábban nem fogadta el az FTC elszámolását. Kálnoki-Kiss Attila akkor arról beszélt, hogy az ellenőrzés során hibákat és hiányosságokat találtak, ezért tételes ellenőrzést rendeltek el, majd hiánypótlásra szólították fel a klubot.
Az államtitkárság számviteli bizonylatokat és további dokumentumokat is bekért.
A mostani levél éppen erre a pontra ad választ Kubatov Gábor részéről. A klubelnök állítása szerint a kért dokumentumok már az államtitkárnál vannak, és azok igazolják, hogy a pénzek felhasználása szabályosan történt.
Kubatov már korábban is határozottan visszautasította, hogy a Ferencváros szabálytalanul használta volna fel a támogatást. Egy júniusi interjújában azt mondta, hogy a klub működését szigorú ellenőrzési rendszer felügyeli, és a vezetés nem rendelkezhet szabadon a pénzekkel. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fradivárosra fordított valamennyi forrás továbbra is a Ferencvárosnál van.
25 milliárdos támogatás sorsa a tét a Fradivárosban
A Fradiváros ügye azért különösen érzékeny, mert egy jelentős összegű állami támogatás felhasználásáról van szó. A Népligetnél eredetileg több sportlétesítményt, csarnokokat, uszodát és kültéri sportpályákat magában foglaló fejlesztést terveztek, a helyszínen azonban a projekt évek alatt nem a korábban várt ütemben haladt.
Közben a Belügyminisztérium egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában megerősítette, hogy az FTC a teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, és a klub 2026 márciusában benyújtotta a projekt záró beszámolóját. A felhasználás részletei körül ugyanakkor továbbra is kérdések merültek fel.
Most Kubatov Gábor azt állítja, hogy az elszámolás minden lényeges kérdésére rendelkezésre állnak a válaszok, és az elküldött iratok ezt dokumentumokkal is alátámasztják. A következő fontos lépés így az lehet, hogy a sportért felelős államtitkárság megvizsgálja a most benyújtott anyagokat, és kiderül, hogy azok valóban pótolják-e a korábban kifogásolt hiányosságokat.
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