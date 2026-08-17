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Ferencváros
állami támogatás
nyílt levél
Kubatov Gábor

Fradiváros: megszólalt Kubatov Gábor az elszámolásról – fontos iratokat küldött az államtitkárnak

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A klubelnök egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: nincs ok az aggodalomra. Megérkezhetnek a hiányzó iratok a Fradiváros elszámolásának ügyében, miután Kubatov Gábor elküldte azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a pénzek szabályos felhasználását.
VG
2026.08.17, 19:17

Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradivárosra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak. A projekt ügyében korábban azért indult részletes ellenőrzés, mert az államtitkárság nem fogadta el első körben az FTC elszámolását.

Kubatov Gábor Fradiváros
Kubatov Gábor szerint nincs pénzügyi probléma a Fradiváros ügyében, ezért megküldte a szükséges igazolásokat a sportért felelős államtitkárságnak / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

A Ferencváros elnöke nyílt levélben reagált a kialakult helyzetre, és azt üzente, hogy nincs ok az aggodalomra.

Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradi-városra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra

– írta Kubatov Gábor. Hozzátette: a transzparencia jegyében szerette volna minél hamarabb rendelkezésre bocsátani a szükséges igazolásokat.

A klubelnök üzenetét egyértelmű lezárással egészítette ki: „mindazoknak, akiket a Fradiváros-ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van".

A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradiváros-projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Népligetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után tíz évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

A vita egyik központi kérdése éppen az volt, hogy pontosan mire fordította a Ferencváros a rendelkezésére bocsátott összeget. Az államtitkárság korábban nem fogadta el az FTC elszámolását. Kálnoki-Kiss Attila akkor arról beszélt, hogy az ellenőrzés során hibákat és hiányosságokat találtak, ezért tételes ellenőrzést rendeltek el, majd hiánypótlásra szólították fel a klubot.

 Az államtitkárság számviteli bizonylatokat és további dokumentumokat is bekért.

A mostani levél éppen erre a pontra ad választ Kubatov Gábor részéről. A klubelnök állítása szerint a kért dokumentumok már az államtitkárnál vannak, és azok igazolják, hogy a pénzek felhasználása szabályosan történt.

Kubatov már korábban is határozottan visszautasította, hogy a Ferencváros szabálytalanul használta volna fel a támogatást. Egy júniusi interjújában azt mondta, hogy a klub működését szigorú ellenőrzési rendszer felügyeli, és a vezetés nem rendelkezhet szabadon a pénzekkel. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fradivárosra fordított valamennyi forrás továbbra is a Ferencvárosnál van.

25 milliárdos támogatás sorsa a tét a Fradivárosban

A Fradiváros ügye azért különösen érzékeny, mert egy jelentős összegű állami támogatás felhasználásáról van szó. A Népligetnél eredetileg több sportlétesítményt, csarnokokat, uszodát és kültéri sportpályákat magában foglaló fejlesztést terveztek, a helyszínen azonban a projekt évek alatt nem a korábban várt ütemben haladt.

Közben a Belügyminisztérium egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában megerősítette, hogy az FTC a teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, és a klub 2026 márciusában benyújtotta a projekt záró beszámolóját. A felhasználás részletei körül ugyanakkor továbbra is kérdések merültek fel.

Most Kubatov Gábor azt állítja, hogy az elszámolás minden lényeges kérdésére rendelkezésre állnak a válaszok, és az elküldött iratok ezt dokumentumokkal is alátámasztják. A következő fontos lépés így az lehet, hogy a sportért felelős államtitkárság megvizsgálja a most benyújtott anyagokat, és kiderül, hogy azok valóban pótolják-e a korábban kifogásolt hiányosságokat.

Megszólalt Kubatov Gábor, részletesen elmondta, mi vár a Fradira a Tisza-kormány alatt: ezért kapott ki a Fidesz – "Orbán Viktor elfogadta a döntésemet"

A Ferencváros elnöke hosszú idő után adott átfogó interjút, amelyben a klub pénzügyeitől a politikáig számos kényes kérdést érintett. Kubatov Gábor szerint a következő időszak komoly kihívásokat tartogat a Fradi számára.

 

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