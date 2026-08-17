Fradiváros: megszólalt Kubatov Gábor az elszámolásról – fontos iratokat küldött az államtitkárnak

Kubatov Gábor szerint minden rendben van a Fradivárosra fordított pénzek felhasználásával, ezért elküldte az ezt igazoló dokumentumokat Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak. A projekt ügyében korábban azért indult részletes ellenőrzés, mert az államtitkárság nem fogadta el első körben az FTC elszámolását.

Kubatov Gábor szerint nincs pénzügyi probléma a Fradiváros ügyében, ezért megküldte a szükséges igazolásokat a sportért felelős államtitkárságnak / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

A Ferencváros elnöke nyílt levélben reagált a kialakult helyzetre, és azt üzente, hogy nincs ok az aggodalomra.

Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradi-városra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra

– írta Kubatov Gábor. Hozzátette: a transzparencia jegyében szerette volna minél hamarabb rendelkezésre bocsátani a szükséges igazolásokat.

A klubelnök üzenetét egyértelmű lezárással egészítette ki: „mindazoknak, akiket a Fradiváros-ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van".

A mostani fejlemény előzménye, hogy a Fradiváros-projekt állami támogatásának felhasználása körül vizsgálat indult. Az FTC a Népligetnél tervezett beruházásra még 2017-ben kapott 25 milliárd forintot, miközben a projekt első üteme a támogatási döntés után tíz évvel sem valósult meg a tervezett formában. Az ügyben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.

A vita egyik központi kérdése éppen az volt, hogy pontosan mire fordította a Ferencváros a rendelkezésére bocsátott összeget. Az államtitkárság korábban nem fogadta el az FTC elszámolását. Kálnoki-Kiss Attila akkor arról beszélt, hogy az ellenőrzés során hibákat és hiányosságokat találtak, ezért tételes ellenőrzést rendeltek el, majd hiánypótlásra szólították fel a klubot.

Az államtitkárság számviteli bizonylatokat és további dokumentumokat is bekért.

A mostani levél éppen erre a pontra ad választ Kubatov Gábor részéről. A klubelnök állítása szerint a kért dokumentumok már az államtitkárnál vannak, és azok igazolják, hogy a pénzek felhasználása szabályosan történt.

Kubatov már korábban is határozottan visszautasította, hogy a Ferencváros szabálytalanul használta volna fel a támogatást. Egy júniusi interjújában azt mondta, hogy a klub működését szigorú ellenőrzési rendszer felügyeli, és a vezetés nem rendelkezhet szabadon a pénzekkel. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fradivárosra fordított valamennyi forrás továbbra is a Ferencvárosnál van.