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Emmanuel Macron
Volodimir Zelenszkij
európai fegyveripar
fegyverbeszerzés
orosz-ukrán háború
uniós pénzek

Lecsapnak a franciák Zelenszkijre, megelégelték, hogy Ukrajna nem tőlük veszi a fegyvert EU-pénzen – ez így nem mehet tovább

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Párizs szerint nem maradhat tartós állapot, hogy az Ukrajnának szánt európai pénzből amerikai és kínai hadiipari cégekhez is kerülhetnek megrendelések. Ukrajna azonban a háború közepén nem engedheti meg magának, hogy kizárólag a lassabban bővülő európai kapacitásokra várjon, és az EU is ellenáll a francia tervezetnek.
VG
2026.08.26, 06:10

Franciaország időkorlátozást szabna azokra a kivételekre, amelyek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy az uniós támogatási hitelből Európán kívülről is fegyvereket vásároljon. Ukrajna jelenleg kínai drónalkatrészekre és amerikai Patriot elfogórakétákra is kapott felmentést, Párizs azonban azt akarja, hogy hosszabb távon az európai hadiiparhoz kerüljön az uniós pénz nagyobb része.

emmanuel macron volodimir zelenszkij francia
Franciaország fékezné az Ukrajna számára engedélyezett Európán kívüli fegyverbeszerzéseket / Fotó: AFP

Az Euronews értesülései alapján Franciaország korlátozásokat szabna azokra a felmentésekre, amelyek alapján Ukrajna az Európai Unió által biztosított 90 milliárd eurós támogatási hitelből Európán kívülről is vásárolhat katonai felszereléseket. Párizs célja, hogy a pénz minél nagyobb része végül az európai, ezen belül a francia hadiipart erősítse.

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  • 30 milliárd euró gazdasági támogatásra;
  • 60 milliárd euró pedig katonai segítségre szolgál.

Az első kifizetések már megérkeztek: 3,9 milliárd eurót drónokra, újabb 6,1 milliárd eurót pedig védelmi beszerzésekre különítettek el.

Franciaország védelmébe vette az uniós fegyvergyártást

Az uniós szabályok szerint egy védelmi termék költségének legfeljebb 35 százaléka származhat az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen kívülről. Kivétel adható, ha nincs megfelelő európai termék, illetve ha az európai gyártók nem tudják biztosítani a szükséges mennyiséget, határidőt vagy versenyképes árat.

Ukrajna eddig két ilyen felmentést kért. Az egyik kínai gyártású drónalkatrészekre, a másik amerikai Patriot elfogórakétákra vonatkozik. Az Európai Bizottság mindkettőt jóváhagyta, elismerve, hogy Európában jelenleg nincs elegendő gyártókapacitás bizonyos kulcsfontosságú hadieszközökből.

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A háború újabb veszélyes szakaszba lépett: ezúttal nemcsak a kikötők és hajók, hanem a globális élelmiszer-ellátás is célkeresztbe került. A gabonapiacot különösen érzékenyen érintheti, ha Oroszország és Ukrajna exportja tartósan kiesik.

Franciaország azonban változtatna ezen. Az ország jelentős védelmi iparral rendelkezik, és a francia-olasz SAMP/T légvédelmi rendszer az amerikai Patriot egyik európai alternatívája. Párizs javaslata azért is fontos, mert a felmentéseket minden újabb kifizetés előtt meg kell újítani. Ha időközben egy európai beszállító képes ugyanazt a mennyiséget, árat és szállítási időt biztosítani, Brüsszel megtagadhatja a külföldi beszerzés engedélyezését.

A kérdésben nincs teljes egyetértés az uniós tagállamok között. 

Svédország, Hollandia, Németország, Dánia, Észtország, Lengyelország, Lettország, Finnország és Litvánia korábban arra szólították fel az uniós vezetést, hogy Ukrajnának maximális rugalmasságot biztosítson a sürgős hadianyagok beszerzésében.

Brüsszelnek így két szempont között kell egyensúlyoznia: egyszerre kell támogatnia az európai hadiipar felfutását és biztosítania, hogy Ukrajna a lehető leggyorsabban hozzájusson a szükséges fegyverekhez.

A döntés ráadásul precedenst teremthet más uniós védelmi programok, köztük a SAFE és az EDIP esetében is. Ha Franciaország elképzelése érvényesül, az uniós pénzekhez kapcsolódó hadibeszerzésben hosszabb távon jóval erősebb európai előnyt írhatnak elő.

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