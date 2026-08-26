Lecsapnak a franciák Zelenszkijre, megelégelték, hogy Ukrajna nem tőlük veszi a fegyvert EU-pénzen – ez így nem mehet tovább

Franciaország időkorlátozást szabna azokra a kivételekre, amelyek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy az uniós támogatási hitelből Európán kívülről is fegyvereket vásároljon. Ukrajna jelenleg kínai drónalkatrészekre és amerikai Patriot elfogórakétákra is kapott felmentést, Párizs azonban azt akarja, hogy hosszabb távon az európai hadiiparhoz kerüljön az uniós pénz nagyobb része.

Franciaország fékezné az Ukrajna számára engedélyezett Európán kívüli fegyverbeszerzéseket / Fotó: AFP

Az Euronews értesülései alapján Franciaország korlátozásokat szabna azokra a felmentésekre, amelyek alapján Ukrajna az Európai Unió által biztosított 90 milliárd eurós támogatási hitelből Európán kívülről is vásárolhat katonai felszereléseket. Párizs célja, hogy a pénz minél nagyobb része végül az európai, ezen belül a francia hadiipart erősítse.

Az áprilisban jóváhagyott Ukraine Support Loan 2026-ra és 2027-re biztosít forrást Kijevnek. A csomagból

30 milliárd euró gazdasági támogatásra;

60 milliárd euró pedig katonai segítségre szolgál.

Az első kifizetések már megérkeztek: 3,9 milliárd eurót drónokra, újabb 6,1 milliárd eurót pedig védelmi beszerzésekre különítettek el.

Franciaország védelmébe vette az uniós fegyvergyártást

Az uniós szabályok szerint egy védelmi termék költségének legfeljebb 35 százaléka származhat az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen kívülről. Kivétel adható, ha nincs megfelelő európai termék, illetve ha az európai gyártók nem tudják biztosítani a szükséges mennyiséget, határidőt vagy versenyképes árat.

Ukrajna eddig két ilyen felmentést kért. Az egyik kínai gyártású drónalkatrészekre, a másik amerikai Patriot elfogórakétákra vonatkozik. Az Európai Bizottság mindkettőt jóváhagyta, elismerve, hogy Európában jelenleg nincs elegendő gyártókapacitás bizonyos kulcsfontosságú hadieszközökből.

Putyin és Zelenszkij most túl messzire ment, lángba borították a Fekete-tengert: ez már nem Ukrajnáról és az oroszokról szól – telibe találták a világ gabonaellátását A háború újabb veszélyes szakaszba lépett: ezúttal nemcsak a kikötők és hajók, hanem a globális élelmiszer-ellátás is célkeresztbe került. A gabonapiacot különösen érzékenyen érintheti, ha Oroszország és Ukrajna exportja tartósan kiesik.

Franciaország azonban változtatna ezen. Az ország jelentős védelmi iparral rendelkezik, és a francia-olasz SAMP/T légvédelmi rendszer az amerikai Patriot egyik európai alternatívája. Párizs javaslata azért is fontos, mert a felmentéseket minden újabb kifizetés előtt meg kell újítani. Ha időközben egy európai beszállító képes ugyanazt a mennyiséget, árat és szállítási időt biztosítani, Brüsszel megtagadhatja a külföldi beszerzés engedélyezését.

A kérdésben nincs teljes egyetértés az uniós tagállamok között.

Svédország, Hollandia, Németország, Dánia, Észtország, Lengyelország, Lettország, Finnország és Litvánia korábban arra szólították fel az uniós vezetést, hogy Ukrajnának maximális rugalmasságot biztosítson a sürgős hadianyagok beszerzésében.